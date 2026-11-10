Lãi suất ngân hàng hôm nay 10/11/2026, ghi nhận TPBank tiếp tục giảm lãi suất huy động, với mức giảm ở hầu hết các sản phẩm tiết kiệm. Đây là lần giảm lãi suất thứ hai của ngân hàng chỉ trong ít ngày qua.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa trở thành ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất huy động trong tháng 11, cũng là lần thứ hai liên tiếp kể từ ngày 19/10.

Theo biểu lãi suất mới, TPBank giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi tại quầy và một số sản phẩm tiết kiệm khác.

Với tiền gửi tại quầy, lãi suất đồng loạt giảm 0,1 điểm phần trăm từ kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Cụ thể, kỳ hạn 1-5 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 5,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm LiveBank được TPBank điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 1-6 tháng. Theo đó, lãi suất huy động mới nhất cho kỳ hạn 1-5 tháng giảm còn 4,65%/năm, kỳ hạn 6 tháng giảm còn 5,45%/năm.

Đối với sản phẩm tiết kiệm này, lãi suất kỳ hạn 9 tháng được giữ nguyên ở mức 5,5%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 5,35%/năm, thấp hơn mức áp dụng cho các kỳ hạn 6 và 9 tháng. Lãi suất kỳ hạn 18 tháng là 5,75%/năm, còn kỳ hạn 24-36 tháng là 5,85%/năm.

Đối với sản phẩm tiết kiệm Super Savy, TPBank điều chỉnh giảm lãi suất 0,1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn được áp dụng. Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 3 tháng còn 4,55%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng còn 5,45%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng còn 5,65%/năm và kỳ hạn 24 tháng còn 5,75%/năm.

TPBank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm trực tuyến. Với các kỳ hạn dưới 6 tháng, ngân hàng niêm yết mức 4,75%/năm - mức cao nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6-9 tháng được niêm yết tại 5,5%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 5,8%/năm.

Trước đó, ngày 19/10, TPBank đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Mức giảm phổ biến là 0,5 điểm phần trăm, trong đó lãi suất trực tuyến kỳ hạn 12 tháng giảm 0,7 điểm phần trăm.

Như vậy, TPBank là ngân hàng thứ tư được ghi nhận có hai đợt giảm lãi suất huy động kể từ ngày 19/10, sau OCB, Techcombank và Eximbank.