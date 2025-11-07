TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Tên trường TH, THCS & THPT Hồng Đức Hàm Rồng Đào Duy Từ Tô Hiến Thành Lương Đắc Bằng Hoằng Hóa 2 Hoằng Hóa 3 Hoằng Hóa 4 Quảng Xương 1 Quảng Xương 2 Chu Văn An Quảng Xương 4 Đông Sơn 1 Lê Văn Hưu Thiệu Hóa Nguyễn Quán Nho Yên Định 1 Yên Định 2 Yên Định 3 Nông Cống 1 Nông Cống 2 Nông Cống 3 Nông Cống 4 Tĩnh Gia 1 Tĩnh Gia 2 Tĩnh Gia 3 Lê Lợi Lê Hoàn Lam Kinh Hậu Lộc 1 Hậu Lộc 2 Hà Trung Hoàng Lệ Kha Ba Đình Mai Anh Tuấn Bỉm Sơn Sầm Sơn Triệu Sơn 1 Triệu Sơn 2 Triệu Sơn 3 Triệu Sơn 4 Vĩnh Lộc Tống Duy Tân Mường Lát Quan Hóa Quan Sơn Bá Thước Hà Văn Mao Lang Chánh Ngọc Lặc Lê Lai Cầm Bá Thước Như Xuân Như Thanh Thạch Thành 1 Thạch Thành 2 Cẩm Thủy 1 Cẩm Thủy 2 Cẩm Thủy 3 Lê Hồng Phong Nguyễn Trãi Nguyễn Mộng Tuân THCS & THPT Thống Nhất Triệu Sơn 5 Đặng Thai Mai Nguyễn Thị Lợi Đông Sơn 2 Thọ Xuân 4 Thọ Xuân 5 Như Thanh 2 Thạch Thành 3 Thường Xuân 2 Nga Sơn Hậu Lộc 3 Tĩnh Gia 4 Hậu Lộc 4 Bắc Sơn THCS & THPT Bá Thước Thạch Thành 4 Như Xuân 2 THCS & THPT Nghi Sơn THCS & THPT Quan Sơn Thường Xuân 3 THCS & THPT Như Thanh THCS & THPT Như Xuân THCS & THPT Quan Hóa Chuyên Lam Sơn Chuyên Lam Sơn Chuyên Lam Sơn Chuyên Lam Sơn Chuyên Lam Sơn Chuyên Lam Sơn Chuyên Lam Sơn Chuyên Lam Sơn Chuyên Lam Sơn Cụm thi Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Quận/huyện TP Thanh Hóa TP Thanh Hóa TP Thanh Hóa TP Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Hóa Hoằng Hóa Hoằng Hóa Quảng Xương Quảng Xương TP Sầm Sơn Quảng Xương Đông Sơn Thiệu Hóa Thiệu Hóa Thiệu Hóa Yên Định Yên Định Yên Định Nông Cống Nông Cống Nông Cống Nông Cống Nghi Sơn Nghi Sơn Nghi Sơn Thọ Xuân Thọ Xuân Thọ Xuân Hậu Lộc Hậu Lộc Hà Trung Hà Trung Nga Sơn Nga Sơn Bỉm Sơn Sầm Sơn Triệu Sơn Triệu Sơn Triệu Sơn Triệu Sơn Vĩnh Lộc Vĩnh Lộc Mường Lát Quan Hóa Quan Sơn Bá Thước Bá Thước Lang Chánh Ngọc Lặc Ngọc Lặc Thường Xuân Như Xuân Như Thanh Thạch Thành Thạch Thành Cẩm Thủy Cẩm Thủy Cẩm Thủy Bỉm Sơn TP Thanh Hóa Đông Sơn Yên Định Triệu Sơn Quảng Xương TP Sầm Sơn Đông Sơn Thọ Xuân Thọ Xuân Như Thanh Thạch Thành Thường Xuân Nga Sơn Hậu Lộc Nghi Sơn Hậu Lộc Ngọc Lặc Bá Thước Thạch Thành Như Xuân Tĩnh Gia Quan Sơn Thường Xuân Như Thanh Như Xuân Quan Hóa TP Thanh Hóa TP Thanh Hóa TP Thanh Hóa TP Thanh Hóa TP Thanh Hóa TP Thanh Hóa TP Thanh Hóa TP Thanh Hóa TP Thanh Hóa Chỉ tiêu 132 616 616 440 572 528 440 528 572 440 660 484 484 528 572 352 748 440 352 484 308 396 396 748 484 660 572 440 352 484 440 572 440 484 440 396 440 396 352 396 352 572 264 440 352 308 440 440 440 572 484 528 396 440 440 352 528 308 308 308 484 440 176 308 440 396 440 264 264 264 396 308 396 308 484 528 352 220 352 176 308 176 220 264 220 176 35 35 35 70 70 70 35 35 35 Điểm chuẩn (NV1) 13.8 25.15 22.95 17.95 17 14.45 15.9 16.45 17.8 15.8 17.65 17.35 14.9 15.4 14.85 12.8 14.95 12.8 11.5 16.95 15.1 15.35 13.45 15.4 12.8 14.35 14.85 12.1 14.25 15.45 14.05 13.9 15.1 15.1 15.9 20.05 19.15 17.4 16.15 15.7 15.15 13.7 13.9 8.95 7.95 8.9 8.75 10.45 8.95 10.15 11.05 11.8 11.6 15 13.1 13.7 13.35 11.45 11.65 16.1 22.05 12.92 12.4 13.95 14.45 15.35 12 11.5 14.75 14.1 13.15 10.05 13.55 15.25 13.58 14.55 9.9 9.8 12.5 11.45 15.6 8.6 7.95 12.9 10.5 11.3 45.45 41.95 44.1 47.4 45.35 46.15 46.75 49.4 47.95 Điểm chuẩn (NV2) 21 23 20.65 15.85 15.75 20.55 13.2 12.9 11.6 15.3 13.85 13.25 14.3 12.05 14.05 13.85 16.05 15.6 8 8.75 11.7 11.8 16.75 23.3 16.4 12.4 14 15.3 16.15 14.35 11.5 10.2 13.55 13.55 9.9 12.55 10.2 12.85 10.5 Điểm chuẩn (NV3) Ghi chú Địa lý Vật lý Hóa học Ngữ văn Toán học Tiếng Anh Tin học Sinh học Lịch sử

Nhưng sau đó, trọng tài người Romania không thổi phạt đền, và cũng hủy quả phạt trực tiếp của Liverpool, để thả bóng cho Real. Lý do là Tchouameni để tay ở vị trí tự nhiên trong tình huống này.

