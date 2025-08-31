Trong ngày, khu vực trung tâm Hà Nội, đặc biệt quanh hồ Hoàn Kiếm và Nhà hát Hồ Gươm, sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, cấm đường tại một số tuyến phố trọng điểm. Người dân có kế hoạch tham dự sự kiện cần nắm rõ để chủ động hành trình.

Để tránh các tuyến đường cấm, ùn tắc, khán giả cần chọn lộ trình phù hợp. Ảnh: Đình Hiếu

Công an TP Hà Nội đã thông báo thời gian cấm triệt và hạn chế phương tiện đi lại: Từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9.

Các tuyến phố cấm triệt để và hạn chế phương tiện đi lại xung quanh Nhà hát Hồ Gươm gồm:

Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Hàng Khay đến Hàng Đào), Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền, Ngõ Tràng Tiền, khu vực Nhà hát Lớn.

Lộ trình đến Nhà hát Hồ Gươm thuận tiện:

Từ phía Tây (Cầu Giấy, Ba Đình): Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Hàng Khay – Tràng Tiền – Nhà hát Hồ Gươm.

Từ phía Nam (Thanh Xuân, Hà Đông): Lê Duẩn – Quang Trung – Tràng Thi – Hàng Khay – Tràng Tiền.

Từ phía Đông (Long Biên, Gia Lâm): Cầu Chương Dương – Trần Quang Khải – Ngô Quyền – Tràng Tiền – Nhà hát Hồ Gươm.

Từ phía Bắc (Đông Anh, Sóc Sơn): Cầu Nhật Tân – Võ Chí Công – Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền.

Một số điểm gửi xe gần Nhà hát Hồ Gươm:

Bãi xe Tràng Thi (gần Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô). Bãi xe Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt. Nhà gửi xe Tràng Tiền Plaza. Một số điểm trông giữ trên phố Hai Bà Trưng, Quang Trung.