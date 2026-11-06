Lê Lưu Ly - nữ diễn viên sinh năm 2004 nói nếu bản thân được ưu ái thì đã không mất một khoảng thời gian mới nhận được vai chính của bộ phim dài hơi như "Xóm nhỏ".

Tôi rất áp lực

- Hiện tại đang có một số tin cho rằng nhờ có mối quan hệ thân thiết với ê-kíp nên Lưu Ly mới giành được vai nữ chính trong "Xóm nhỏ". Bạn phản hồi như thế nào về thông tin này? Quá trình casting và chinh phục đạo diễn cho vai diễn diễn ra như thế nào?

Nếu tôi được ưu ái đến vậy đã không mất một khoảng thời gian mới nhận được vai chính của bộ phim dài hơi như Xóm nhỏ. Đối với tôi, bất kỳ 1 vai diễn nào đều phải có sự đồng thuận của ê-kíp làm phim cũng như bản thân diễn viên phải thấy phù hợp hay đủ sức hóa thân không. Đạo diễn phải nhìn thấy điểm mạnh của tôi, nhất là trong 1 bộ phim dài hơi cần đòi hỏi năng lực thật sự để đủ tin tưởng giao 1 vai quan trọng, ví dụ như Trâm.

Tạo hình vai Trâm của Lê Lưu Ly trong "Xóm nhỏ".

- Bạn phải chuẩn bị những gì so với trước đây là vai Phương trong “Mùa hè năm ấy”, nhất là 1 nữ diễn viên mới?

Thực lòng tôi rất áp lực, bởi vai Phương trong Mùa hè năm ấy là 1 cô bé lớp 12 hồn nhiên, vô tư, không gặp quá nhiều biến cố và thời lượng lên hình của tôi cũng chỉ vỏn vẹn 10 tập. Sang vai Trâm, 1 nhân vật rất khác biệt từ lối sống, tính cách và hoàn cảnh cũng như vai trò của tôi trong phim việc giữ tâm lý và sức khỏe để quay từng phân cảnh là rất khó khăn. Nhưng tôi luôn cố gắng hết sức để bản thân không thấy hối hận.

- Đang được khán giả yêu mến với hình tượng hiền lành, ngoan hiền, việc “quay ngoắt” sang một vai diễn có phần đỏng đảnh, xấu tính trong phim mới có khiến bạn lo lắng mình sẽ “nhận gạch đá” hoặc bị khán giả ghét lây từ phim ra đời thực?

Bất kỳ nhân vật nào lên sóng cũng sẽ mang đến cho khán giả những góc nhìn và quan điểm khác nhau và tôi tôn trọng điều đó. Tôi luôn đọc hết các phản hồi từ khán giả và họ hay nói đùa rằng: "Vai Phương đang được yêu quý thế, không biết có đọc kỹ kịch bản không mà lại nhận một cô bướng bỉnh như thế này? Xem xong mà lại ghét luôn cả Ly đấy!".

Cô nàng được ưu ái với biệt danh 'Nữ thần học đường thế hệ mới của VFC'.

Tôi cũng có chút lo lắng vì trước đó vai Phương được mọi người yêu thương quá. Đến khi nhận vai Trâm, đọc những bình luận trái chiều, tôi cũng hơi hụt hẫng. Nhưng nghĩ lại thấy vừa vui, vừa buồn. Vui vì mình đã diễn đạt một nhân vật khiến khán giả ghét, còn buồn vì mọi người từng thương Phương bao nhiêu giờ lại không thích Trâm bấy nhiêu. Nhưng với tôi, như thế cũng là thành công vì ít nhất khán giả có cảm xúc thật với nhân vật của mình.

Đứng lên bục để diễn cảnh hôn với Hà Thành, choáng váng vì cái tát của Hoàng Hải

- Các phân cảnh tình cảm, đặc biệt là cảnh hôn với Hà Thành đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Ly và Hà Thành đã mất bao lâu để vượt qua sự ngại ngùng và hai người có kỷ niệm hậu trường đáng nhớ nào khi thực hiện phân cảnh này?

Trailer cũng đã hé lộ một chút về cảnh hôn của tôi và anh Thành. Lúc đọc đến phân đoạn đó, hai anh em buồn cười lắm. Vì đây là phim thứ hai Ly và anh Hà Thành được đóng cùng nhau nên chúng tôi cũng khá thân, bình thường hay trêu đùa nhau, giờ tự nhiên phải diễn cảnh tình cảm mà vẫn có chút xa lạ, ngại ngùng nên cũng khá thử thách.

Tôi nhớ lúc quay cảnh hôn vì anh Thành cao quá nên tôi phải kiễng chân lên mới tới. Nếu anh cúi xuống thấp quá dáng hai người lên hình lại không đẹp. Thế là cuối cùng tôi phải đứng trên tận hai chiếc bục để quay. Tôi mong khán giả sẽ chờ đợi phân đoạn này và cảm thấy thú vị.