TT Tên trường Cụm thi Quận/huyện Chỉ tiêu Điểm chuẩn (NV1) Điểm chuẩn (NV2) Điểm chuẩn (NV3) Ghi chú 1 Hàn Thuyên Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 21.4 2 Hoàng Quốc Việt Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 16.49 19.04 3 Lý Nhân Tông Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 14.67 15.08 4 Lý Thường Kiệt Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 15.57 15.61 16.67 5 Hàm Long Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 13.7 16.18 6 Yên Phong số 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Yên Phong 18.84 7 Yên Phong số 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Yên Phong 14.2 17.96 8 Tiên Du số 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Tiên Du 18.38 9 Nguyễn Đăng Đạo Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Tiên Du 15.67 16.9 10 Lý Thái Tổ Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Từ Sơn 14.71 11 Ngô Gia Tự Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Từ Sơn 16.22 16.26 12 Nguyễn Văn Cừ Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Từ Sơn 16.54 13 Quế Võ số 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Quế Võ 15.87 14 Quế Võ số 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Quế Võ 16.49 15 Quế Võ số 3 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Quế Võ 14.91 16.12 16 Thuận Thành số 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Thuận Thành 18.55 17 Thuận Thành số 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Thuận Thành 15.74 16.24 16.6 18 Thuận Thành số 3 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Thuận Thành 15.42 15.61 19 Gia Bình số 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Gia Bình 13.37 14.76 20 Lê Văn Thịnh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Gia Bình 15.28 21 Lương Tài Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Lương Tài 16.05 22 Lương Tài số 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Lương Tài 11.46 15.57 23 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 36.88 Toán 24 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 37.51 Vật lí 25 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 41.54 Hóa học 26 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 39.84 Sinh học 27 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 40.51 Tin học 28 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 38.03 Ngữ văn 29 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 40.36 Lịch sử 30 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 40.3 Địa lí 31 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 38.93 Tiếng Anh 32 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 39.2 Tiếng Trung 33 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 36.93 Tiếng Hàn

Trên kênh Prime, cựu trọng tài Mark Clattenberg phản đối quyết định của đồng nghiệp. Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đồng tình với ông Clattenberg, khi cho rằng tay của tiền vệ Pháp để ở vị trí không tự nhiên.

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Tên trường Bắc Sơn Bình Yên Chu Văn An Đại Từ Điềm Thụy Định Hóa Đội Cấn Đồng Hỷ Dương Tự Minh Gang Thép Hoàng Quốc Việt Khánh Hòa Lê Hồng Phong Lương Ngọc Quyến Lương Phú Lưu Nhân Chú Lý Nam Đế Ngô Quyền Nguyễn Huệ Phổ Yên Phú Bình Phú Lương Sông Công Thái Nguyên Trại Cau Trần Phú Trần Quốc Tuấn Tức Tranh Võ Nhai Yên Ninh PTDTNT Thái Nguyên Chuyên Thái Nguyên Chuyên Thái Nguyên Chuyên Thái Nguyên Chuyên Thái Nguyên Chuyên Thái Nguyên Chuyên Thái Nguyên Chuyên Thái Nguyên Chuyên Thái Nguyên Chuyên Thái Nguyên Chuyên Thái Nguyên Chuyên Thái Nguyên Chuyên Thái Nguyên Cụm thi Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Quận/huyện Phổ Yên Định Hóa TP Thái Nguyên Đại Từ Phú Bình Định Hóa Đại Từ TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên Võ Nhai Phú Lương Phổ Yên TP Thái Nguyên Phú Bình Đại Từ Phổ Yên TP Thái Nguyên Đại Từ Phổ Yên Phú Bình Phú Lương Sông Công TP Thái Nguyên Đồng Hỷ Võ Nhai Đồng Hỷ Phú Lương Võ Nhai Phú Lương TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên TP Thái Nguyên Chỉ tiêu 450 405 360 540 540 602 360 630 315 450 344 360 630 675 540 450 360 450 602 360 645 540 630 225 405 200 270 360 301 225 180 35 35 70 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Điểm chuẩn (NV1) 14.25 12.25 22.25 16.75 15 12 13 16 18.75 19.75 10.25 14.25 17 23.5 15.25 12.5 14 19 14.5 17 14.75 15.5 17 19.75 15.25 9 14.75 14 12.5 10.5 12 50.75 52.25 56.55 47.25 53.64 49.59 47.14 50.75 54 57.5 49.5 46.75 Điểm chuẩn (NV2) Điểm chuẩn (NV3) Ghi chú Chuyên Toán Chuyên Văn Chuyên Tiếng Anh Chuyên Vật lí Chuyên Hóa học Chuyên Sinh học Chuyên Tin học Chuyên Tiếng Nga Chuyên Tiếng Pháp Chuyên Tiếng Trung Quốc Chuyên Lịch sử Chuyên Địa lí. Sử dụng chỉ tiêu phụ

Sang hiệp hai, Courtois nhiều lần cứu thua xuất thần, nhưng vẫn bị đánh bại ở một tình huống cố định. Phút 61, Szoboszlai tạt bóng từ bên phải cho Mac Allister đánh đầu cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu. Đây cũng là bàn đầu tiên của tiền vệ Argentina mùa này, sau chuỗi trận chơi dưới sức.

Nhưng sau đó, trọng tài người Romania không thổi phạt đền, và cũng hủy quả phạt trực tiếp của Liverpool, để thả bóng cho Real. Lý do là Tchouameni để tay ở vị trí tự nhiên trong tình huống này.

TT Tên trường Cụm thi Quận/huyện Chỉ tiêu Điểm chuẩn (NV1) Điểm chuẩn (NV2) Điểm chuẩn (NV3) Ghi chú 1 A Phủ Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Phủ Lý 8 2 B Phủ Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Phủ Lý 16.25 3 C Phủ Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Phủ Lý 15.25 4 A Kim Bảng Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 14.75 5 B Kim Bảng Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 14.5 6 C Kim Bảng Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 13.75 7 Lý Thường Kiệt Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 12.75 8 Lý Nhân Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 17.25 9 Bắc Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 16 10 Nam Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 15 11 Nam Cao Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 14.25 12 A Thanh Liêm Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 12.5 13 B Thanh Liêm Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 11.5 14 C Thanh Liêm Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 14.5 15 Lê Hoàn Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 12.75 16 A Bình Lục Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 14 17 B Bình Lục Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 14 18 C Bình Lục Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 13.75 19 Nguyễn Khuyến Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 12 20 A Duy Tiên Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 15 21 B Duy Tiên Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 15.5 22 Nguyễn Hữu Tiến Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 13.25

Trên kênh Prime, cựu trọng tài Mark Clattenberg phản đối quyết định của đồng nghiệp. Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đồng tình với ông Clattenberg, khi cho rằng tay của tiền vệ Pháp để ở vị trí không tự nhiên.

