INCA Vietnam 2025 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4/12/2025 tại TP.HCM. Cuộc thi dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn lượt thí sinh tham gia tranh tài ở 3 lĩnh vực nail - nối mi - phun xăm.

Đồng hành cùng cuộc thi là hội đồng Ban giám khảo, các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 1 tỷ đồng bao gồm tiền mặt, cúp và quà tặng giá trị, mang đến cơ hội để các thí sinh khẳng định tay nghề, danh tiếng trong ngành làm đẹp.

Buổi họp mặt khởi động INCA Vietnam 2025

Với điểm nhấn là sự đa dạng và chuyên sâu trong từng hạng mục tranh tài, INCA Vietnam 2025 mang đến các bảng thi ở 3 lĩnh vực nail - nối mi - phun xăm.

Trong lĩnh vực Nail, các thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện kỹ thuật và sự sáng tạo qua những phần thi hấp dẫn như: vẽ móng thời trang trên 10 móng, kỹ thuật sơn gel và dũa phom, kỹ thuật cắt da - sơn gel, đắp bột French, đắp gel 1 tông màu Sculpture, đắp gel French Sculpture... theo nhiều cấp độ. Bên cạnh đó là các nội dung đòi hỏi sự sáng tạo và tính nghệ thuật cao như Vẽ móng phẳng - Flat Art - Màu nước và Vẽ gel, Vẽ móng nổi Fantasy Mix Media, Sơn vẽ nail salon hay phần bài thi Đắp bột đồng đội 1 tông màu.

Nhiều phần quà hấp dẫn được gửi tặng các khách mời dự buổi họp mặt khởi động cuộc thi INCA Vietnam 2025

Lĩnh vực Nối mi dự kiến có các phần thi uốn mi, nối mi trực tiếp One By One, nối mi trực tiếp Volume 6D hoặc thi trình bày sáng tạo trong hộp với các bộ mi màu 6D, mi thiết kế trong hộp và mi thiết kế trên giấy A4.

Lĩnh vực Phun xăm sẽ mang đến những phần thi ở các kỹ thuật khó như phun thêu chân mày, phun thêu mí mắt, phun thêu môi, cùng với các bài thi phun xăm fantasy 3D trong hộp, mở ra không gian để các thí sinh thể hiện tư duy thẩm mỹ và kỹ năng tay nghề.

Bà Pang Mỹ Nguyên - CEO Kelly Pang Nail, Trưởng BTC INCA Vietnam 2025

Tại sự kiện khởi động cuộc thi, bà Pang Mỹ Nguyên - Trưởng Ban tổ chức INCA Vietnam đã giới thiệu các nội dung quan trọng của cuộc thi, công bố luật thi, giao lưu cùng hội đồng giám khảo.

“INCA Vietnam 2025 được kỳ vọng là một sân chơi uy tín, chuyên nghiệp cho ngành làm đẹp, nơi những người làm nghề được công nhận bằng chính nỗ lực và tay nghề của mình, nơi giá trị nghề nghiệp được tôn vinh bằng sự minh bạch và công bằng”, bà Pang Mỹ Nguyên chia sẻ.

CEO Pang Mỹ Nguyên gặp gỡ CEO Liu Yushin - Trưởng ban Nối mi tại INCA Vietnam 2025 (phải) và CEO Winnie Hải Yến - Trưởng ban Phun xăm tại INCA Vietnam 2025 (trái)

INCA dành cho người yêu nail, nối mi, phun xăm, sáng lập bởi các chuyên gia từ các quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Nhật Bản. Tại Việt Nam, cuộc thi được Kelly Pang Nail đăng cai tổ chức mùa đầu tiên vào năm 2023.

Với vai trò là đơn vị đăng cai tổ chức INCA tại Việt Nam, Kelly Pang Nail tiếp tục thể hiện vị thế tiên phong và sứ mệnh lâu dài trong việc phát triển nghề nail tại Việt Nam.

Kelly Pang Nail là địa chỉ đào tạo nail được hàng nghìn học viên lựa chọn. Luôn cập nhật những kỹ thuật tiên tiến và xu hướng làm đẹp mới nhất trên thế giới, Kelly Pang Nail không ngừng đổi mới chương trình giảng dạy để bắt kịp tốc độ phát triển của ngành nail toàn cầu. Kelly Pang Nail quy tụ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, giảng dạy nghiêm túc và cam kết về chất lượng đào tạo.

(Nguồn: Kelly Pang Nail)