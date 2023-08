Theo tạp chí Forbes, Lữ đoàn tấn công đường không số 82 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine có 2.000 binh sĩ được trang bị 4 xe tăng Challenger 2 do Anh sản xuất, 40 xe chiến đấu bộ binh bánh xích Marder do Đức sản xuất, và 90 xe chiến đấu bộ binh bánh lốp Stryker do Mỹ sản xuất. Toàn bộ số thiết bị này được dự trữ cho tới tuần trước.

Nhưng theo thông tin được Forbes công bố hôm 22/8, ít nhất 2 trong số khoảng 20 chiếc M1132 Stryker Engineer Squad Vehicle (ESV) đã bị "xóa sổ".

Hình ảnh xe M1132 Stryker thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine bị phá hủy sau đòn tấn công của Nga. Ảnh: Military View

M1132 là một mẫu xe chuyên dụng của dòng Stryker, và được trang bị thiết bị rà phá bom mìn để làm nhiệm vụ dọn đường qua các bãi mìn cho lực lượng Ukraine tiến công. Theo Forbes, sự mất mát này không gây ngạc nhiên, bởi khả năng bảo vệ của M1132 tương đối yếu.

Nhà báo David Axe của tạp chí Forbes nhận định, M1132 dễ bị tấn công từ hỏa lực của đối phương. Phương tiện này được cho chỉ phù hợp để sử dụng trong các cuộc tấn công bất ngờ khi có ít lực cản. Theo ông Axe, quân đội Mỹ “có hàng trăm chiếc Stryker trong kho”, và có thể cung cấp thêm cho Ukraine.

Trước đó, hôm 22/8, một đoạn video được chia sẻ cho thấy một chiếc M1132 Stryker của Lữ đoàn tấn công đường không số 82 đã bị phá hủy trong vụ tấn công của Nga.

Lữ đoàn tấn công đường không số 82 được triển khai tới tham chiến ở mặt trận Zaporizhzhia, và tham gia vào cuộc tấn công của Ukraine về phía làng Rabotino, nơi gần đây chứng kiến giao tranh dữ dội.

Nga bắn hạ 3 UAV trong đêm

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (24/8) tuyên bố, các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 3 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công lãnh thổ Nga lúc rạng sáng.

Hãng tin Al Jazeera dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 UAV đã bị bắn rơi ở khu vực Bryansk của Nga, nằm giáp biên giới Ukraine. Chiếc UAV thứ 3 bị bắn hạ ở khu vực Kaluga gần thủ đô Moscow.

Hiện không có báo cáo về thương vong, hoặc thiệt hại về cơ sở hạ tầng và tài sản trong vụ tấn công trên.

Trong tuần qua, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV gần như hàng ngày vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là nhắm vào những mục tiêu tại thủ đô Moscow.