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Tên trường Hàn Thuyên Hoàng Quốc Việt Lý Nhân Tông Lý Thường Kiệt Hàm Long Yên Phong số 1 Yên Phong số 2 Tiên Du số 1 Nguyễn Đăng Đạo Lý Thái Tổ Ngô Gia Tự Nguyễn Văn Cừ Quế Võ số 1 Quế Võ số 2 Quế Võ số 3 Thuận Thành số 1 Thuận Thành số 2 Thuận Thành số 3 Gia Bình số 1 Lê Văn Thịnh Lương Tài Lương Tài số 2 Chuyên Bắc Ninh Chuyên Bắc Ninh Chuyên Bắc Ninh Chuyên Bắc Ninh Chuyên Bắc Ninh Chuyên Bắc Ninh Chuyên Bắc Ninh Chuyên Bắc Ninh Chuyên Bắc Ninh Chuyên Bắc Ninh Chuyên Bắc Ninh Cụm thi Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Quận/huyện TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh Yên Phong Yên Phong Tiên Du Tiên Du Từ Sơn Từ Sơn Từ Sơn Quế Võ Quế Võ Quế Võ Thuận Thành Thuận Thành Thuận Thành Gia Bình Gia Bình Lương Tài Lương Tài TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh Chỉ tiêu Điểm chuẩn (NV1) 21.4 16.49 14.67 15.57 13.7 18.84 14.2 18.38 15.67 14.71 16.22 16.54 15.87 16.49 14.91 18.55 15.74 15.42 13.37 15.28 16.05 11.46 36.88 37.51 41.54 39.84 40.51 38.03 40.36 40.3 38.93 39.2 36.93 Điểm chuẩn (NV2) 19.04 15.08 15.61 16.18 17.96 16.9 16.26 16.12 16.24 15.61 14.76 15.57 Điểm chuẩn (NV3) 16.67 16.6 Ghi chú Toán Vật lí Hóa học Sinh học Tin học Ngữ văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh Tiếng Trung Tiếng Hàn

Sang hiệp hai, Courtois nhiều lần cứu thua xuất thần, nhưng vẫn bị đánh bại ở một tình huống cố định. Phút 61, Szoboszlai tạt bóng từ bên phải cho Mac Allister đánh đầu cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu. Đây cũng là bàn đầu tiên của tiền vệ Argentina mùa này, sau chuỗi trận chơi dưới sức.

TT Tên trường Cụm thi Quận/huyện Chỉ tiêu Điểm chuẩn (NV1) Điểm chuẩn (NV2) Điểm chuẩn (NV3) Ghi chú 1 An Dương Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng An Dương 945 19.5 22.5 2 An Lão Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng An Lão 675 17 3 Bạch Đằng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Thủy Nguyên 630 16.75 18 4 Cát Bà Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Cát Hải 215 15.25 18 5 Cát Hải Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Cát Hải 156 12.7 17.6 6 Cộng Hiền Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Vĩnh Bảo 495 13.1 19 7 Đồ Sơn Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Đồ Sơn 360 17.25 19.75 8 Đồng Hòa Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Kiến An 495 18 21.25 9 Hải An Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 630 19.5 23.5 10 Hồng Bàng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hồng Bàng 585 21.5 24 11 Hùng Thắng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Tiên Lãng 495 12.6 15.35 12 Kiến An Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Kiến An 540 22.5 13 Kiến Thụy Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Kiến Thụy 585 19.75 14 Lê Chân Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Lê Chân 630 19.75 23.5 15 Lê Hồng Phong Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hồng Bàng 540 22 24.25 16 Lê Ích Mộc Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Thủy Nguyên 630 14.5 17.85 17 Lê Quý Đôn Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 630 23.6 18 THCS - THPT Lý Thánh Tông Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Đồ Sơn 135 13.35 17.5 19 Lý Thường Kiệt Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Thủy Nguyên 675 18.5 22 20 Mạc Đĩnh Chi Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Dương Kinh 585 18.25 21.25 21 Ngô Quyền Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Lê Chân 675 25.75 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Vĩnh Bảo 450 18.1 23 Nguyễn Đức Cảnh Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Kiến Thụy 495 15.35 17.75 24 Nguyễn Khuyến Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Vĩnh Bảo 450 14.6 16.85 25 Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng An Dương 855 18 21 26 Nhữ Văn Lan Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Tiên Lãng 540 13.25 15.25 27 Phạm Ngũ Lão Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Thủy Nguyên 585 18.25 28 Phan Đăng Lưu Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Kiến An 293 18 21.75 29 Quang Trung Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Thủy Nguyên 630 15.55 30 Quốc Tuấn Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng An Lão 450 16 18.25 31 Thái Phiên Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Ngô Quyền 675 24.25 32 Thụy Hương Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Kiến Thụy 540 16.25 18.75 33 Thủy Sơn Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Thủy Nguyên 540 16.25 18.25 34 Tiên Lãng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Tiên Lãng 540 17 35 Tô Hiệu Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Vĩnh Bảo 495 13.5 36 Toàn Thắng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Tiên Lãng 450 13.1 17 37 Trần Hưng Đạo Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng An Lão 630 15.5 18.85 38 Trần Nguyên Hãn Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Lê Chân 675 23 39 Vĩnh Bảo Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Vĩnh Bảo 585 18.5 40 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 70 37.25 Toán Điều kiện môn chuyên: 5 41 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 35 39.2 Vật lí Điều kiện môn chuyên: 6.1 42 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 35 44.05 Hóa học Điều kiện môn chuyên: 8.4 43 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 35 38.65 Sinh học 44 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 35 32.14 Tin học (xét điểm Tin) 45 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 35 36.5 Tin học (xét điểm Toán chuyên) Điều kiện môn chuyên: 4 46 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 70 38.75 Ngữ văn 47 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 35 32.5 Lịch sử Điều kiện môn chuyên: 4.5 48 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 35 38.76 Địa lý 49 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 70 39.55 Tiếng Anh Điều kiện môn chuyên: 6.4 50 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 35 35.65 Tiếng Nga Điều kiện môn chuyên: 3.95 51 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 70 28.01 Tiếng Pháp (xét điểm Pháp) 52 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 70 36.8 Tiếng Pháp (xét điểm Anh) 53 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 35 38.3 Tiếng Trung 54 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 35 37.05 Tiếng Hàn 55 Chuyên Trần Phú Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Hải An 35 37.7 Tiếng Nhật

Nhưng sau đó, trọng tài người Romania không thổi phạt đền, và cũng hủy quả phạt trực tiếp của Liverpool, để thả bóng cho Real. Lý do là Tchouameni để tay ở vị trí tự nhiên trong tình huống này.

Trên kênh Prime, cựu trọng tài Mark Clattenberg phản đối quyết định của đồng nghiệp. Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đồng tình với ông Clattenberg, khi cho rằng tay của tiền vệ Pháp để ở vị trí không tự nhiên.

