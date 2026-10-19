TRUNG QUỐC – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ lái thử ô tô trên đường thì bất ngờ thao tác nhầm, khiến chiếc xe mất kiểm soát, lao lên vỉa hè và húc văng một người đàn ông đi bộ trước sảnh khách sạn.