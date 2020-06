06/09/2019

Những điệu múa hát ngây thơ, hồn nhiên do các em học sinh thực hiện cùng các tiết mục xiếc, ảo thuật độc đáo… tất cả làm nên một ngày tựu trường sôi động, nhiều sắc màu ở trường mầm non Họa My (Đống Đa, Hà Nội).