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Tên trường An Dương An Lão Bạch Đằng Cát Bà Cát Hải Cộng Hiền Đồ Sơn Đồng Hòa Hải An Hồng Bàng Hùng Thắng Kiến An Kiến Thụy Lê Chân Lê Hồng Phong Lê Ích Mộc Lê Quý Đôn THCS - THPT Lý Thánh Tông Lý Thường Kiệt Mạc Đĩnh Chi Ngô Quyền Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Khuyến Nguyễn Trãi Nhữ Văn Lan Phạm Ngũ Lão Phan Đăng Lưu Quang Trung Quốc Tuấn Thái Phiên Thụy Hương Thủy Sơn Tiên Lãng Tô Hiệu Toàn Thắng Trần Hưng Đạo Trần Nguyên Hãn Vĩnh Bảo Chuyên Trần Phú Chuyên Trần Phú Chuyên Trần Phú Chuyên Trần Phú Chuyên Trần Phú Chuyên Trần Phú Chuyên Trần Phú Chuyên Trần Phú Chuyên Trần Phú Chuyên Trần Phú Chuyên Trần Phú Chuyên Trần Phú Chuyên Trần Phú Chuyên Trần Phú Chuyên Trần Phú Chuyên Trần Phú Cụm thi Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Sở GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Quận/huyện An Dương An Lão Thủy Nguyên Cát Hải Cát Hải Vĩnh Bảo Đồ Sơn Kiến An Hải An Hồng Bàng Tiên Lãng Kiến An Kiến Thụy Lê Chân Hồng Bàng Thủy Nguyên Hải An Đồ Sơn Thủy Nguyên Dương Kinh Lê Chân Vĩnh Bảo Kiến Thụy Vĩnh Bảo An Dương Tiên Lãng Thủy Nguyên Kiến An Thủy Nguyên An Lão Ngô Quyền Kiến Thụy Thủy Nguyên Tiên Lãng Vĩnh Bảo Tiên Lãng An Lão Lê Chân Vĩnh Bảo Hải An Hải An Hải An Hải An Hải An Hải An Hải An Hải An Hải An Hải An Hải An Hải An Hải An Hải An Hải An Hải An Chỉ tiêu 945 675 630 215 156 495 360 495 630 585 495 540 585 630 540 630 630 135 675 585 675 450 495 450 855 540 585 293 630 450 675 540 540 540 495 450 630 675 585 70 35 35 35 35 35 70 35 35 70 35 70 70 35 35 35 Điểm chuẩn (NV1) 19.5 17 16.75 15.25 12.7 13.1 17.25 18 19.5 21.5 12.6 22.5 19.75 19.75 22 14.5 23.6 13.35 18.5 18.25 25.75 18.1 15.35 14.6 18 13.25 18.25 18 15.55 16 24.25 16.25 16.25 17 13.5 13.1 15.5 23 18.5 37.25 39.2 44.05 38.65 32.14 36.5 38.75 32.5 38.76 39.55 35.65 28.01 36.8 38.3 37.05 37.7 Điểm chuẩn (NV2) 22.5 18 18 17.6 19 19.75 21.25 23.5 24 15.35 23.5 24.25 17.85 17.5 22 21.25 17.75 16.85 21 15.25 21.75 18.25 18.75 18.25 17 18.85 Điểm chuẩn (NV3) Ghi chú Toán Điều kiện môn chuyên: 5 Vật lí Điều kiện môn chuyên: 6.1 Hóa học Điều kiện môn chuyên: 8.4 Sinh học Tin học (xét điểm Tin) Tin học (xét điểm Toán chuyên) Điều kiện môn chuyên: 4 Ngữ văn Lịch sử Điều kiện môn chuyên: 4.5 Địa lý Tiếng Anh Điều kiện môn chuyên: 6.4 Tiếng Nga Điều kiện môn chuyên: 3.95 Tiếng Pháp (xét điểm Pháp) Tiếng Pháp (xét điểm Anh) Tiếng Trung Tiếng Hàn Tiếng Nhật

Sang hiệp hai, Courtois nhiều lần cứu thua xuất thần, nhưng vẫn bị đánh bại ở một tình huống cố định. Phút 61, Szoboszlai tạt bóng từ bên phải cho Mac Allister đánh đầu cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu. Đây cũng là bàn đầu tiên của tiền vệ Argentina mùa này, sau chuỗi trận chơi dưới sức.

Nhưng sau đó, trọng tài người Romania không thổi phạt đền, và cũng hủy quả phạt trực tiếp của Liverpool, để thả bóng cho Real. Lý do là Tchouameni để tay ở vị trí tự nhiên trong tình huống này.

TT Tên trường Cụm thi Quận/huyện Chỉ tiêu Điểm chuẩn (NV1) Điểm chuẩn (NV2) Điểm chuẩn (NV3) Ghi chú 1 Bắc Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Phổ Yên 450 14.25 2 Bình Yên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Định Hóa 405 12.25 3 Chu Văn An Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 360 22.25 4 Đại Từ Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Đại Từ 540 16.75 5 Điềm Thụy Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Phú Bình 540 15 6 Định Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Định Hóa 602 12 7 Đội Cấn Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Đại Từ 360 13 8 Đồng Hỷ Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 630 16 9 Dương Tự Minh Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 315 18.75 10 Gang Thép Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 450 19.75 11 Hoàng Quốc Việt Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Võ Nhai 344 10.25 12 Khánh Hòa Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Phú Lương 360 14.25 13 Lê Hồng Phong Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Phổ Yên 630 17 14 Lương Ngọc Quyến Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 675 23.5 15 Lương Phú Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Phú Bình 540 15.25 16 Lưu Nhân Chú Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Đại Từ 450 12.5 17 Lý Nam Đế Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Phổ Yên 360 14 18 Ngô Quyền Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 450 19 19 Nguyễn Huệ Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Đại Từ 602 14.5 20 Phổ Yên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Phổ Yên 360 17 21 Phú Bình Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Phú Bình 645 14.75 22 Phú Lương Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Phú Lương 540 15.5 23 Sông Công Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Sông Công 630 17 24 Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 225 19.75 25 Trại Cau Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Đồng Hỷ 405 15.25 26 Trần Phú Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Võ Nhai 200 9 27 Trần Quốc Tuấn Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Đồng Hỷ 270 14.75 28 Tức Tranh Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Phú Lương 360 14 29 Võ Nhai Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Võ Nhai 301 12.5 30 Yên Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên Phú Lương 225 10.5 31 PTDTNT Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 180 12 32 Chuyên Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 35 50.75 Chuyên Toán 33 Chuyên Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 35 52.25 Chuyên Văn 34 Chuyên Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 70 56.55 Chuyên Tiếng Anh 35 Chuyên Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 35 47.25 Chuyên Vật lí 36 Chuyên Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 35 53.64 Chuyên Hóa học 37 Chuyên Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 35 49.59 Chuyên Sinh học 38 Chuyên Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 35 47.14 Chuyên Tin học 39 Chuyên Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 35 50.75 Chuyên Tiếng Nga 40 Chuyên Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 35 54 Chuyên Tiếng Pháp 41 Chuyên Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 35 57.5 Chuyên Tiếng Trung Quốc 42 Chuyên Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 35 49.5 Chuyên Lịch sử 43 Chuyên Thái Nguyên Sở GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên TP Thái Nguyên 35 46.75 Chuyên Địa lí. Sử dụng chỉ tiêu phụ

Trên kênh Prime, cựu trọng tài Mark Clattenberg phản đối quyết định của đồng nghiệp. Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đồng tình với ông Clattenberg, khi cho rằng tay của tiền vệ Pháp để ở vị trí không tự nhiên.

