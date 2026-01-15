Chiều nay, Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Thứ trưởng Y Vinh Tơr và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Cầm Văn Thanh đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 được tổ chức chiều 15/1

Kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao

Báo cáo tổng kết, Phó Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Y Vinh Tơr cho biết năm 2025, Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo. Đảng ủy Bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ, sự hướng dẫn kịp thời, trách nhiệm của các ban Đảng Trung ương.

Tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, từng bước đổi mới phương thức hoạt động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập theo Quyết định số 30-QĐ/ĐU ngày 19/2/2025 của Đảng ủy Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại Đảng bộ Ủy ban Dân tộc và Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ. Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, toàn Đảng bộ hiện có 459 đảng viên (trong đó có 86 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 4 đảng viên có tôn giáo), có 16 tổ chức đảng trực thuộc (5 đảng bộ cơ sở và 11 chi bộ cơ sở); 5 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy. “Ngay từ ngày đầu năm, Đảng ủy đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; phát huy tốt vai trò của Ban thường vụ, Ban chấp hành; kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Đảng ủy cấp trên chỉ đạo” - Thứ trưởng Y Vinh Tơr khẳng định.

Năm 2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã hoàn thành 11/11 đề án, nhiệm vụ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng; ban hành 10 thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, Bộ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo - là một trong những nghị định đầu tiên trong số 28 nghị định quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, Bộ đã quyết liệt tham mưu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đạt 70,2%, cao gấp hơn 2 lần so với yêu cầu của Chính phủ (tối thiểu 30%)…

Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trao Giấy khen cho 2 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Theo Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Thứ trưởng Y Vinh Tơr, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa được thành lập; các ban, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ mới được thành lập, kinh nghiệm tham mưu công tác Đảng còn ít; công tác dân tộc đa ngành, đa lĩnh vực, nhạy cảm, phức tạp; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân tộc…

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Thứ trưởng Y Vinh Tơr phát biểu tại hội nghị

“Năm 2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao chủ trì thực hiện khối lượng công việc rất lớn. Bên cạnh đó, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy và tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp cũng ảnh hưởng nhiều đến thời gian, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ” - Thứ trưởng Y Vinh Tơr cho biết.

Giải quyết căn cơ nhiều vướng mắc

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng kết quả quan trọng nhất của Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo chính là hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bởi theo ông, nhiệm vụ chính trị là thước đo cao nhất đánh giá sức mạnh, năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng.

“12 sự kiện và vấn đề nổi bật đã được tổng kết là minh chứng rõ nét cho hiệu quả lãnh đạo của Ban thường vụ Đảng ủy, các tổ chức đảng và sự nỗ lực, phấn đấu của từng đảng viên Đảng bộ trong năm 2025, nhất là từ ngày 1/3/2025 đến nay - thời điểm Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ và Đảng bộ Ủy ban Dân tộc” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị

Theo Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, sau khi được thành lập, Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã khẩn trương, liên tục, chặt chẽ sắp xếp tổ chức, vừa tinh gọn bộ máy vừa đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng; không để xảy ra gián đoạn, bảo đảm dòng chảy liên tục trong cả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

“Đến nay, toàn bộ các văn bản thể chế thuộc trách nhiệm của Bộ năm 2025 đều đã hoàn thành 100%, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Trong đó, việc phân cấp, phân quyền được thực hiện đúng tinh thần: việc gì cấp dưới làm tốt hơn thì mạnh dạn giao, gắn phân cấp với phân quyền, phân định rõ thẩm quyền và điều kiện thực thi” - Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đặc biệt nhấn mạnh năm 2025 cũng là năm Đảng bộ phải tập trung xử lý nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến một số đơn vị, lĩnh vực. Với tinh thần trách nhiệm, khách quan, nhân văn nhưng kiên quyết, đến nay, các vấn đề cơ bản đã được xử lý, tạo chuyển biến tích cực.

"Chi bộ mạnh thì Đảng mạnh, muốn chi bộ mạnh thì đảng viên phải tốt"

Đánh giá về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết thời gian qua, Đảng bộ đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc làm việc, phát ngôn. Nhờ đó, đoàn kết nội bộ được củng cố rõ rệt, hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị ngày càng tốt hơn.

Việc xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm được thực hiện trên tinh thần nhân văn nhưng không buông lỏng nguyên tắc; coi trọng động cơ, hoàn cảnh, tạo điều kiện cho cán bộ sửa chữa, tiến bộ, hạn chế đến mức thấp nhất các biện pháp xử lý nặng nề khi chưa thật sự cần thiết.

“Qua tổng kết, có thể khẳng định các tổ chức đảng trong Đảng bộ đã cơ bản giữ vững nguyên tắc, thực hiện đúng vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng nhưng không buông lỏng, không làm thay, không bao biện. Việc xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cơ bản phản ánh đúng thực chất, tạo đồng thuận cao” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác Đảng

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị toàn Đảng bộ quán triệt nghiêm túc 5 nguyên tắc xây dựng Đảng, thực hiện đúng 5 phương thức lãnh đạo của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong năm 2026 đã được quán triệt tại hội nghị tổng kết ngày 14/1, Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định chi bộ là nền tảng của Đảng, chi bộ mạnh thì Đảng mạnh; muốn chi bộ mạnh thì trước hết đảng viên phải tốt.

“Tôi tin tưởng rằng, với đà phát triển hiện nay, Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục được củng cố, từng bước vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy Chính phủ” - Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.