Vòm thép hình lá dừa nặng gần 1.400 tấn được tàu lai dắt xoay ngang 90 độ trên sông Sài Gòn, hợp long cầu đi bộ nối bến Bạch Đằng với Thủ Thiêm, TPHCM.

Đúng 8h20 sáng, nhịp vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được đưa về đúng vị trí, khớp nối với hai đoạn cầu dẫn. Toàn bộ tổ hợp có trọng lượng khoảng 3.400 tấn, gồm vòm thép dài 187m, nặng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng nặng 2.000 tấn.

Từ 4h sáng, quá trình xoay ngang nhịp chính cầu đi bộ bắt đầu. Gần 150 kỹ sư tập trung cao độ, tỉ mỉ theo dõi từng chi tiết và phối hợp nhịp nhàng để đưa kết cấu thép xoay 90 độ trên sông Sài Gòn.

Để xoay ngang tổ hợp nặng khoảng 3.400 tấn, hai tàu đẩy được bố trí ở mép sà lan để hỗ trợ quá trình di chuyển. Từng thao tác được thực hiện cẩn trọng, các đơn vị phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm kết cấu xoay đúng hướng, hạn chế tối đa sai sót.

Đơn vị nhà thầu chăm chú theo dõi và ghi lại khoảnh khắc hợp long nhịp vòm thép hình lá dừa nước, đánh dấu cột mốc quan trọng của công trình.

Toàn bộ cây cầu được thiết kế lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa nước, loài cây đặc trưng gắn liền với vùng đất Nam Bộ, mang đậm dấu ấn văn hoá miền sông nước.

Nhịp chính vòm thép dài 187m và nặng 1.400 tấn.

Nhịp chính sau khi được đưa về đúng vị trí đang được các đơn vị tiếp tục căn chỉnh, hiệu chuẩn và rà soát các thông số kỹ thuật trước khi hợp long. Tại đài chỉ huy, hàng trăm kỹ sư, cán bộ và công nhân tập trung theo dõi, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm từng công đoạn được thực hiện chính xác.

Ông Trương Hùng, đại diện ban quản lý dự án , chia sẻ, việc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bước vào giai đoạn hợp long là cột mốc quan trọng sau hơn một năm triển khai với nhiều công đoạn kỹ thuật phức tạp.

Ông bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi chứng kiến nhịp cầu chính dần thành hình, đồng thời kỳ vọng công trình sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc mang bản sắc Nam Bộ, tạo thêm không gian công cộng để người dân và du khách dạo bước, ngắm cảnh, tận hưởng vẻ đẹp của sông Sài Gòn.

Nằm giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn, công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa nước, hình ảnh đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Kiến trúc cây cầu là sự giao thoa giữa nét mộc mạc, truyền thống và tinh thần hiện đại của TPHCM.

Đến 13h cùng ngày, công tác hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hoàn tất, đưa dự án bước vào giai đoạn kiểm tra và hoàn thiện.

Trước đó, từ 5h, đội ngũ kỹ thuật triển khai hợp long theo phương án tối ưu dựa trên dữ liệu thủy văn nhiều năm, tận dụng khoảng 3 giờ “nước đứng” khi mực nước ổn định, dòng chảy giảm để đưa kết cấu thép vào vị trí.

Trong quá trình thi công, sà lan chở kết cấu cầu được xoay ngang, đưa vào giữa hai trụ TC01 và TC02. Hệ thống cáp neo, tời kéo và nước dằn được phối hợp để kiểm soát vị trí kết cấu trước dòng chảy, bảo đảm các điểm nối khớp với thiết kế, sai số chỉ tính bằng milimét.

Do đặc thù bán thủy triều của sông Sài Gòn, áp lực nước tăng mạnh khi chặn dòng. Để kiểm soát kết cấu thép nặng hàng nghìn tấn, đội ngũ kỹ sư sử dụng phần mềm mô phỏng biến động dòng chảy, điều phối cáp tời neo, bơm xả nước ballast để cân bằng trọng lực và dùng rơ-moóc tự hành SPMT tinh chỉnh vị trí. Nhờ đó, nhịp cầu được đưa vào khớp chính xác, hoàn thành hợp long đúng kế hoạch.

Dự kiến, xà lan sẽ được rút vào lúc 16h, chính thức đánh dấu cột mốc hợp long của công trình.