Sang hiệp hai, Courtois nhiều lần cứu thua xuất thần, nhưng vẫn bị đánh bại ở một tình huống cố định. Phút 61, Szoboszlai tạt bóng từ bên phải cho Mac Allister đánh đầu cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu. Đây cũng là bàn đầu tiên của tiền vệ Argentina mùa này, sau chuỗi trận chơi dưới sức.

Nhưng sau đó, trọng tài người Romania không thổi phạt đền, và cũng hủy quả phạt trực tiếp của Liverpool, để thả bóng cho Real. Lý do là Tchouameni để tay ở vị trí tự nhiên trong tình huống này.

TT Tên trường Cụm thi Quận/huyện Chỉ tiêu Điểm chuẩn (NV1) Điểm chuẩn (NV2) Điểm chuẩn (NV3) Ghi chú 1 Hàn Thuyên Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 21.4 2 Hoàng Quốc Việt Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 16.49 19.04 3 Lý Nhân Tông Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 14.67 15.08 4 Lý Thường Kiệt Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 15.57 15.61 16.67 5 Hàm Long Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 13.7 16.18 6 Yên Phong số 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Yên Phong 18.84 7 Yên Phong số 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Yên Phong 14.2 17.96 8 Tiên Du số 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Tiên Du 18.38 9 Nguyễn Đăng Đạo Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Tiên Du 15.67 16.9 10 Lý Thái Tổ Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Từ Sơn 14.71 11 Ngô Gia Tự Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Từ Sơn 16.22 16.26 12 Nguyễn Văn Cừ Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Từ Sơn 16.54 13 Quế Võ số 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Quế Võ 15.87 14 Quế Võ số 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Quế Võ 16.49 15 Quế Võ số 3 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Quế Võ 14.91 16.12 16 Thuận Thành số 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Thuận Thành 18.55 17 Thuận Thành số 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Thuận Thành 15.74 16.24 16.6 18 Thuận Thành số 3 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Thuận Thành 15.42 15.61 19 Gia Bình số 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Gia Bình 13.37 14.76 20 Lê Văn Thịnh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Gia Bình 15.28 21 Lương Tài Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Lương Tài 16.05 22 Lương Tài số 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh Lương Tài 11.46 15.57 23 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 36.88 Toán 24 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 37.51 Vật lí 25 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 41.54 Hóa học 26 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 39.84 Sinh học 27 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 40.51 Tin học 28 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 38.03 Ngữ văn 29 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 40.36 Lịch sử 30 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 40.3 Địa lí 31 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 38.93 Tiếng Anh 32 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 39.2 Tiếng Trung 33 Chuyên Bắc Ninh Sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh 36.93 Tiếng Hàn

Trên kênh Prime, cựu trọng tài Mark Clattenberg phản đối quyết định của đồng nghiệp. Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đồng tình với ông Clattenberg, khi cho rằng tay của tiền vệ Pháp để ở vị trí không tự nhiên.

Sang hiệp hai, Courtois nhiều lần cứu thua xuất thần, nhưng vẫn bị đánh bại ở một tình huống cố định. Phút 61, Szoboszlai tạt bóng từ bên phải cho Mac Allister đánh đầu cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu. Đây cũng là bàn đầu tiên của tiền vệ Argentina mùa này, sau chuỗi trận chơi dưới sức.

TT Tên trường Cụm thi Quận/huyện Chỉ tiêu Điểm chuẩn (NV1) Điểm chuẩn (NV2) Điểm chuẩn (NV3) Ghi chú 1 A Phủ Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Phủ Lý 8 2 B Phủ Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Phủ Lý 16.25 3 C Phủ Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Phủ Lý 15.25 4 A Kim Bảng Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 14.75 5 B Kim Bảng Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 14.5 6 C Kim Bảng Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 13.75 7 Lý Thường Kiệt Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 12.75 8 Lý Nhân Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 17.25 9 Bắc Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 16 10 Nam Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 15 11 Nam Cao Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 14.25 12 A Thanh Liêm Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 12.5 13 B Thanh Liêm Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 11.5 14 C Thanh Liêm Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 14.5 15 Lê Hoàn Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 12.75 16 A Bình Lục Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 14 17 B Bình Lục Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 14 18 C Bình Lục Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 13.75 19 Nguyễn Khuyến Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 12 20 A Duy Tiên Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 15 21 B Duy Tiên Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 15.5 22 Nguyễn Hữu Tiến Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 13.25

Nhưng sau đó, trọng tài người Romania không thổi phạt đền, và cũng hủy quả phạt trực tiếp của Liverpool, để thả bóng cho Real. Lý do là Tchouameni để tay ở vị trí tự nhiên trong tình huống này.

Trên kênh Prime, cựu trọng tài Mark Clattenberg phản đối quyết định của đồng nghiệp. Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đồng tình với ông Clattenberg, khi cho rằng tay của tiền vệ Pháp để ở vị trí không tự nhiên.

TT Tên trường Cụm thi Quận/huyện Chỉ tiêu Điểm chuẩn (NV1) Điểm chuẩn (NV2) Điểm chuẩn (NV3) Ghi chú 1 A Phủ Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Phủ Lý 8 2 B Phủ Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Phủ Lý 16.25 3 C Phủ Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Phủ Lý 15.25 4 A Kim Bảng Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 14.75 5 B Kim Bảng Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 14.5 6 C Kim Bảng Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 13.75 7 Lý Thường Kiệt Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 12.75 8 Lý Nhân Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 17.25 9 Bắc Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 16 10 Nam Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 15 11 Nam Cao Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 14.25 12 A Thanh Liêm Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 12.5 13 B Thanh Liêm Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 11.5 14 C Thanh Liêm Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 14.5 15 Lê Hoàn Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 12.75 16 A Bình Lục Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 14 17 B Bình Lục Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 14 18 C Bình Lục Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 13.75 19 Nguyễn Khuyến Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 12 20 A Duy Tiên Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 15 21 B Duy Tiên Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 15.5 22 Nguyễn Hữu Tiến Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 13.25

Sang hiệp hai, Courtois nhiều lần cứu thua xuất thần, nhưng vẫn bị đánh bại ở một tình huống cố định. Phút 61, Szoboszlai tạt bóng từ bên phải cho Mac Allister đánh đầu cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu. Đây cũng là bàn đầu tiên của tiền vệ Argentina mùa này, sau chuỗi trận chơi dưới sức.

