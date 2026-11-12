Lãi suất ngân hàng hôm nay, 12/11/2026, VietinBank triển khai chương trình ưu đãi lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng đăng ký các gói dịch vụ V-Plus hoặc V-Advance trên ứng dụng của ngân hàng.

Theo thông báo của VietinBank, khách hàng tham gia một trong hai gói này sẽ được ưu đãi cộng lãi suất tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng. Mức lãi suất tiền gửi cộng thêm lên đến 3,5%-3,9%/năm so với lãi suất tiết kiệm thông thường trả sau trên VietinBank iPay.

Lãi suất ngân hàng đang niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, mức lãi suất huy động cao nhất theo quy định dành cho các kỳ hạn này. Trong khi đó, lãi suất huy động kỳ hạn 6-11 tháng là 6,6%/năm và kỳ hạn 12-36 tháng là 6,8%/năm.

Mặc dù chương trình được giới thiệu với mức ưu đãi lãi suất lên tới 3,9%/năm, khách hàng không nên hiểu đây là khoản cộng trực tiếp vào mọi mức lãi suất tiết kiệm đang niêm yết. Theo biểu lãi suất ưu đãi được ngân hàng công bố trong chương trình, mức cao nhất áp dụng là 7%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng vẫn giữ nguyên mức 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 6,8%/năm, kỳ hạn 12-36 tháng là 7%/năm.

Mức lãi suất ưu đãi này được áp dụng đến hết ngày 16/3/2027.

Như vậy, so với biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến thông thường, mức ưu đãi cao hơn 0,2 điểm phần trăm/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Riêng kỳ hạn dưới 6 tháng, mức lãi suất ưu đãi không thay đổi.

Ngoài ưu đãi lãi suất tiền gửi, khách hàng tham gia các gói V-Plus hoặc V-Advance còn có thể được hưởng những quyền lợi khác như hoàn tiền khi chi tiêu bằng thẻ và ưu đãi tại các đối tác thuộc lĩnh vực ẩm thực, khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, để tham gia chương trình, khách hàng phải trả phí dịch vụ. Cụ thể, gói V-Plus có mức phí 20.000 đồng/tháng, trong khi gói V-Advance có mức phí 1 triệu đồng/năm.