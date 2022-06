Link xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Malaysia, 20h ngày 8/6

Sau 2 lượt trận VCK U23 châu Á 2022, 2 suất vé vào tứ kết tại bảng C chỉ còn là cuộc cạnh tranh của 3 đội tuyển, gồm: Việt Nam, Hàn Quốc và Thái Lan. Theo quy định của Điều lệ, việc xếp hạng giữa các đội bằng điểm nhau được xác định dựa trên các tiêu chí sau:

1. Kết quả đối đầu trực tiếp:

- Điểm số trong các trận đối đầu giữa các đội tuyển có liên quan.

- Hiệu số bàn thắng thua trong các trận đối đầu giữa các đội tuyển có liên quan.

- Số bàn thắng các trận đối đầu giữa các đội tuyển có liên quan.

- Nếu vẫn có từ 2 đội trở lên chưa phân định được thứ hạng sau khi xét tiêu chí đối đầu, sẽ tiếp tục xét kết quả đối đầu trực tiếp riêng các đội đó với nhau. Nếu vẫn chưa thỏa mãn điều kiện để phân hạng, tiêu chí kết quả tất cả các trận đấu vòng bảng sẽ được xét tới.

U23 Việt Nam vs U23 Malaysia



2. Kết quả tất cả các trận đấu vòng bảng:

- Hiệu số bàn thắng thua của tất cả các trận đấu vòng bảng.

- Tổng số bàn thắng của tất cả các trận đấu vòng bảng.

- Thi đấu luân lưu 11m nếu chỉ có 2 đội có cùng thứ hạng và 2 đội đó gặp nhau ở lượt trận cuối vòng bảng.

- Tính điểm thẻ phạt. Đội nào số tổng số điểm thẻ phạt thấp hơn sẽ xếp trên (thẻ vàng = 1 điểm, thẻ đỏ trực tiếp/gián tiếp = 3 điểm, thẻ vàng tiếp theo là thẻ đỏ trực tiếp = 4 điểm).

Như vậy, căn cứ theo các tiêu chí xếp hạng trên và cục diện tại bảng C, ĐT U23 Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết nếu đánh bại Malaysia ở lượt trận cuối, đồng thời trận Thái Lan – Hàn Quốc có kết quả thắng thua, hoặc có kết quả hòa với tỷ số 0-0, 1-1.

Trường hợp trận Thái Lan – Hàn Quốc kết thúc với tỷ số hòa 2-2, ĐT U23 Việt Nam buộc phải thắng Malaysia với cách biệt 3 bàn trở lên, hoặc cách biệt với tỷ số 5-2 trở lên. Nếu thắng với tỷ số 4-1, tiêu chí tính điểm thẻ phạt sẽ được xét tới.

Trường hợp trận Thái Lan – Hàn Quốc kết thúc với tỷ số hòa 3-3 trở lên, ĐT U23 Việt Nam sẽ bị loại do kém 2 đối thủ này ở chỉ số phụ xét theo tiêu chí đối đầu trực tiếp giữa các đội cùng điểm.

Vượt lên tất cả, điều kiện tiên quyết là thầy trò HLV Gong Oh Kyun cần phải giành chiến thắng trước Malaysia ở lượt đấu cuối, diễn ra ngày 8/6 tới.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Malaysia:

U23 Việt Nam: Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh, Văn Đô, Hoàng Anh, Duy Cương, Văn Trường, Mạnh Dũng, Văn Tùng, Văn Khang.

U23 Malaysia: Rahalim, Azri Rusmini, Adam Afkar, Zikri Khalili, Cheng Jin Ho, Nik Mat, Amzi Murad, Salwan Mazlan, Luqman Hakim, Abdul Razak, Ajmal Mahadi.

