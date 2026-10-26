Lãi suất ngân hàng hôm nay, 26/10/2026, VPBank tiếp tục giảm lãi suất huy động với mức giảm 0,4 điểm phần trăm đối với lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6 đến 13 tháng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động sau đợt giảm trước đó. Động thái lần này tập trung vào các kỳ hạn tiền gửi từ 6 đến 13 tháng.

Theo biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn thông thường, áp dụng với khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng giảm xuống 6,6%/năm. Lãi suất các kỳ hạn 12-13 tháng giảm xuống 6,7%/năm.

VPBank giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn còn lại. Theo biểu lãi suất vừa cập nhật, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng là 7,4%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 7,1%/năm, kỳ hạn 36 tháng là 6%/năm.

Trước đó, ngân hàng đã giảm lãi suất huy động kỳ hạn 18 tháng từ 7,9% xuống 7,4%/năm.

Đối với tài khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, VPBank niêm yết lãi suất 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6-11 tháng, 7,1%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng. Các kỳ hạn còn lại áp dụng mức lãi suất tương tự biểu dành cho khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng. Lãi suất cao nhất trong biểu được nêu là 7,4%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 15-18 tháng.

Theo thống kê, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), gồm LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, HDBank, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, VPBank, ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB, SeABank, Techcombank, PGBank, Saigonbank và bốn ngân hàng thương mại nhà nước.

Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh giảm lãi suất huy động tại quầy, trong khi giữ nguyên lãi suất huy động trực tuyến với lãi suất niêm yết 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở kết luận của Thống đốc NHNN tại cuộc họp ngày 19/10, NHNN cho biết đã ban hành công văn yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng triển khai việc giảm lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống, ở tất cả các kênh bán hàng.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm đối với lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới, ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, trong những tháng cuối năm 2026 so với mức lãi suất của chính ngân hàng trong kỳ báo cáo từ ngày 11 đến 20/10/2026.

NHNN cho biết sẽ theo dõi số liệu lãi suất bình quân của các giao dịch phát sinh mới trong những tháng cuối năm thông qua hệ thống báo cáo thống kê. Trường hợp ngân hàng không thực hiện theo yêu cầu, cơ quan này có thể áp dụng biện pháp xử lý, trong đó có việc xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.