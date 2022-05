Loại củ, quả giá rẻ lại giàu vitamin C bạn chớ bỏ qua

Không giống như các loại dinh dưỡng khác, cơ thể người không thể tự sản suất vitamin C. Do đó, nguồn cung cấp loại dưỡng chất này chính là từ thực phẩm chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Vì vậy thiếu hụt vitamin C là trường hợp thường xuyên xảy ra và có thể gây các triệu chứng như rụng tóc, móng dễ gãy, bầm tím, sưng lợi, khô da, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, các bệnh tim mạch, nhiễm trùng, chảy máu mũi, tâm trạng thất thường.

Để phòng chống các triệu chứng trên, bạn hãy cố gắng kết hợp nhiều loại vitamin C (có kiểm soát) vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Từ đó, giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của huyết áp cao, các bệnh về túi mật, đột quỵ và một số bệnh ung thư.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, các thực phẩm giàu vitamin C gồm:

Ổi

Trong 1 quả ổi chứa lượng vitamin C gấp 4 lần so với quả cam. Trong trái cây này còn chứa các chất khác như vitamin A, axit folic và chất khoáng.

2. Ớt chuông

Là một trong các nguồn vitamin C tói ưu, ớt chuông có thể giúp cơ thể đạt mức vitamin C cần thiết. Ớt chuông vàng thường có vị ngọt và chứa 341mg vtamin C, tiêu thụ loại quả này sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Bên cạnh đó, ớt chuông đỏ cũng là nguồn cung cấp vitamin C tốt và có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ miễn dịch.

3. Rau mùi tây

Rau mùi tây chứa một lượng lớn vitamin C, loại rau thơm này có công dụng tuyệt vời cho sức khỏe của bạn. Hai thìa canh rau mùi tây chứa 10mg vitamin C, loại rau này cũng giúp tăng lượng sắt trong cơ thể, hỗ trợ hệ miễn dịch cơ thể.

4. Kiwi

Chuyên gia thường khuyến khích ăn loại quả này đối với người thiếu vitamin C. bao gồm loại quả này trong chế độ ăn thường ngày không chỉ cung cấp đủ vitamin, còn tăng cường hệ miễn dịch và giúp chống lại nhiễm trùng. Chỉ cần 1 miếng kiwi sẽ cung cấp 273mg lượng vitamin C được khuyến cáo mỗi ngày.

5. Súp lơ xanh

Loại rau xanh này được coi là loại thực phẩm 5 sao, do chứa các loại dưỡng chất thiết yếu, các loại chất khoáng và vitamin, đặc biệt là vitamin C. Chỉ riêng trong 100g súp lơ xanh được xác định chứa đến 89.2mg vitamin C. Vì vậy, chỉ cần ăn 2 đến 3 cây súp lơ xanh này mỗi ngày sẽ giúp thoát khỏi sự thiếu hụt vitamin C.

6. Vải

Một trong các nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất, ăn loại hoa quả này có thể đóng góp vào lượng vitamin C trong co thể. Tiêu thụ vải hỗ trợ cải thiện sự tổng hợp collagen của da cũng như tăng cường sức khỏe của mạch máu. 100g vải chứa 71.5mg vitamin C, cũng như giàu kali và chất béo có lợi.

7. Đu đủ

Đu đủ là một nguồn cung cấp vitamin C rất tốt. Đu đủ tươi là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, cũng như vitamin A, chất xơ, canxi, kali và omega-3.

8. Dâu tây

Được công nhận là siêu hoa quả trong việc cung cấp vitamin C, dâu tây chứa lượng vitamin C cao và chỉ 152g dâu tây chứa 89mg vitamin C. Dâu tây cũng lầ một nguồn cung cấp protein và chất xơ.

9. Cam

Đây là loại quả thường được các bà nội trợ lựa chọn khi cần bổ sung vitamin C cho gia đình. Ngoài giá trị dinh dưỡng, từ lâu đời nhân dân ta vẫn dùng nước cam, nước quýt để chữa bệnh thiếu vitamin C, chữa khát và giải say tượu.

10. Ớt

Có ít nhất 56mg vitamin C trong mỗi quả ớt, từ đó ăn loại quả này có thể ngăn ngừa sự thiếu hụt vitamin C. Thêm một điểm cộng nữa, tiêu thụ ớt cũng hỗ trợ giảm sự nhiễm trùng và cơn đau.

11.Chanh

Chanh và chanh vàng đều thuộc loại quả có múi, giàu vitamin C. 100g chanh vàng chứa 53mg vitamin C và 100g chanh chứa 29.1mg vitamin C.

12. Súp lơ trắng

Loại rau này giàu vitamin C và thường được tiêu thụ nhằm phòng chống thiếu hụt vitamin C trong cơ thể. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn một số loại thực phẩm khác giàu vitamin C như cà chua, lá bạc hà….

Phương Lê