Nhưng sau đó, trọng tài người Romania không thổi phạt đền, và cũng hủy quả phạt trực tiếp của Liverpool, để thả bóng cho Real. Lý do là Tchouameni để tay ở vị trí tự nhiên trong tình huống này.

TT Tên trường Cụm thi Quận/huyện Chỉ tiêu Điểm chuẩn (NV1) Điểm chuẩn (NV2) Điểm chuẩn (NV3) Ghi chú 1 TH, THCS & THPT Hồng Đức Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Thanh Hóa 132 13.8 21 2 Hàm Rồng Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Thanh Hóa 616 25.15 3 Đào Duy Từ Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Thanh Hóa 616 22.95 23 4 Tô Hiến Thành Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Thanh Hóa 440 17.95 20.65 5 Lương Đắc Bằng Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Hoằng Hóa 572 17 6 Hoằng Hóa 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Hoằng Hóa 528 14.45 7 Hoằng Hóa 3 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Hoằng Hóa 440 15.9 15.85 8 Hoằng Hóa 4 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Hoằng Hóa 528 16.45 9 Quảng Xương 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Quảng Xương 572 17.8 10 Quảng Xương 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Quảng Xương 440 15.8 15.75 11 Chu Văn An Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Sầm Sơn 660 17.65 12 Quảng Xương 4 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Quảng Xương 484 17.35 13 Đông Sơn 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Đông Sơn 484 14.9 20.55 14 Lê Văn Hưu Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Thiệu Hóa 528 15.4 15 Thiệu Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Thiệu Hóa 572 14.85 16 Nguyễn Quán Nho Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Thiệu Hóa 352 12.8 13.2 17 Yên Định 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Yên Định 748 14.95 18 Yên Định 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Yên Định 440 12.8 12.9 19 Yên Định 3 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Yên Định 352 11.5 11.6 20 Nông Cống 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Nông Cống 484 16.95 21 Nông Cống 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Nông Cống 308 15.1 22 Nông Cống 3 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Nông Cống 396 15.35 15.3 23 Nông Cống 4 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Nông Cống 396 13.45 13.85 24 Tĩnh Gia 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Nghi Sơn 748 15.4 25 Tĩnh Gia 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Nghi Sơn 484 12.8 13.25 26 Tĩnh Gia 3 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Nghi Sơn 660 14.35 14.3 27 Lê Lợi Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Thọ Xuân 572 14.85 28 Lê Hoàn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Thọ Xuân 440 12.1 12.05 29 Lam Kinh Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Thọ Xuân 352 14.25 30 Hậu Lộc 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Hậu Lộc 484 15.45 31 Hậu Lộc 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Hậu Lộc 440 14.05 14.05 32 Hà Trung Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Hà Trung 572 13.9 13.85 33 Hoàng Lệ Kha Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Hà Trung 440 15.1 34 Ba Đình Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Nga Sơn 484 15.1 35 Mai Anh Tuấn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Nga Sơn 440 15.9 36 Bỉm Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Bỉm Sơn 396 20.05 37 Sầm Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Sầm Sơn 440 19.15 38 Triệu Sơn 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Triệu Sơn 396 17.4 39 Triệu Sơn 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Triệu Sơn 352 16.15 16.05 40 Triệu Sơn 3 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Triệu Sơn 396 15.7 41 Triệu Sơn 4 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Triệu Sơn 352 15.15 15.6 42 Vĩnh Lộc Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Vĩnh Lộc 572 13.7 43 Tống Duy Tân Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Vĩnh Lộc 264 13.9 44 Mường Lát Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Mường Lát 440 8.95 45 Quan Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Quan Hóa 352 7.95 8 46 Quan Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Quan Sơn 308 8.9 47 Bá Thước Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Bá Thước 440 8.75 8.75 48 Hà Văn Mao Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Bá Thước 440 10.45 49 Lang Chánh Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Lang Chánh 440 8.95 50 Ngọc Lặc Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Ngọc Lặc 572 10.15 51 Lê Lai Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Ngọc Lặc 484 11.05 52 Cầm Bá Thước Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Thường Xuân 528 11.8 53 Như Xuân Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Như Xuân 396 11.6 54 Như Thanh Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Như Thanh 440 15 55 Thạch Thành 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Thạch Thành 440 13.1 56 Thạch Thành 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Thạch Thành 352 13.7 57 Cẩm Thủy 1 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Cẩm Thủy 528 13.35 58 Cẩm Thủy 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Cẩm Thủy 308 11.45 11.7 59 Cẩm Thủy 3 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Cẩm Thủy 308 11.65 11.8 60 Lê Hồng Phong Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Bỉm Sơn 308 16.1 16.75 61 Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Thanh Hóa 484 22.05 23.3 62 Nguyễn Mộng Tuân Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Đông Sơn 440 12.92 16.4 63 THCS & THPT Thống Nhất Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Yên Định 176 12.4 12.4 64 Triệu Sơn 5 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Triệu Sơn 308 13.95 14 65 Đặng Thai Mai Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Quảng Xương 440 14.45 15.3 66 Nguyễn Thị Lợi Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Sầm Sơn 396 15.35 16.15 67 Đông Sơn 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Đông Sơn 440 12 14.35 68 Thọ Xuân 4 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Thọ Xuân 264 11.5 11.5 69 Thọ Xuân 5 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Thọ Xuân 264 14.75 70 Như Thanh 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Như Thanh 264 14.1 71 Thạch Thành 3 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Thạch Thành 396 13.15 72 Thường Xuân 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Thường Xuân 308 10.05 10.2 73 Nga Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Nga Sơn 396 13.55 13.55 74 Hậu Lộc 3 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Hậu Lộc 308 15.25 75 Tĩnh Gia 4 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Nghi Sơn 484 13.58 13.55 76 Hậu Lộc 4 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Hậu Lộc 528 14.55 77 Bắc Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Ngọc Lặc 352 9.9 9.9 78 THCS & THPT Bá Thước Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Bá Thước 220 9.8 79 Thạch Thành 4 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Thạch Thành 352 12.5 12.55 80 Như Xuân 2 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Như Xuân 176 11.45 81 THCS & THPT Nghi Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Tĩnh Gia 308 15.6 82 THCS & THPT Quan Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Quan Sơn 176 8.6 83 Thường Xuân 3 Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Thường Xuân 220 7.95 10.2 84 THCS & THPT Như Thanh Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Như Thanh 264 12.9 12.85 85 THCS & THPT Như Xuân Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Như Xuân 220 10.5 10.5 86 THCS & THPT Quan Hóa Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Quan Hóa 176 11.3 87 Chuyên Lam Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Thanh Hóa 35 45.45 Địa lý 88 Chuyên Lam Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Thanh Hóa 35 41.95 Vật lý 89 Chuyên Lam Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Thanh Hóa 35 44.1 Hóa học 90 Chuyên Lam Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Thanh Hóa 70 47.4 Ngữ văn 91 Chuyên Lam Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Thanh Hóa 70 45.35 Toán học 92 Chuyên Lam Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Thanh Hóa 70 46.15 Tiếng Anh 93 Chuyên Lam Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Thanh Hóa 35 46.75 Tin học 94 Chuyên Lam Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Thanh Hóa 35 49.4 Sinh học 95 Chuyên Lam Sơn Sở GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa TP Thanh Hóa 35 47.95 Lịch sử

