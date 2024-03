Chiều 5/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Văn Tân (SN 1985, trú tại thôn Cậy Sơn 1, xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đọc lệnh bắt lái xe Lê Văn Tân. Ảnh: CACC

Lái xe Lê Văn Tân. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 1h36 ngày 5/3, tại Km150 + 850 đường QL 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô đầu kéo biển số 15C-075.26, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 15R-008.96 do Lê Văn Tân điều khiển với xe ô tô chở khách biển kiểm soát 23F-000.58 do Phan Văn Quý (SN 1983, cư trú tại thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) điều khiển.

Hậu quả làm 5 người đi trên ô tô khách tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường; khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông và tiến hành các hoạt động tố tụng khác theo quy định của pháp luật để làm rõ nội dung vụ việc và người vi phạm.