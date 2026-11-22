Dù biết người đàn ông đang bám trên ô tô, tài xế vẫn cho xe di chuyển và liên tục đánh lái, khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong. Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can về tội Giết người.

Ngày 22/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Xuân Hay (SN 1983, trú xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người sau vụ va chạm giao thông khiến một người tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 15/11, Bùi Xuân Hay điều khiển ô tô tải, chở theo vợ và con trai, lưu thông trên đường ĐT452A theo hướng từ thôn Đan Hà đến thôn Nhân Phú, cùng xã Diên Hà.

Khi đến khu vực cách cầu Duyên Hải khoảng 50m, thuộc thôn Nhân Phú, một ô tô tải do anh N.V.P. (trú tại xã Diên Hà) điều khiển đi cùng chiều từ phía sau vượt lên bên trái, xảy ra va chạm với ốp gương chiếu hậu bên trái xe của Hay.

Sau va chạm, Hay điều khiển xe vượt lên, chặn đầu ô tô của anh P. Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Trong lúc tranh cãi, Hay dùng tay đấm vào vùng mặt anh P.

Sau đó, khi Hay lên xe chuẩn bị rời đi, anh P. nhảy lên bám vào gương chiếu hậu phía trước đầu xe, yêu cầu Hay dừng lại để tiếp tục giải quyết vụ việc.

Bị can Bùi Xuân Hay. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, mặc dù biết rõ anh P. đang bám trên gương chiếu hậu phía trước và nhận thức được việc tiếp tục điều khiển xe có thể khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương hoặc tử vong, Hay vẫn cho xe di chuyển với tốc độ khoảng 30km/h.

Trong quá trình di chuyển, Hay liên tục đánh lái nhằm khiến anh P. không thể tiếp tục bám vào xe.

Khi đến Km H1/11 đường ĐT452, thuộc thôn Nhân Phú, xã Diên Hà, anh P. bị ngã xuống đường, lao qua thành hộ lan. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ nội dung vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.