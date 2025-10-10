Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Lương Chí, phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thu tiền xã hội hóa đối với học sinh khối 1, dao động từ 686 nghìn đến 700 nghìn đồng mỗi em. Số tiền này được cho là dùng để sửa tivi, điều hòa, rèm cửa, bảng và bàn ghế cho khối 1.

Theo nội dung phản ánh, đây không phải là chủ trương của hội phụ huynh mà do nhà trường chủ động tính toán và đưa ra mức chung cho toàn khối 1, sau đó phân bổ đều về 3 lớp.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Lương Chí cho biết, thông tin nhà trường thu tiền xã hội hóa khối một 700 nghìn đồng/học sinh là không đúng.

Trường TH&THCS Lương Chí. Ảnh: CTV

Theo bà Thủy, cuối năm học 2024-2025, nhà trường giao cho bộ phận quản lý hai cấp rà soát cơ sở vật chất và đề xuất bổ sung cho năm học mới. Sau khi nhận được sự thống nhất của phụ huynh, nhà trường đã xây dựng kế hoạch vận động nguồn tài trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học cho năm học 2025-2026.

Ngày 21/8/2025, nhà trường nhận được công văn của UBND phường Tĩnh Gia nhất trí cho phép trường huy động nguồn tài trợ để thực hiện các hạng mục như: thay thế, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy học; cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cần thiết theo kế hoạch năm học.

“Nhà trường triển khai các công việc tiếp theo theo hướng dẫn của công văn và đảm bảo đúng quy trình. Việc nhận hiện vật đều có biên bản xác nhận, hồ sơ hợp pháp, hợp lệ kèm theo, chứ không thu tiền như phản ánh”, bà Thủy khẳng định.

Cũng theo bà Thủy, tại cuộc họp đại diện cha mẹ học sinh cuối năm học 2024-2025, nhà trường đã trình bày kế hoạch xã hội hóa cho năm học mới và được ban đại diện cha mẹ học sinh đồng thuận.

“Do khối 1 mới, chưa tham gia cuộc họp phụ huynh cuối năm học 2024-2025, nên sau khi nhận được công văn của UBND phường, nhà trường đã tổ chức họp đại diện phụ huynh khối 1 (lâm thời) để thông báo kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy, học bán trú. Cuộc họp đã nhận được sự tự nguyện và đồng thuận của các phụ huynh đại diện cho 3 lớp 1, thống nhất thực hiện xã hội hóa bằng hiện vật”, bà Thủy nói.

Để đảm bảo tinh thần tự nguyện và dân chủ, nhà trường tiếp tục tổ chức họp phụ huynh khối 1. Phụ huynh các lớp đã bàn bạc, thống nhất và gửi kết quả cuộc họp bằng văn bản về cho nhà trường. Theo biên bản của từng lớp, 100% phụ huynh đồng ý tự nguyện thực hiện xã hội hóa bằng hiện vật, toàn bộ cơ sở vật chất này sẽ phục vụ cho 5 năm học của cấp học. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào về việc phụ huynh không đồng thuận.

Một lãnh đạo phường Tĩnh Gia cho biết, phường đã nhận được báo cáo giải trình của Ban Giám hiệu Trường TH&THCS Lương Chí.

“Chúng tôi đã xác minh sự việc, nhà trường thực hiện đúng kế hoạch, không thu tiền xã hội hóa như phản ánh. Việc thông tin trên mạng xã hội là không đúng, gây ảnh hưởng đến trường và địa phương. Công an đang xác minh, làm rõ nội dung này”, vị lãnh đạo nói.