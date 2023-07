Sáng nay (29/7), tại cảng cá Lạch Quèn, giáp ranh giữa hai xã Quỳnh Thuận và Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), trên một số tàu cá, lửa vẫn đang cháy âm ỉ.

Lửa vẫn cháy âm ỉ trên tàu cá

Nhiều ngư dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ hỏa hoạn vào tối qua (28/7), khiến 5 tàu cá bị thiêu rụi.

Thông tin từ Cảng cá Lạch Quèn cho biết, vào thời điểm trên, ngọn lửa xuất phát từ tàu cá của anh Trần Xuân X. (trú xã Quỳnh Long).

Do gió to nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ tàu. Thời điểm này, hàng trăm chiếc tàu lớn nhỏ cập cảng cá, đậu san sát nhau.

Ngọn lửa lan ra các tàu của anh Trần Văn T. (cùng trú xã Quỳnh Long), Trần Văn Đ., Hồ Đình V. và Đào Xuân T. (trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu). Những con tàu này đều có công suất hơn 800CV.

Liên tiếp các tàu bị cháy, không khí ở cảng cá thời điểm này vô cùng hỗn loạn. Nhiều chủ tàu, người dân đã hô hoán nhau dập lửa, di chuyển phương tiện đến nơi khác để tránh cháy lan.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An), lực lượng chức năng huyện Quỳnh Lưu, Ban quản lý Cảng cá Nghệ An, Đồn biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng Nghệ An)... đã có mặt để triển khai công tác chữa cháy.

Đến rạng sáng 29/7, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Một số tàu cá vẫn đang cháy âm ỉ phần vỏ gỗ.

Sáng nay, lửa vẫn còn âm ỉ nơi phần thân gỗ 1 số con tàu

Trong 5 tàu bị cháy, có 3 tàu bị thiêu rụi hoàn toàn, trơ khung sắt, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

"Nhiều tiếng nổ rất lớn trên các tàu bị cháy, có thể là do bình gas và 1 số thiết bị khác”, một người dân cho hay.

Các vật dụng đi biển bị cháy đen

Những gì còn lại sau vụ hỏa hoạn

Các con tàu đều có công suất lớn, trong đó một số được đóng theo Nghị định 67, trị giá gần chục tỷ đồng

Chị Phan Thị Vân (SN 1982, trú xóm 4, xã Sơn Hải) buồn bã cho biết, tàu bị cháy của gia đình được đóng vào năm 2017 với gần 10 tỷ đồng. Trong đó ngân hàng hỗ trợ cho vay 6,7 tỷ.

“Mỗi chuyến ra khơi từ 20 ngày đến 1 tháng với số lượng hàng chục lao động. Giờ tàu cháy rồi gia đình lâm vào cảnh tay trắng, nợ nần”, chị Vân nói.

