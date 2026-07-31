Ngày 31/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) vừa khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Sông Cầu giai đoạn 2023 - 2025.

Bị can Huỳnh Tấn Anh (trái). Ảnh: CACC

Các bị can bị khởi tố gồm: Võ Thanh Bình (SN 1967) - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Sông Cầu; Nguyễn Phi Long (SN 1968) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Yên (nguyên giám đốc trung tâm); Huỳnh Tấn Anh (SN 1975) - phó giám đốc trung tâm và Ngô Hải Cường (SN 1983) - nguyên Kế toán trưởng trung tâm.

Cả 4 bị can bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu, trong năm học 2024-2025, ông Võ Thanh Bình (giám đốc trung tâm) đã chỉ đạo cấp dưới thu, chi học phí hệ giáo dục thường xuyên trái quy định; hưởng lợi 9,5 triệu đồng, gây thiệt hại cho phụ huynh, học sinh hơn 298 triệu đồng.

Đối với ông Nguyễn Phi Long, trong năm học 2023-2024 (khi còn là giám đốc trung tâm) đã chỉ đạo thu, chi học phí không đúng quy định nhằm duy trì hoạt động của trung tâm; thu hưởng lợi hơn 7 triệu đồng, gây thiệt hại hơn 139 triệu đồng.

Bị can Ngô Hải Cường, trong các năm học từ 2023 đến 2025 đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo trung tâm thu học phí và chi tiền cho ban quản lý lớp học trái quy định, gây thiệt hại tổng cộng hơn 437 triệu đồng, hưởng lợi hơn 12 triệu đồng.

Đối với bị can Huỳnh Tấn Anh, với vai trò phó giám đốc phụ trách giáo dục thường xuyên đã tham mưu cho 2 đời giám đốc là Nguyễn Phi Long và Võ Thanh Bình thu học phí 300.000 đồng/học sinh/tháng đối với nhiều lớp giáo dục thường xuyên trong hai năm học (2023-2024 và 2024-2025) trái quy định.

Hành vi này gây thiệt hại cho phụ huynh, học sinh gần 438 triệu đồng; bản thân Huỳnh Tấn Anh hưởng lợi hơn 14 triệu đồng.