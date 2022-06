Hàng ngàn người dân đỏ mắt chờ thẻ Căn cước công dân

Bất cập xảy ra tại nhiều địa phương tại tỉnh Bình Dương, trong đó chủ yếu tại TP Thuận An – nơi tập trung đông công nhân và người lao động của tỉnh này. Việc chậm trễ phát thẻ CCCD cho người dân đã gây ảnh hưởng lớn đến công việc và sinh hoạt của người dân trong thời gian qua.

Theo phản ánh của nhiều người dân ở TP Thuận An, sau khi đi làm thẻ CCCD, người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ chuyển phát thẻ đến tận nơi của bưu điện với mức phí từ 26.000 đồng/người.

Theo đó, sau khi người dân được cơ quan công an cấp thẻ CCCD thì phía bưu điện sẽ chuyển đến theo địa chỉ người dân cung cấp trong biên nhận. Với những người không sử dụng dịch vụ chuyển phát của bưu điện thì được cơ quan công an đưa giấy hẹn đến trụ sở để nhận.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng chờ đợi, thậm chí cả năm người dân vẫn chưa thể nhận được thẻ CCCD với các lý do khác nhau từ phía bưu điện và cơ quan công an.

Cầm giấy hẹn gần một năm nhưng anh Tự vẫn chưa nhận được thẻ CCCD - Ảnh: X.A

Phải "gõ cửa" nhiều đơn vị, hơn một năm mới nhận thẻ

Anh Trương Văn Tự (SN 1997, quê Thanh Hóa, tạm trú phường An Phú, TP Thuận An) cho biết, ngày 18/6/2021 anh đến địa điểm làm thẻ CCCD của Công an TP Thuận An tổ chức tại phường An Phú. Sau khi làm xong thủ tục, anh được Công an TP Thuận An đưa giấy hẹn đến trụ sở để nhận nhưng bỏ trống thời gian hẹn nhận thẻ.

Sau nhiều tháng chờ đợi, anh Tự nhiều lần đến Công an TP Thuận An để hỏi thì đơn vị này nói chưa có thẻ. Quá sốt ruột, sau gần một năm tính từ thời điểm làm thẻ, anh Tự tiếp tục đến Công an TP Thuận An để hỏi thì được cán bộ tại đây hướng dẫn đến Bưu điện TP Thuận An để nhận.

Thế nhưng, khi anh đến Bưu điện TP Thuận An thì nhân viên tại đây chỉ cho anh điền thông tin vào “Giấy tra cứu thông tin phát thẻ CCCD” rồi yêu cầu anh về nhà, chờ phía bưu điện liên hệ mới được đến nhận. Đến nay, anh Tự vẫn chưa nhận được sự liên hệ từ phía bưu điện để nhận thẻ.

Trường hợp khác là ông Trịnh Văn Hải (SN 1964, ngụ TP Thuận An) cũng phải “đỏ mắt” chờ hơn một năm mới lấy được thẻ CCCD.

Cụ thể, vào ngày 8/6/2021, ông Hải làm thẻ CCCD do Công an TP Thuận An tổ chức. Do nhà ở xa nên ông Hải đăng ký dịch vụ chuyển thẻ đến nhà của bưu điện với phí 26.000 đồng và cung cấp đầy đủ thông tin như họ tên, số nhà, số điện thoại cá nhân,…

Những tưởng khi có thẻ CCCD sẽ được phía bưu điện chuyển đến nhà nhưng ông Hải phải chờ hơn một năm, sau nhiều lần chạy tới chạy lui nhiều nơi thì mới cầm được thẻ CCCD của mình.

Theo ông Hải, trong hơn một năm qua, ông và gia đình phải “gõ cửa” nhiều đơn vị, từ cơ quan công an TP, công an phường, bưu điện từ thành phố tới phường, liên hệ qua số điện thoại các đơn vị này công khai để nhận thẻ nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Trong thời gian này, công việc của ông bị gián đoạn hoàn toàn, không thể làm các thủ tục hành chính và giải quyết công việc. Phải đến ngày 15/6 thì ông Hải mới nhận được thẻ của mình sau hơn một năm trầy trật.

Sau gần một năm ông Hải mới nhận được tin nhắn chuẩn bị phát thẻ CCCD, và hơn 1 tháng sau thẻ mới tới được tay - Ảnh: X.A

Ngoài hai trường hợp nêu trên, hiện đang có hàng ngàn người cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự, không biết thẻ CCCD của mình đang ở đâu, lúc nào được phát.

Nguyên nhân chậm trễ?

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương (PC06) cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc chậm cấp phát thẻ CCCD cho người dân là do tình hình dịch bệnh trước đây phức tạp, phải giãn cách xã hội nên khó khăn trong việc cấp thẻ.

Ngoài ra, do tình hình dân cư biến động liên tục, lịch sử quản lý giấy tờ thủ tục giấy còn nhiều bất cập dẫn đến các giấy tờ tùy thân của người dân mâu thuẫn, sai lệch với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia nên cần điều chỉnh khi cấp CCCD. Một bộ phận người dân làm CCCD một nơi, thường trú một nơi khác nên việc phối hợp điều chỉnh, cập nhật thông tin gặp nhiều khó khăn.

Việc sai lệch thông tin trong dữ liệu dân cư và thông tin khi cấp CCCD còn do người dân khai sai, khai nhầm, cán bộ nhập nhầm, có sự cập nhật điều chỉnh sau khi đi thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Do nhiều người dân không đăng ký tạm trú dẫn đến việc kiểm tra, xác minh và cập nhật thông tin đúng gặp khó khăn.

Trao đổi với PV, đại diện Bưu điện TP Thuận An cho hay, hiện nay đơn vị đang gặp khó trong việc phát thẻ CCCD cho người dân.

Theo vị này, những trường hợp người dân có đầy đủ thông tin và được phía công an cấp thẻ CCCD thì phía bưu điện đã tiến hành phát, chỉ tồn đọng lại các trường hợp không có thông tin trên cơ sở dữ liệu của bưu điện.

Trong thời gian qua, nhiều người dân do nóng lòng lâu ngày không nhận được thẻ nên đến bưu điện để hỏi gây nên tình trạng quá tải, trong số này có nhiều người còn chưa được cơ quan công an cấp thẻ CCCD do nhiều lý do khác nhau, bưu điện cũng đã hướng dẫn người dân đến cơ quan công an để tra cứu thông tin.

Hiện tại Bưu điện Thuận An đang tồn đọng khoảng 5.000 thẻ CCCD. Để tránh tình trạng quá tải, bưu điện sẽ phát các phiếu tra cứu thông tin để người dân điền thông tin, sau đó phía bưu điện sẽ tổng hợp và rà soát, nếu có thẻ CCCD của người dân tại bưu điện thì đơn vị sẽ liên hệ để phát cho người dân.

Xuân An