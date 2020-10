12/11/2019

- Trường Mầm non xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) được đầu tư, xây dựng với tổng kinh phí 11 tỷ đồng; trong đó, phí xây lắp hơn 5,4 tỷ đồng, còn lại là tiền đền bù giải phóng mặt bằng, san nền.