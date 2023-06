Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam Nguyễn Hà Dịu Thảo đang ở Thái Lan tham gia cuộc thi Miss International Queen 2023.

Trong bài giới thiệu, người đẹp kể do hoàn cảnh khó khăn, phải tạm gác việc học, đi làm công nhân để phụ giúp gia đình ở tuổi 18.

Dịu Thảo chia sẻ rất may mắn khi trở thành người đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Cô tin rằng những quan niệm về người chuyển giới trước đây đã cũ kỹ, họ cũng xinh đẹp, tài giỏi và có thể làm điều mình mong muốn. Với cô, mỗi người đều là chìa khoá mở ra cánh cửa của thế giới mới, cần học tập và phát triển nhiều hơn để tri thức tạo ra thành tựu, giúp tiếng nói của mỗi người giá trị hơn.

Đoạn giới thiệu của Dịu Thảo:

Với khao khát trở thành người truyền cảm hứng, cô mong được đồng hành cùng tổ chức Miss International Queen nói lên quan điểm của bản thân, để mọi người cùng xây dựng một thế giới bình đẳng.

Cuối bài, Dịu Thảo dùng tiếng Anh để chia sẻ thông điệp đến với cuộc thi để trở thành tiếng nói của giới trẻ, tôn vinh cá tính, sự độc đáo và chính các bạn trẻ.

Tuy nhiên, đoạn nói: "I'm here today to be the voice of our young generation in celebrating individuality, uniqueness and you. I see you, I hear you and I'm here for you" được nhiều khán giả nhận ra giống y hệt với đoạn giới thiệu bản thân của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 - Anchilee Scott-Kemmis.

Đoạn giới thiệu của Anchilee Scott-Kemmis:

Nhiều khán giả lên tiếng cho rằng việc tham khảo bài nói của những người khác là hợp lý. Tuy nhiên, việc mang cả đoạn nói giống vào là không nên. Đây là hành vi sao chép vì không thể có tư duy ngôn ngữ của 2 người giống nhau từng câu, từng chữ.

BTC Miss International Vietnam hiện chưa lên tiếng về sự giống nhau giữa hai bài nói. Một số khán giả đánh giá Dịu Thảo phát âm không tròn vành rõ chữ, thiếu sắc thái biểu cảm, nên việc truyền tải thông điệp chưa đủ mạnh.

Trưa 14/6, Nguyễn Hà Dịu Thảo cùng các thí sinh Miss International Queen 2023 có buổi thử đồ tại Bangkok. Tại đây, cô có cơ hội được gặp gỡ hai hoa hậu là đương kim Miss International Queen 2022 - Fuschia Anne Ravena và Miss International Queen 2014 - Isabella Santiago.

Sau đó, Dịu Thảo cùng các thí sinh di chuyển về Pattaya, Thái Lan chuẩn bị cho các hoạt động của Miss International Queen 2023.

Đại Trí