Trên kênh Prime, cựu trọng tài Mark Clattenberg phản đối quyết định của đồng nghiệp. Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đồng tình với ông Clattenberg, khi cho rằng tay của tiền vệ Pháp để ở vị trí không tự nhiên.

Sang hiệp hai, Courtois nhiều lần cứu thua xuất thần, nhưng vẫn bị đánh bại ở một tình huống cố định. Phút 61, Szoboszlai tạt bóng từ bên phải cho Mac Allister đánh đầu cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu. Đây cũng là bàn đầu tiên của tiền vệ Argentina mùa này, sau chuỗi trận chơi dưới sức.

TT Tên trường Cụm thi Quận/huyện Chỉ tiêu Điểm chuẩn (NV1) Điểm chuẩn (NV2) Điểm chuẩn (NV3) Ghi chú 1 Hồng Quang Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 24.3 2 Nguyễn Văn Cừ Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 21.4 22.35 3 Nguyễn Du Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 21.45 22.55 4 Chí Linh Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Chí Linh 21.1 5 Phả Lại Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Chí Linh 17.35 19.5 6 Trần Phú Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Chí Linh 17.4 18.05 7 Bến Tắm Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Chí Linh 16.4 17 8 Nguyễn Thị Duệ Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Chí Linh 13.65 14.3 9 Kinh Môn Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Kinh Môn 17.6 18.7 10 Phúc Thành Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Kinh Môn 17.65 11 Nhị Chiểu Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Kinh Môn 17.65 18.95 12 Kinh Môn II Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Kinh Môn 17.85 21.25 13 Kim Thành Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Kim Thành 15.4 16.55 14 Đồng Gia Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Kim Thành 18.7 20.1 15 Kim Thành II Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Kim Thành 17.9 18.55 16 Nam Sách Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Nam Sách 21.3 17 Mạc Đĩnh Chi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Nam Sách 18.45 19.3 18 Nam Sách II Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Nam Sách 19.3 20.25 19 Thanh Hà Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Thanh Hà 20.15 21.1 20 Hà Bắc Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Thanh Hà 18.05 19.15 21 Hà Đông Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Thanh Hà 16.75 17.3 22 Thanh Bình Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Thanh Hà 17.2 17.8 23 Tứ Kỳ Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Tứ Kỳ 19.95 24.15 24 Cầu Xe Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Tứ Kỳ 18.05 18.7 25 Hưng Đạo Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Tứ Kỳ 18.75 19.5 26 Gia Lộc Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Gia Lộc 20.4 27 Đoàn Thượng Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Gia Lộc 18.8 28 Gia Lộc II Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Gia Lộc 19.05 19.65 29 Ninh Giang Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Ninh Giang 19.55 30 Quang Trung Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Ninh Giang 18.65 19.3 31 Khúc Thừa Dụ Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Ninh Giang 18 18.65 32 Thanh Miện Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Thanh Miện 19.8 33 Thanh Miện II Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Thanh Miện 19 19.7 34 Thanh Miện III Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Thanh Miện 18.05 19 35 Bình Giang Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Bình Giang 20.65 36 Kẻ Sặt Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Bình Giang 18.5 19.1 37 Đường An Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Bình Giang 19.25 20.55 38 Cẩm Giàng Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Cẩm Giàng 19.85 39 Tuệ Tĩnh Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Cẩm Giàng 19.55 20.15 40 Cẩm Giàng II Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Cẩm Giàng 18.6 19.7 41 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 44 Chuyên Toán 42 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 43.85 Chuyên Tin (Tin học chuyên) 43 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 40.6 Chuyên Tin (Toán chuyên) 44 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 46.05 Ngữ Văn 45 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 47.9 Tiếng Anh 46 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 45.15 Tiếng Pháp 47 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 42.5 Tiếng Nga 48 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 39.7 Vật lý 49 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 40.3 Hóa học 50 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 39.15 Sinh học 51 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 43.95 Địa lý 52 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 37.4 Lịch sử

Nhưng sau đó, trọng tài người Romania không thổi phạt đền, và cũng hủy quả phạt trực tiếp của Liverpool, để thả bóng cho Real. Lý do là Tchouameni để tay ở vị trí tự nhiên trong tình huống này.

Trên kênh Prime, cựu trọng tài Mark Clattenberg phản đối quyết định của đồng nghiệp. Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đồng tình với ông Clattenberg, khi cho rằng tay của tiền vệ Pháp để ở vị trí không tự nhiên.

TT Tên trường Cụm thi Quận/huyện Chỉ tiêu Điểm chuẩn (NV1) Điểm chuẩn (NV2) Điểm chuẩn (NV3) Ghi chú 1 A Phủ Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Phủ Lý 8 2 B Phủ Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Phủ Lý 16.25 3 C Phủ Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Phủ Lý 15.25 4 A Kim Bảng Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 14.75 5 B Kim Bảng Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 14.5 6 C Kim Bảng Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 13.75 7 Lý Thường Kiệt Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 12.75 8 Lý Nhân Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 17.25 9 Bắc Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 16 10 Nam Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 15 11 Nam Cao Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 14.25 12 A Thanh Liêm Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 12.5 13 B Thanh Liêm Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 11.5 14 C Thanh Liêm Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 14.5 15 Lê Hoàn Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 12.75 16 A Bình Lục Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 14 17 B Bình Lục Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 14 18 C Bình Lục Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 13.75 19 Nguyễn Khuyến Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 12 20 A Duy Tiên Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 15 21 B Duy Tiên Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 15.5 22 Nguyễn Hữu Tiến Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 13.25

Sang hiệp hai, Courtois nhiều lần cứu thua xuất thần, nhưng vẫn bị đánh bại ở một tình huống cố định. Phút 61, Szoboszlai tạt bóng từ bên phải cho Mac Allister đánh đầu cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu. Đây cũng là bàn đầu tiên của tiền vệ Argentina mùa này, sau chuỗi trận chơi dưới sức.

