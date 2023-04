Trong khi nhiều người tiêu dùng nâng cấp điện thoại mỗi hai hoặc ba năm một lần, thì những chiếc điện thoại cũ của họ vẫn tồn tại tương đối lâu dài sau đó. Điều này trở thành yếu tố tác động tới mọi thứ, từ việc nhà sản xuất nào chiến thắng trong cuộc chiến smartphone, cho đến cách những tên tuổi thống trị ngành công nghiệp này kiếm phần lớn lợi nhuận mà không phải từ việc bán phần cứng.

Trong khi đó, các mẫu iPhone thường có tuổi thọ cao hơn cũng như không quá khác biệt với các sản phẩm mới nhất trên thị trường. Sự bền bỉ của iPhone đến một phần không nhỏ từ việc “Nhà Táo” vẫn hỗ trợ nâng cấp phần mềm cho những sản phẩm có tuổi đời lên đến 5 năm. Do đó, những chiếc điện thoại này có thể sang tay chủ sở hữu thứ hai, thậm chí thứ ba trước khi bị loại bỏ hoàn toàn.

Bên cạnh đó, việc các nhà mạng tung ra nhiều chương trình thu cũ - đổi mới càng khiến những thiết bị cũ trở thành món hàng giá hời.

Trong quý kết thúc vào tháng 6/2022, Counterpoint Research cho biết, lần đầu tiên thị phần điện thoại di động của Apple ở Mỹ vượt mốc 50%.

Tính đến tháng 12 năm ngoái, iPhone chiếm 52,5% số smartphone được sử dụng ở Mỹ. Hanish Bhatia, nhà phân tích tại Counterpoint cho biết, tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng lên cho đến khi các nhà sản xuất smartphone chạy Android tìm ra cách ngăn chặn sự suy giảm lượng người dùng cơ sở của họ.

Quá trình “cao cấp hoá”

Việc Apple xâm chiếm thị trường smartphone là hệ quả tất yếu của một loạt yếu tố đã thúc đẩy trong thời gian dài. Chẳng hạn như sự phổ biến của iPhone trong giới trẻ, hay hệ sinh thái gồm các sản phẩm phụ thuộc lẫn nhau như AirPods, Mac và Apple Watch để “khoá chặt” khách hàng trong đó.

Ngoài ra, giá điện thoại mới ngày càng tăng cũng là một phần nguyên nhân. Tương tự như các phân khúc khác của nền kinh tế, từ thức ăn cho vật nuôi và phương tiện đi lại đến nhà ở và giày thể thao, đồ điện tử tiêu dùng đã trải qua quá trình “cao cấp hóa” - cách nói của giới tiếp thị, chỉ việc tìm ra mức phí cao nhất khách hàng sẵn sàng móc hầu bao.

Apple đang đi đầu trong xu hướng cao cấp hóa trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng khi bản iPhone 14 Pro Max cao cấp nhất có giá 1.599 USD. Bằng cách đẩy giá thiết bị trở nên đắt tiền hơn bao giờ hết, Apple cố gắng tạo ra mặt bằng giá trung bình iPhone thế hệ mới trong kỳ nghỉ lễ 2022-2023 lên hơn 900 USD, cao nhất từng có và hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại cũ lên ngôi

Theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường IDC, có tổng cộng 283 triệu smartphone cũ hoặc tân trang được bán trên toàn cầu vào năm 2022, chiếm gần 1/5 tổng số điện thoại bán ra trong năm đó.

Đến năm 2026, IDC dự đoán số lượng điện thoại đã qua sử dụng được bán sẽ đạt 415 triệu chiếc, tương ứng với tốc độ tăng trưởng hàng năm gần 14%, hoặc gấp 4 lần tốc độ dự kiến tăng trưởng hàng năm doanh số bán điện thoại mới.

Apple đã tìm ra cách kiếm tiền trên gần như tất cả các thiết bị iPhone dù mới hay cũ, khi nhiều người có thể nghĩ rằng việc bán smartphone cũ sẽ làm suy giảm tổng doanh số bán thiết bị mới của công ty này.

Apple hiện có chương trình điện thoại cũ của riêng mình. Chetan Sharma, một nhà phân tích ngành viễn thông cho biết: “Đặc biệt trong 3-4 năm qua, Apple đã tăng gấp đôi thị trường hậu mãi cho điện thoại của mình. Theo công ty phân tích công nghệ CCS Insight, điện thoại của Apple chiếm hơn 80% thị trường điện thoại đã qua sử dụng.

Và không chỉ “Nhà Táo”, các nhà mạng (AT&T, Verizon và T-Mobile) hay công ty bán lẻ (Amazon, BestBuy, Back Market và Gazelle) đều đang nhảy vào thị trường thiết bị đã qua sử dụng.

Doanh thu dịch vụ

Quý trước, Apple đã tạo ra doanh thu dịch vụ kỷ lục 20,8 tỷ USD, một phần nhờ vào 935 triệu thuê bao trả phí cho các dịch vụ “Nhà Táo” cung cấp bao gồm ứng dụng, iCloud và Apple Music. Mức doanh thu từ dịch vụ chiếm gần 17% tổng doanh thu của công ty trong giai đoạn này. Nguyên nhân là do tỷ suất lợi nhuận của dịch vụ cao hơn nhiều so với bán phần cứng (71,5% so với mức tỷ suất lợi nhuận chung của công ty là 43,3%).

Trong khi đó, từ châu Âu đến châu Á, ở các nền kinh tế thịnh vượng, người tiêu dùng dưới 29 tuổi có xu hướng ưa chuộng iPhone hơn, ngay cả ở quê hương của Samsung là Hàn Quốc. Việc chuyển sang iPhone có thể chậm hơn ở châu Âu và các nơi khác, do một số yếu tố, chẳng hạn như các loại smartphone chạy Android của các nhà sản xuất từ Trung Quốc sẵn có hơn.

Dù vậy, thị trường điện thoại từng chứng kiến nhiều trường hợp sự đảo chiều chóng vánh. Dường như không ai có thể lật đổ Nokia và BlackBerry trước khi iPhone của Apple trở nên phổ biến. Lợi nhuận ổn định của Apple trong cả thị trường thiết bị cao cấp và thiết bị đã qua sử dụng không đảm bảo cho thành công trong tương lai. Đến nay, công ty vẫn chưa giới thiệu điện thoại gập, danh mục đang giúp Samsung giành thị phần từ các nhà sản xuất thiết bị cầm tay Android khác.

Theo WSJ