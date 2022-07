Kim Woo Bin vào vai người ngoài hành tinh ở bom tấn viễn tưởng toàn sao hot

Alienoid: Cuộc chiến xuyên không (Alienoid) là tác phẩm đánh dấu sự trở lại sau 7 năm của đạo diễn Choi Dong Hoon, người đứng sau thành công của The Thieves hay Assassination từng khuynh đảo phòng vé xứ kim chi. Thông qua việc giới thiệu trailer và poster đầu tiên, Alienoid: Cuộc chiến xuyên không xác nhận sẽ ra mắt khán giả Việt vào tháng 8/2022.

Việc hội tụ tất cả những sức mạnh từ mọi thời đại trong một cuộc chiến xuyên không gian và thời gian hứa hẹn sẽ tạo nên một bom tấn viễn tưởng mới lạ và đặc biệt chưa từng có của điện ảnh Hàn.

Câu chuyện phim kể về sự kết nối hai mốc thời gian là thế giới hiện tại và thời Goryeo. Năm 2022, hai người ngoài hành tinh là Guard (Kim Woo Bin) và Thunder sinh sống tại Trái đất đang tìm kiếm những tù nhân vượt ngục, vốn bị họ giam giữ trong cơ thể con người. Cảnh sát Moon (So Ji Sub) vô tình trở thành đối tượng bị truy đuổi mà không rõ lý do. Cùng lúc đó, ở triều đại Goryeo hơn 630 năm về trước, pháp sư xui xẻo Muruk (Ryu Jun Yeol) và cô gái bắn sấm sét Ean (Kim Tae Ri) đang cố gắng tranh giành một thanh gươm thần huyền thoại.

Cuộc chiến khốc liệt ấy còn có sự tham gia của hai phù thủy hắc ám là Madam Black (Yum Jung Ah) và Mr. Blue (Jo Woo Jin), cùng kẻ đeo mặt nạ bí ẩn Jajang (Kim Eui Sung). Một cánh cổng thời gian xuất hiện và mở ra sự kết nối giữa hai thời đại, tạo nên tình huống hỗn loạn chưa từng thấy.

Tạo hình của Kim Woo Bin trong phim. Trước đó anh từng phải điều trị khi phát hiện ung thư vòm họng.

Bên cạnh hé lộ bối cảnh, thời gian và dàn nhân vật chính, trailer đầu tiên của Alienoid: Cuộc chiến xuyên không khiến khán giả vừa tò mò vừa phấn khích với sự xuất hiện của phi thuyền, rô-bốt hay người ngoài hành tinh qua các phân cảnh kỹ xảo đỉnh cao, cùng những pha hành động mãn nhãn.

Alienoid: Cuộc chiến xuyên không là tác phẩm pha trộn nhiều màu sắc và thể loại, với một kịch bản vượt ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai. Câu chuyện viễn tưởng mới lạ này càng trở nên đáng trông đợi hơn khi được dẫn dắt bởi Choi Dong-hoon, vị đạo diễn từng rất thành công trong việc tạo ra những nhân vật đặc biệt, cùng lối kể chuyện chắc chắn đầy lôi cuốn. Cũng giống như các bom tấn trước đây của ông, Alienoid: Cuộc chiến xuyên không tiếp tục khiến khán giả choáng ngợp với sự góp mặt của dàn diễn viên siêu hot như Kim Woo Bin, Kim Tae Ri, Ryu Jun Yeol, So Ji Sub... đều là những gương mặt bảo chứng cả về tên tuổi và thực lực.

Khán giả sẽ gặp lại So Ji Sub ở 'Alienoid: Cuộc chiến xuyên không'.

Với rất nhiều sự trông đợi, Alienoid: Cuộc chiến xuyên không đang thực hiện chiến dịch quảng bá tại thị trường Bắc Mỹ và được lựa chọn là bộ phim kết màn lại Liên hoan phim châu Á New York 2022 (New York Asian Film Festival 2022) vào cuối tháng 7 này.



Quỳnh An