02/07/2021

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Công an quận Thanh Xuân đã có cách làm hay trong thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy.