Tính trong 6 tháng đầu năm 2022, du lịch nội địa bùng nổ với thành tích ngoạn mục: 60,8 triệu lượt khách, đạt và vượt xa mục tiêu đề ra cho cả năm 2022, thậm chí còn tăng gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam cũng tăng trưởng ấn tượng với 602.000 lượt khách, tăng 582,2% so với cùng kỳ năm 2021. Số doanh nghiệp lữ hành quốc tế đăng ký hoạt động tăng gấp gần 15 lần so với cùng kỳ năm 2021. Dữ liệu từ Google cũng cho thấy Việt Nam liên tục nằm trong top điểm đến dẫn đầu thế giới về mức tăng trưởng lượng tìm kiếm thông tin du lịch (tăng từ 50% đến 75%).

Chia sẻ về vấn đề này, bà Trần Nguyện - Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Sun World cho biết, đến thời điểm hiện tại các điểm đến Sun World trên cả nước đã bắt đầu đón được những lượng khách lớn vào tất cả các ngày, chứ không chỉ là ngày lễ hay cuối tuần như trước đây.