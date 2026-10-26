Nông Thị Hằng - thí sinh dân tộc Tày là người duy nhất nhận điểm 0 ở thử thách TVC, 2 lần vào phòng loại trước khi phải dừng bước tại "The Face Vietnam" 2026 sau quyết định của HLV Võ Hoàng Yến.

Trong tập 4 The Face Vietnam 2026 lên sóng tối 25/10, 16 thí sinh bước vào thử thách quay TVC quảng cáo. Các huấn luyện viên H'Hen Niê, Võ Hoàng Yến và Anh Thư chia thí sinh thành 2 bảng nam, nữ, thi đấu qua 3 lượt. Mỗi thí sinh có 3 phút để tự lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và thể hiện trước ống kính, sau đó phối hợp cùng 2 đối thủ trong phần quay chung.

Bộ ba huấn luyện viên tại The Face Vietnam 2026.

Ở bảng nam, lượt đầu có Đỗ Hoàng Sơn (đội H'Hen Niê), Nam Hoàng (đội Võ Hoàng Yến) và Trần Hoàng Sơn (đội Anh Thư). Lượt hai là cuộc tranh tài giữa Xuân Thắng, Mai Bảo Vinh và Lãnh Thanh. Ở lượt cuối, Nguyễn Trường Giang đối đầu Nam Hoàng và Trần Hoàng Sơn.

Tại bảng nữ, Ánh Vy, Hương Nguyên và Hải Yến mở màn. Lượt hai có Vũ Quỳnh Hải Yến, Hà An và Thư Thor. Ở lượt cuối, Vũ Quỳnh Hải Yến đối đầu Minh Anh cùng Nông Thị Hằng và Đỗ Hồng Linh.

Nhóm Xuân Thắng, Mai Bảo Vinh và Lãnh Thanh nhận nhiều lời khen từ ban giám khảo.

Khép lại thử thách, đội Võ Hoàng Yến giành chiến thắng chung cuộc. Mai Bảo Vinh trở thành một trong những gương mặt nổi bật, nhận lời khen từ đại diện nhãn hàng.

Theo luật chơi, mỗi đội thua phải đưa một thí sinh nam và một thí sinh nữ vào vòng nguy hiểm. Huấn luyện viên chiến thắng có quyền loại một thí sinh nam và một thí sinh nữ. Vì vậy, đội Anh Thư và H'Hen Niê đều đứng trước nguy cơ mất thành viên.

Tại phòng loại, Võ Hoàng Yến bất ngờ nắm tay Nguyễn Trường Giang, đưa thí sinh này trở về đội H'Hen Niê an toàn. Nước đi này khiến Anh Thư thêm phần lo lắng.

Ba thí sinh Trần Hoàng Sơn, Nông Thị Hằng (đội Anh Thư) và Vũ Quỳnh Hải Yến (đội H'Hen Niê) vào phòng loại.

Ba thí sinh còn lại là Trần Hoàng Sơn, Nông Thị Hằng (đội Anh Thư) và Vũ Quỳnh Hải Yến (đội H'Hen Niê) phải bước vào phần đánh giá bổ sung. Võ Hoàng Yến yêu cầu cả 3 thể hiện catwalk kết hợp tạo dáng để có thêm cơ sở đưa ra quyết định.

Sau khi cân nhắc, nữ huấn luyện viên chọn giữ lại Trần Hoàng Sơn và Vũ Quỳnh Hải Yến, đồng nghĩa Nông Thị Hằng phải dừng cuộc chơi.

Trong phòng loại, Nông Thị Hằng cho biết hiểu rõ bản thân và mục tiêu khi đến với The Face Vietnam. Người đẹp tin xuất thân là cô gái dân tộc Tày từ vùng núi giúp mình có màu sắc riêng. Tuy nhiên, lợi thế này chưa đủ thuyết phục Võ Hoàng Yến.

Nông Thị Hằng chính thức dừng cuộc chơi.

Nữ siêu mẫu nhận xét Nông Thị Hằng có gương mặt xinh đẹp, từng học Sân khấu Điện ảnh nhưng chưa tạo được sự bứt phá qua các phần thi. Cô cũng là thí sinh duy nhất nhận điểm 0 ở thử thách và là người đầu tiên hai lần phải vào phòng loại.

Nhan sắc xinh như hoa hậu của Nông Thị Hằng.

Nông Thị Hằng sinh năm 2002, là người dân tộc Tày, quê Tuyên Quang. Trước khi tham gia The Face Vietnam 2026, cô hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, diễn viên. Người đẹp từng giành danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 và tham gia chương trình Nóng cùng FIFA World Cup 2026. Tại cuộc thi, cô thuộc đội Anh Thư, gây chú ý từ những tập đầu nhờ ngoại hình xinh như hoa hậu cùng cá tính mạnh.

Clip Nông Thị Hằng bật khóc khi nhận điểm 0

Ảnh, clip: BTC