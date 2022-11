Dần hồi phục

Theo Công ty tư vấn, nghiên cứu bất động sản JLL Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm, khách sạn TP.HCM có dấu hiệu phục hồi với doanh thu phòng trên toàn thị trường đạt 42 USD/phòng/đêm, tăng 104,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn thấp hơn so với năm 2019 trước đại dịch. Doanh thu phòng chỉ nằm ở mức 52,0% so với năm 2019. Giá bán phòng tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước và công suất thuê phòng tăng 44,5%.