Cô nàng 2004 được mến mộ bởi nhan sắc trong trẻo.

- Trong phim có cảnh bạn nhận cái tát mạnh từ diễn viên Hoàng Hải. Phân cảnh đó Ly phải quay lại bao nhiêu lần? Cảm giác lúc đó của bạn là choáng thật hay hoàn toàn là diễn xuất?

Bật mí một chút là cảnh quay này tôi đã xin được quay lại. Bởi lần đầu quay ở ngoài trời, vừa bấm máy trời bắt đầu mưa nên mọi thứ khá vội, tôi cũng bị mất tập trung. Khi xem lại, tôi thấy diễn chưa tốt nên xin đạo diễn cho quay thêm lần nữa.

Ban đầu chú Hải cũng thương tôi nên vẫn nương tay. Đến lần quay thứ hai, tôi chủ động nhờ chú tát thật mạnh để tôi dễ vào cảm xúc hơn. Dù chú vẫn còn nương tay nhưng tôi vẫn điếng người nên nước mắt cứ thế tự rơi.

Đó cũng là điều tôi rất thích khi được diễn cùng những nghệ sĩ gạo cội. Chú Hải diễn như thể chú thực sự là bố tôi, đang thật sự tức giận vì đứa con gái hỗn láo nên tôi cũng dễ nhập tâm hơn. Với tôi, đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ và cũng là cơ hội để học hỏi từ các bậc tiền bối đi trước.

- Bạn trai nhận xét thế nào về vai diễn lần này của Lê Lưu Ly, nhất là cảnh hôn với Hà Thành?

Việc bạn ấy luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ khiến tôi yên tâm hơn nhiều khi vào nghề. Quan trọng là bạn trai tôi cũng đã quen anh Thành từ phim Mùa hè năm ấy và mọi người cũng từng đi ăn cùng nhau nên khá thoải mái. Bạn ấy còn tâm sự với anh Thành: “Em cũng biết ghen nhưng tôn trọng những gì Ly đang làm. Em thấy Ly đã cố gắng thế nào trong những cảnh tình cảm nên anh cứ thoải mái nhất sao cho có 1 phản ứng tốt nhất để gửi tới khán giả”.

Hà Thành và Lưu Ly là đồng nghiệp thân thiết.

- Thường xuyên bận rộn trên trường quay, lại phải thực hiện những phân đoạn tình cảm hay tâm lý nặng, bạn trai ủng hộ và làm hậu phương cho Ly như thế nào trong thời gian bạn quay phim dài hơi như 'Xóm nhỏ”?

Từ những tập đầu tiên của phim trước, bạn ấy đã theo dõi rất sát sao. Dù phim hiện tại chưa chiếu đến cảnh hôn nhưng trailer đã có nên bạn ấy cũng trêu tôi một chút. Tuy nhiên, bạn ấy luôn nhận xét khá thẳng thắn và thật lòng, kiểu như: “Nếu anh là khán giả thấy đoạn này chưa hay, chưa đủ thật để người xem cảm nhận được. Anh vẫn chưa hiểu em diễn như vậy để làm gì, muốn mang đến điều gì cho khán giả”. Bạn trai là một trong những khán giả khó tính nhất của tôi nhưng cũng là người luôn ở bên, giúp tôi giải tỏa căng thẳng sau những ngày quay phim vất vả.

- Phản ứng của bố mẹ khi xem những tập đầu thế nào, nhất là khi hình tượng nhân vật của con gái lại là cô thiếu nữ đỏng đảnh, hoặc phân cảnh bị tát?

Từ phim trước, tôi đã nói chuyện với bố mẹ về việc mình thực sự đam mê diễn xuất và muốn theo đuổi công việc này một cách nghiêm túc. Đến phim thứ hai, bố mẹ tôi vừa vui vừa lo vì lần này tôi nhận một vai chính dài hơi hơn.

Lưu Ly được nhận xét có lối diễn trẻ trung, tự nhiên và đầy triển vọng.

Lúc nhận kịch bản, tôi còn hào hứng khoe với bố mẹ được đóng cùng NSƯT Hoàng Hải nhưng lần này không còn là một cô gái ngoan ngoãn như phim trước nữa mà là một nhân vật khá nổi loạn. Bố mẹ tôi nghe xong cũng lo, vì vai Phương trước đó được khán giả yêu quý, giờ tôi lại đóng một nhân vật khác hoàn toàn, chắc chắn sẽ có những ý kiến trái chiều.

Bố mẹ sợ tôi bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực. Nhưng dù lo lắng, bố mẹ vẫn luôn động viên để tôi hoàn thành vai diễn tốt nhất có thể.

Lưu Ly trong "Xóm nhỏ":

Ảnh: FBNV

clip: VTV