Cụ thể, trong thông báo tới phụ huynh về việc trường đang liên quan đến việc nghi ngờ rối loạn tiêu hoá của học sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công B cho hay, khoảng 22h ngày Chủ Nhật (15/10), nhà trường nhận được phản ánh của phụ huynh về việc một số học sinh có biểu hiện tiêu chảy.

Sáng sớm thứ Hai (ngày 16/10), nhà trường đã triệu tập lãnh đạo đơn vị cung cấp suất ăn cùng họp với ban giám hiệu, phụ huynh để nắm bắt tình hình.

rường Tiểu học Thành Công B cũng đã điều chỉnh thực đơn và thực hiện rà soát ở tất cả các lớp, đồng thời báo cáo về Phòng GD-ĐT, mời đoàn kiểm tra của Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận Ba Đình phối hợp cùng đơn vị cung cấp suất ăn làm rõ nguyên nhân và tác nhân gây ngộ độc nếu có.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng cử người theo dõi báo cáo sức khỏe, đến bệnh viện thăm hỏi học sinh.

“Chúng tôi đã và đang hợp tác để xác định nguyên nhân cụ thể, đảm bảo rằng các biện pháp an toàn thực phẩm sẽ được tuân thủ một cách nghiêm ngặt để ngăn ngừa tình huống tương tự”, bà Phạm Minh Thảo, Hiệu trưởng trường, cho hay.

“Chúng tôi hiểu rằng an toàn thực phẩm là một vấn đề mà quý phụ huynh luôn quan tâm. Vì thế, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được nhà trường chú trọng. Nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho công tác này. Hàng ngày, Ban giám hiệu, đại diện các ban ngành trong trường, đại diện phụ huynh, cán bộ y tế kiểm tra nguồn thực phẩm tại bếp ăn kĩ lưỡng. Vào ngày 2/10, nhà trường cùng đại diện phụ huynh các lớp đã đến tận cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh của trường để xem nguồn thực phẩm, các quy trình sản xuất đảm bảo an toàn.

Sự việc này xảy ra là điều không một ai trong chúng ta mong muốn, nhà trường xin được gửi lời xin lỗi tới quý phụ huynh và mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông”, bà Thảo chia sẻ thêm.

Hàng loạt học sinh Trường Tiểu học Thành Công B (quận Ba Đình, Hà Nội) đồng loạt đau bụng, tiêu chảy.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 24 học sinh Trường Tiểu học Thành Công B có biểu hiện đi ngoài, đau bụng, buồn nôn. Trong đó, 10 học sinh được gia đình đưa đi khám tại các cơ sở y tế (8 học sinh được về theo dõi tại nhà, 2 em nằm viện).

Đến 17h chiều ngày 16/10, nhà trường báo cáo 2 học sinh điều trị tại bệnh viện đã ổn định và ra viện. Theo Trường Tiểu học Thành Công B, thực đơn suất ăn bán trú của học sinh trưa ngày 13/10 (thứ Sáu) bao gồm mỳ Ý, xúc xích, bánh mì Staff (bữa chiều).

Tuy nhiên, cũng theo phía nhà trường, từ thời điểm học sinh ăn bữa trưa ngày 13/10 (thứ Sáu) đến chiều ngày 14/10 (thứ Bảy), không ghi nhận học sinh nào có biểu hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Đến tối Chủ Nhật 16/10, một số phụ huynh thông tin trên nhóm zalo của lớp về việc học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, đi ngoài.

Bà Phạm Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công B, cho hay, hiện chưa xác định được nguyên nhân gây ra sự cố trên có liên quan đến mất an toàn thực phẩm tại bữa ăn bán trú trưa 13/10 hay không.

Tuy nhiên, nhà trường đã mời đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm của Trung tâm Y tế quận Ba Đình phối hợp cùng đơn vị cung cấp suất ăn làm rõ nguyên nhân và tác nhân gây ngộ độc nếu có.

Ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GD-ĐT quận Ba Đình thông tin, sáng 16/10, UBND quận đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, UBND phường, trạm y tế phường... về trường nắm bắt thông tin, kiểm tra, xác minh bước đầu. Đồng thời thành lập Tổ kiểm tra công tác y tế học đường kiểm tra tại trường.

UBND quận Ba Đình cũng chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với Phòng GD-ĐT tiếp tục tham mưu UBND quận chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, giám sát, ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm thực phẩm không an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Quận Ba Đình cũng giao Phòng GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các trường học tăng cường sự phối hợp với cơ quan chức năng, gia đình trong việc giáo dục, hướng dẫn học sinh thực hành đúng vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng thực phẩm an toàn. Đồng thời, quận yêu cầu đơn vị hoạt động kinh doanh thực phẩm, kinh doanh ăn uống trong trường học (bếp ăn tập thể, căng tin…) hoặc cơ sở chế biến suất ăn sẵn chuyển đến hoặc cơ sở chế biến suất ăn sẵn tại chỗ ký hợp đồng với các nhà trường phải thực hiện theo đúng quy định an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, quận Ba Đình yêu cầu ban giám hiệu các trường cùng phụ huynh kiểm soát chặt chẽ bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chất lượng bữa ăn, suất ăn sẵn trước khi bàn giao, cung cấp cho học sinh.