Trong nỗ lực cạnh tranh huy động tiền gửi giữa các nhà băng, VPBank vừa ra mắt tính năng “Hũ Mục Tiêu” trên ứng dụng VPBank NEO, cho phép nhiều người cùng tham gia một mục tiêu tài chính chung, từ những khoản chi tiêu nhỏ như quỹ hiếu hỉ, du lịch đến các kế hoạch dài hạn như mua xe, mua nhà…

Theo đó, khách hàng có thể tạo một “chiếc hũ” cho kế hoạch của mình và rủ bạn bè, người thân hay đồng nghiệp cùng tham gia. Dù chung một mục tiêu tiết kiệm, mỗi thành viên vẫn sở hữu và quản lý độc lập khoản tiền gửi của riêng mình. Nói cách khác, cùng chung một “chiếc hũ” nhưng tài sản vẫn riêng tư, minh bạch và mỗi người được chủ động tự quản lý.

Ngân hàng cho biết, khách hàng có thể chọn kỳ hạn tiết kiệm từ 31 ngày đến tối đa 1.095 ngày. Mỗi cá nhân có thể gửi thêm tiền nhiều lần để tăng tốc độ tích lũy, ngoại trừ 6 ngày cuối cùng của kỳ hạn.

Theo quy định, mỗi khoản tiền gửi được áp dụng mức lãi suất tương ứng với thời hạn gửi và biểu lãi suất tại thời điểm phát sinh giao dịch. Mức lãi suất này được cố định trong suốt kỳ hạn. Đối với các khoản gửi bổ sung, lãi suất được xác định theo biểu lãi suất tại thời điểm nộp thêm tiền và cũng được giữ cố định cho đến khi đáo hạn.

Đáng chú ý, VPBank cho biết lãi suất huy động của tính năng này lên đến 7,2%/năm, trong khi số tiền tham gia lần đầu chỉ từ 100.000 đồng và mức gửi thêm tối thiểu mỗi lần là 10.000 đồng.

Hiện VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng là 4,65%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng 6,6%/năm, kỳ hạn 12-14 tháng (cần kiểm tra lại mốc này) 6,7%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng 7,1%/năm, kỳ hạn 24 tháng 6,9%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 6%/năm.

Trên thực tế, tiết kiệm nhóm không phải là sản phẩm quá mới mẻ tại Việt Nam khi trước đó nhiều ngân hàng đã triển khai các gói tiết kiệm tích lũy theo nhóm. Tuy nhiên, các sản phẩm này thường hướng đến đối tượng gia đình.

Đơn cử, ACB có “Gói Gia đình Việt” dành cho những khách hàng có nhu cầu kết nối với người thân để tận hưởng ưu đãi về tiết kiệm, phí và thẻ. Theo đó, lãi suất sẽ tăng theo số lượng thành viên kết nối; khách hàng được tặng thêm lãi suất lên đến 0,2 điểm phần trăm khi gửi vốn mới, tính theo tổng số dư của cả gia đình.

Các sản phẩm tiết kiệm này giúp gia đình hoặc “hội bạn thân” tiến gần hơn đến các mục tiêu nhỏ như mua sắm, du lịch, hay mục tiêu lớn như mua nhà, mua xe, lo giáo dục cho con hoặc chuẩn bị cho tuổi hưu.

Với các cặp vợ chồng, họ có thể thống nhất mục tiêu và đều đặn trích 15 – 20% tổng thu nhập hằng tháng vào các khoản riêng như quỹ mua nhà, quỹ học vấn hay quỹ nghỉ hưu. Khi từng mục tiêu được tách bạch rõ ràng, việc theo dõi tiến độ sẽ dễ dàng hơn và tạo thêm động lực cho cả gia đình.