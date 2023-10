Vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Mầm non Thuận Sơn (xã Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An) được xác định là do vi khuẩn S.aureus (tụ cầu vàng) có trong sữa chua lên men bếp ăn nhà trường tự làm.