Vợ chồng chị Ngọc Thúy (30 tuổi) chọn Hội An đi chơi đầu xuân: "Đến Hội An lúc nào cũng có cảm giác mới lạ ở từng dãy phố. Từng bức tường, nước uống, thức ăn đều gói gọn trong kỷ niệm một thời của hai vợ chồng tôi. Ở Hội An như là nơi dành cho hoài niệm của hai đứa".