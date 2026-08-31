Nguồn: PGA Tour

Khi các tay golf bước vào ngày Chủ nhật chung kết Tour Championship, chặng cuối trong loạt sự kiện play-off tranh FedEx Cup 2026, Scottie Scheffler phát tín hiệu cho màn ngược dòng ngay ở hố 2 par 3 dài 211 yard.

Cú đánh bằng gậy sắt số 5 của Scheffler đưa bóng dừng cách miệng hố chỉ khoảng 5 cm.

Anh bắt kịp Viktor Hovland bằng cú putt birdie từ khoảng 7,6 m ở hố 4, lần đầu vươn lên dẫn đầu tại hố 13 rồi giữ vững lợi thế để thắng Hovland 3 gậy tại East Lake Golf Club.

“Đây là tuần mà tôi bước ra sân với rất nhiều năng lượng tích cực và cố gắng hết sức mình”, Scheffler chia sẻ trong lễ trao cúp. “Ngược dòng rồi giành chiến thắng ở một giải đấu mang lại cảm giác thực sự tuyệt vời”.

Scheffler lần thứ hai giành FedEx Cup. Ảnh: PGA Tour

Đây là danh hiệu thứ 3 của Scheffler trong năm nay, trong đó có 2 chức vô địch chỉ trong ba tuần gần nhất thuộc chuỗi play-off FedEx Cup. Trước đó, anh đăng quang FedEx St. Jude Championship.

Thành tích này giúp anh cân bằng Chris Gotterup, Matt Fitzpatrick và ĐKVĐ U.S. Open Wyndham Clark về số danh hiệu nhiều nhất năm 2026. Scheffler từng lần đầu giành FedExCup cách đây hai năm.

Các golfer sẽ bỏ phiếu bầu chủ nhân Jack Nicklaus Award, giải thưởng dành cho Golfer xuất sắc nhất năm của PGA Tour.

Scheffler đã chiến thắng 4 năm liên tiếp. Nếu tiếp tục được vinh danh, anh sẽ cân bằng kỷ lục của Tiger Woods về số lần liên tiếp nhận giải thưởng này.

Trong khi chờ các đồng nghiệp bỏ phiếu, Scheffler đã chính thức chiếm vị trí số 1 trong danh sách tiền thưởng sự nghiệp PGA Tour mọi thời đại.

Quỹ thưởng 40 triệu USD của Tour Championship hiện được tính vào tiền thưởng chính thức. Scheffler nhận 10 triệu USD cho chức vô địch, nâng tổng tiền thưởng sự nghiệp lên 130.390.661 USD.

Kết quả và tiền thưởng Tour Championship

Woods xuống vị trí thứ hai với 120.999.166 USD. Tuy nhiên, trong thời kỳ đỉnh cao của “Siêu Hổ” - giai đoạn 1997-2008 - chưa bao giờ một sự kiện PGA Tour có quỹ thưởng vượt quá 10 triệu USD.

Khi tiền thưởng ngày càng tăng cao, Scheffler đã vượt qua sự thống trị của Tiger Woods trong suốt gần 26 năm.

Chiến thắng này cũng mang lại chút cảm giác “đòi nợ” cho Scheffler. Trước đó, anh từng thua Hovland trong loạt play-off tại Travelers Championship - 1 trong 5 lần về nhì của anh mùa này.

Scheffler, người mở đầu mùa giải bằng chức vô địch The American Express, khép lại năm 2026 với danh hiệu PGA Tour thứ 22 trong sự nghiệp, trong đó có tới 13 chiến thắng với cách biệt ít nhất 3 gậy.

Tính trên phạm vi toàn thế giới, đây là danh hiệu thứ 25 của Scheffler, bao gồm cả tấm HCV Olympic Paris 2024.