Một nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Ngãi mang dao phóng lợn cùng nhiều hung khí đi tìm người đánh nhau, với mục đích quay clip đăng TikTok để gây sự chú ý. Công an đã khởi tố 17 người liên quan.

Ngày 29/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, tháng 5/2026, N.Q.T. (17 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng) cùng 11 người trong nhóm “Nhi Nhi” ở các xã Bình Sơn, Đông Sơn, Thọ Phong và một số địa phương khác mang dao tự chế, dao phóng lợn cùng nhiều hung khí đến phường Cẩm Thành tìm nhóm khác giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm này còn muốn quay clip đánh nhau đăng lên mạng xã hội TikTok để gây sự chú ý.

Các bị can bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Tại phường Cẩm Thành, nhóm "Nhi Nhi" đuổi đánh B.H.T.T. (17 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ). Một người dùng cây ba chĩa tấn công khiến nạn nhân bị thương, ngã xuống đường.

Sau đó, một nhóm thanh thiếu niên khác xuất hiện, lao vào đánh trả. Trong lúc bỏ chạy, N.Q.T. bị ngã xuống đường và bị nhiều người bao vây đánh gây thương tích.

Sau vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương điều tra, thu thập chứng cứ, xác định hành vi của những người liên quan đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng.