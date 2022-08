Khoác trang phục cứu hỏa, viếng đồng đội mà nước mắt chảy tràn

5 ngày sau vụ cháy, hôm nay (5/8), lễ tang Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc được cử hành trọng thể, sau đó tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gần cuối chiều, những dòng người vào viếng các liệt sĩ cứ nối dài. Ngoài các đoàn vào viếng thuộc các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cũng có khá nhiều đoàn cá nhân, thậm chí có người xin ghép đoàn để mong sớm tới lượt vào thắp nén tâm nhang.

Quang cảnh trong và ngoài nhà tang lễ Quốc gia chiều nay thật buồn. Những dòng người bước qua cánh cửa vào trong nhà tang lễ đều không cầm nổi nước mắt, còn ở ngoài, nhiều ánh mắt nhiều cũng đổ hoe.

Những chiến sĩ trẻ trầm mặc tri ân, tưởng nhớ đồng đội.

Tại sân nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông, hôm nay ngập tràn trong sắc phục xanh Công an nhân dân. Trong các lực lượng tề tựu về đây, có một màu áo quen thuộc, đó là trang phục của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, họ là đồng đội của 3 liệt sĩ.

Trung tá Khúc Nguyên Khánh, Phó đội trưởng đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm sau những phút giây đứng lặng bên vong linh đồng đội, ông chia sẻ với giọng đượm buồn.

Theo Trung tá Khánh, ông đã có 7 năm (2000 - 2007) công tác, từng ở cùng giường tầng, "ăn đói, mặc khổ" với Trung tá Đặng Anh Quân tại cơ sở quen thuộc số 147 Giảng Võ (trước là Trung tâm PCCC).

Trung tá Khánh kể, “sau khi chuyển công tác về quận Bắc Từ Liêm, anh em vẫn liên hệ với nhau và lần cuối gặp nhau là đưa anh em cán bộ đi thi đấu nghiệp vụ PCCC tại sân vận động Thanh Oai cách đây hơn 1 tháng".

Trung tá Khúc Nguyên Khánh chào từ biệt các đồng đội đã quên mình khi thực hiện nhiệm vụ.

"Khi đó chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau khá lâu... Mà đâu chỉ có cùng nhiệm vụ chiến đấu, ngoài đời các anh em cũng thường xuyên giúp nhau...”, Trung tá Khánh ngậm ngùi.

Gắn bó với nhau từ khi còn trẻ, Trung tá Khánh nhớ lại, đó là những tháng ngày khó khăn nhất, còn đến bây giờ đã đỡ khó khăn hơn.

"Khi biết tin Quân hy sinh, anh em cùng công tác rất đau xót. Tôi mất ngủ 2 đêm vì quá thương đồng đội. Đây là mất mát lớn nhất của lịch sử lực lượng PCCC toàn quốc trong cùng một thời điểm. Chỉ một lần mà mất 3 cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi đau xót lắm. Sự việc không ai mong muốn, nhưng khi Quân cùng anh em ngã xuống là bài học kinh nghiệm, sự nhắc nhở để mỗi chúng ta làm tốt công tác PCCC, tránh hy sinh, mất mát, rủi ro không đáng có cho lực lượng và người dân", Trung tá Khánh nói.

Công an các đơn vị chia buồn gia đình 3 chiến sĩ.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Hà Nội khi nhắc về 3 liệt sĩ, ánh mắt bỗng đỏ hoe. Theo Thiếu tá Hùng, "sự ra đi của 3 cán bộ, chiến sĩ công an TP, trong đó có 2 đoàn viên, thanh niên là mất mát vô cùng to lớn".

Trước sự hy sinh anh dũng của 3 chiến sĩ, lực lượng công an thành phố, trong đó có tuổi trẻ công an thành phố đã phát động học tập tấm gương của 3 liệt sĩ hy sinh vì bình yên cuộc sống.