Cổ phiếu TV2 tăng kịch trần nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc, lợi nhuận và lượng tiền mặt, tiền gửi tăng đột biến. Tuy nhiên, công nợ, nguồn thu tài chính và diễn biến liên quan đến việc lãnh đạo bị khởi tố vẫn là các yếu tố cần theo dõi.

Cổ phiếu TV2 tăng trần, lợi nhuận bứt tốc

Trong phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu TV2 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) tăng kịch trần 1.800 đồng, lên 27.850 đồng/cổ phiếu, sau khi mở cửa tại mức tham chiếu. Kết phiên, dư mua giá trần còn gần 337.000 đơn vị, trong khi bên bán không còn cổ phiếu chờ khớp.

Đà tăng này nối tiếp nhịp hồi phục của TV2 từ giữa tháng 10, sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Từng tăng mạnh trong hai tháng đầu năm và đạt đỉnh khoảng 43.000 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 3, thị giá TV2 sau đó liên tục đi xuống, có thời điểm chạm 23.700 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 7, mức thấp nhất trong khoảng ba năm.

Diễn biến tiêu cực diễn ra trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ thông tin một số lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực điện bị khởi tố. Tháng 5, TV2 công bố ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT cùng bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng bị khởi tố trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 và một số đơn vị liên quan.

Báo cáo kinh doanh quý III/2026 cho thấy lợi nhuận TV2 cải thiện đáng kể, trong bối cảnh cổ phiếu phục hồi từ giữa tháng 10.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt hơn 517 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp đạt 90 tỷ đồng, tăng khoảng 2,2 lần; biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 16% lên 17,5%.

Một dự án của TV2. Ảnh: TV2

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt lên gần 36 tỷ đồng, so với khoảng 5,5 tỷ đồng cùng kỳ. Dù chi phí tài chính tăng gấp bốn lần, lên gần 8,5 tỷ đồng, cùng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp gia tăng, TV2 vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 61 tỷ đồng, cao gấp hơn 4,5 lần mức 13,4 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoảng 770 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 162 tỷ đồng, gấp 3,5 lần mức gần 45,8 tỷ đồng.

So với kế hoạch năm 2026, TV2 hoàn thành chưa tới 50% mục tiêu doanh thu nhưng đã vượt 62% chỉ tiêu lợi nhuận. Kết quả này cho thấy khả năng sinh lời cải thiện rõ rệt, dù tiến độ thực hiện kế hoạch doanh thu vẫn là vấn đề cần theo dõi trong những tháng cuối năm.

Một điểm sáng khác là lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng mạnh. Riêng 9 tháng đầu năm, doanh thu tài chính đạt gần 100 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi và cho vay hơn 87 tỷ đồng, gấp khoảng 24 lần cùng kỳ. Nguồn thu này đóng góp đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tiền mặt tăng mạnh, công nợ và tiền ứng trước ở mức cao

Báo cáo tài chính cuối quý III/2026 cho thấy quy mô tài sản của TV2 mở rộng nhanh chóng. Tổng tài sản đạt hơn 4.800 tỷ đồng, tăng khoảng 62% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt gần 3.926 tỷ đồng, tăng mạnh so với hơn 2.110 tỷ đồng hồi đầu năm.

Đáng chú ý, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng từ khoảng 1.112 tỷ đồng lên 2.114 tỷ đồng, tương đương gần 1,9 lần. Khoản mục này chiếm khoảng 44% tổng tài sản, tạo vùng đệm thanh khoản đáng kể và giúp doanh nghiệp có nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động, triển khai dự án.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng lượng tiền tăng thêm không hoàn toàn đồng nghĩa với dòng tiền tự do được tạo ra từ hoạt động kinh doanh. Một phần đáng kể nguồn lực tài chính đến từ tiền khách hàng ứng trước để thực hiện các hợp đồng, dự án.

Cuối quý III, người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt hơn 2.416 tỷ đồng, tăng khoảng 1.432 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản ứng trước liên quan đến hai dự án điện sinh khối của Erex Tuyên Quang và Erex Yên Bái lần lượt ở mức hơn 914 tỷ đồng và 929 tỷ đồng. Ngoài ra, TV2 nhận ứng trước khoảng 467 tỷ đồng từ Ban quản lý dự án ngành điện thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN).

TV2 ghi nhận trả trước tăng mạnh.

Nguồn tiền ứng trước giúp doanh nghiệp chủ động hơn về vốn để triển khai hợp đồng, đồng thời hạn chế nhu cầu vay ngân hàng. Tuy nhiên, đây cũng là khoản tiền gắn với nghĩa vụ thực hiện dự án, không thể xem toàn bộ là nguồn lực sẵn có để sử dụng tùy ý. Hiệu quả kinh doanh cuối cùng còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai, kiểm soát chi phí và khả năng bàn giao, nghiệm thu công trình.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn gia tăng, phản ánh lượng vốn đang nằm tại khách hàng và các đối tác. Một khoản phải thu đáng chú ý là khoảng 657 tỷ đồng liên quan đến CTCP Đầu tư Năng lượng Tái tạo Cà Mau. Quy mô công nợ lớn đòi hỏi TV2 tiếp tục theo dõi khả năng thu hồi, thời hạn thanh toán và chất lượng các khoản phải thu nhằm tránh áp lực vốn lưu động.

Tổng nợ phải trả cuối quý III đạt khoảng 3.488 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1.704 tỷ đồng đầu năm. Phần lớn mức tăng đến từ các khoản khách hàng ứng trước, trong khi tổng nợ vay ngắn hạn ở mức gần 153 tỷ đồng, tương đương khoảng 11% vốn chủ sở hữu. Xét riêng đòn bẩy vay ngân hàng, TV2 chưa cho thấy áp lực quá lớn.

Nhìn tổng thể, TV2 ghi nhận một số tín hiệu tích cực như lợi nhuận tăng mạnh, tiền và tiền gửi ngân hàng ở mức cao, trong khi nợ vay thấp so với vốn chủ sở hữu. Dù vậy, tính bền vững của kết quả phục hồi vẫn phụ thuộc vào khả năng duy trì nguồn thu tài chính, hiệu quả triển khai các dự án và tốc độ thu hồi công nợ. Đây cũng là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi trong các kỳ báo cáo tiếp theo.

Với nhà đầu tư, phiên tăng trần ngày 28/10 là diễn biến đáng chú ý của cổ phiếu TV2 trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận quý III tăng mạnh. Tuy nhiên, một phiên tăng giá chưa đủ để xác lập xu hướng dài hạn. Diễn biến cổ phiếu trong thời gian tới cần được theo dõi cùng kết quả kinh doanh các quý tiếp theo, dòng tiền thực tế và những thông tin chính thức liên quan đến vụ án.