Nhưng sau đó, trọng tài người Romania không thổi phạt đền, và cũng hủy quả phạt trực tiếp của Liverpool, để thả bóng cho Real. Lý do là Tchouameni để tay ở vị trí tự nhiên trong tình huống này.

Trên kênh Prime, cựu trọng tài Mark Clattenberg phản đối quyết định của đồng nghiệp. Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đồng tình với ông Clattenberg, khi cho rằng tay của tiền vệ Pháp để ở vị trí không tự nhiên.

TT Tên trường Cụm thi Quận/huyện Chỉ tiêu Điểm chuẩn (NV1) Điểm chuẩn (NV2) Điểm chuẩn (NV3) Ghi chú 1 Hồng Quang Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 24.3 2 Nguyễn Văn Cừ Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 21.4 22.35 3 Nguyễn Du Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 21.45 22.55 4 Chí Linh Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Chí Linh 21.1 5 Phả Lại Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Chí Linh 17.35 19.5 6 Trần Phú Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Chí Linh 17.4 18.05 7 Bến Tắm Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Chí Linh 16.4 17 8 Nguyễn Thị Duệ Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Chí Linh 13.65 14.3 9 Kinh Môn Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Kinh Môn 17.6 18.7 10 Phúc Thành Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Kinh Môn 17.65 11 Nhị Chiểu Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Kinh Môn 17.65 18.95 12 Kinh Môn II Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Kinh Môn 17.85 21.25 13 Kim Thành Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Kim Thành 15.4 16.55 14 Đồng Gia Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Kim Thành 18.7 20.1 15 Kim Thành II Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Kim Thành 17.9 18.55 16 Nam Sách Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Nam Sách 21.3 17 Mạc Đĩnh Chi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Nam Sách 18.45 19.3 18 Nam Sách II Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Nam Sách 19.3 20.25 19 Thanh Hà Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Thanh Hà 20.15 21.1 20 Hà Bắc Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Thanh Hà 18.05 19.15 21 Hà Đông Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Thanh Hà 16.75 17.3 22 Thanh Bình Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Thanh Hà 17.2 17.8 23 Tứ Kỳ Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Tứ Kỳ 19.95 24.15 24 Cầu Xe Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Tứ Kỳ 18.05 18.7 25 Hưng Đạo Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Tứ Kỳ 18.75 19.5 26 Gia Lộc Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Gia Lộc 20.4 27 Đoàn Thượng Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Gia Lộc 18.8 28 Gia Lộc II Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Gia Lộc 19.05 19.65 29 Ninh Giang Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Ninh Giang 19.55 30 Quang Trung Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Ninh Giang 18.65 19.3 31 Khúc Thừa Dụ Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Ninh Giang 18 18.65 32 Thanh Miện Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Thanh Miện 19.8 33 Thanh Miện II Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Thanh Miện 19 19.7 34 Thanh Miện III Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Thanh Miện 18.05 19 35 Bình Giang Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Bình Giang 20.65 36 Kẻ Sặt Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Bình Giang 18.5 19.1 37 Đường An Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Bình Giang 19.25 20.55 38 Cẩm Giàng Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Cẩm Giàng 19.85 39 Tuệ Tĩnh Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Cẩm Giàng 19.55 20.15 40 Cẩm Giàng II Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương Cẩm Giàng 18.6 19.7 41 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 44 Chuyên Toán 42 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 43.85 Chuyên Tin (Tin học chuyên) 43 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 40.6 Chuyên Tin (Toán chuyên) 44 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 46.05 Ngữ Văn 45 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 47.9 Tiếng Anh 46 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 45.15 Tiếng Pháp 47 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 42.5 Tiếng Nga 48 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 39.7 Vật lý 49 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 40.3 Hóa học 50 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 39.15 Sinh học 51 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 43.95 Địa lý 52 Chuyên Nguyễn Trãi Sở GD&ĐT Tỉnh Hải Dương TP Hải Dương 37.4 Lịch sử

Sang hiệp hai, Courtois nhiều lần cứu thua xuất thần, nhưng vẫn bị đánh bại ở một tình huống cố định. Phút 61, Szoboszlai tạt bóng từ bên phải cho Mac Allister đánh đầu cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu. Đây cũng là bàn đầu tiên của tiền vệ Argentina mùa này, sau chuỗi trận chơi dưới sức.

Nhưng sau đó, trọng tài người Romania không thổi phạt đền, và cũng hủy quả phạt trực tiếp của Liverpool, để thả bóng cho Real. Lý do là Tchouameni để tay ở vị trí tự nhiên trong tình huống này.

TT Tên trường Cụm thi Quận/huyện Chỉ tiêu Điểm chuẩn (NV1) Điểm chuẩn (NV2) Điểm chuẩn (NV3) Ghi chú 1 A Phủ Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Phủ Lý 8 2 B Phủ Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Phủ Lý 16.25 3 C Phủ Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Phủ Lý 15.25 4 A Kim Bảng Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 14.75 5 B Kim Bảng Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 14.5 6 C Kim Bảng Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 13.75 7 Lý Thường Kiệt Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Kim Bảng 12.75 8 Lý Nhân Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 17.25 9 Bắc Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 16 10 Nam Lý Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 15 11 Nam Cao Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Lý Nhân 14.25 12 A Thanh Liêm Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 12.5 13 B Thanh Liêm Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 11.5 14 C Thanh Liêm Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 14.5 15 Lê Hoàn Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Thanh Liêm 12.75 16 A Bình Lục Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 14 17 B Bình Lục Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 14 18 C Bình Lục Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 13.75 19 Nguyễn Khuyến Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Bình Lục 12 20 A Duy Tiên Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 15 21 B Duy Tiên Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 15.5 22 Nguyễn Hữu Tiến Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam Duy Tiên 13.25

Trên kênh Prime, cựu trọng tài Mark Clattenberg phản đối quyết định của đồng nghiệp. Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đồng tình với ông Clattenberg, khi cho rằng tay của tiền vệ Pháp để ở vị trí không tự nhiên.

Sang hiệp hai, Courtois nhiều lần cứu thua xuất thần, nhưng vẫn bị đánh bại ở một tình huống cố định. Phút 61, Szoboszlai tạt bóng từ bên phải cho Mac Allister đánh đầu cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu. Đây cũng là bàn đầu tiên của tiền vệ Argentina mùa này, sau chuỗi trận chơi dưới sức.

Nhưng sau đó, trọng tài người Romania không thổi phạt đền, và cũng hủy quả phạt trực tiếp của Liverpool, để thả bóng cho Real. Lý do là Tchouameni để tay ở vị trí tự nhiên trong tình huống này.

Trên kênh Prime, cựu trọng tài Mark Clattenberg phản đối quyết định của đồng nghiệp. Cựu tiền đạo Alan Shearer cũng đồng tình với ông Clattenberg, khi cho rằng tay của tiền vệ Pháp để ở vị trí không tự nhiên.