Ông Nguyễn Hữu Vinh (SN 1976, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và ông Nguyễn Hữu Thành (SN 1959, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) vốn là anh em ruột. Tình cảm giữa hai ông bắt đầu rạn nứt khi ông Vinh cho rằng anh trai đã bán đất của bố mẹ để lại vào năm 2022 nhưng không chia tiền cho mình.

Ấm ức, ông Vinh thường gọi điện và đến nhà anh trai để đòi tiền. Vì vậy, nhìn thấy điện thoại em trai gọi là ông Thành không nghe máy. Việc này lại càng khiến ông Vinh bức xúc.

Theo cáo buộc, khoảng 12h ngày 24/5, ông Vinh điều khiển xe máy đến quán bún cá nhà ông Thành ở khu Linh Đàm để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi, ông Vinh rẽ vào chợ mua 2 con dao bầu, cho vào túi nilon treo bên cạnh xe máy rồi phóng xe đến nhà anh trai với mục đích sẽ dọa, dằn mặt để ông Thành chia tiền bán đất.

Khi đến khu Linh Đàm, ông Vinh dựng xe máy trước cửa quán bún cá nhà ông Thành. Tại đây, ông Vinh gặp anh trai và hỏi ông Thành về việc tiền bán đất, bán nhà của bố mẹ, nhưng ông Thành không nói chuyện.

Lúc này, ông Vinh quay ra xe máy lấy 2 con dao. Thấy em trai cầm dao nhọn bước vào, ông Thành bỏ chạy. Ông Vinh đuổi kịp và đâm nhiều nhát khiến anh trai ngã gục tại chỗ.

Gây án xong, bị can cầm dao, quay lại quán cá, để dao lên bàn, chờ công an đến giải quyết. Về phía nạn nhân, người này được đưa đi cấp cứu trong tình trạng vết thương thấu ngực, bụng, gãy xương sườn, tổn thương màng phổi… CQĐT xác định nạn nhân bị tổn hại 78% sức khỏe.

Ngay sau khi gây án, ông Vinh bị bắt giữ và bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Giết người.

Kẻ nhận án tù, người mất mạng

Một câu chuyện buồn khác xảy ra tại gia đình ông Lê Văn Tái (SN 1949, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và bà Đỗ Thị Chỉ (SN 1947). Vợ chồng ông Tái có 3 người con gồm chị Lê Thị Thắm (SN 1972), Lê Thị Hoa (SN 1973) và anh Lê Ngọc Sơn (SN 1975). Tháng 12/2001, vợ chồng ông Tái lập di chúc chia mảnh đất hơn 400m2 tại số 125 phố Trần Hòa, Hà Nội cho 2 con gái, mỗi người 100m2 đất.

Sau khi bà Chỉ mất, ông Tái và chị Hoa không bàn giao nhà đất theo di chúc cho chị Thắm mà giữ lại một phần để sử dụng, một phần cho thuê.

Tháng 6/2019, hợp đồng cho thuê nhà hết hạn, lúc này ông Tái thỏa thuận cho khách hàng mới là anh Lê Anh Sơn (cháu ông Tái, SN 1976, trú tại Hà Nội) thuê lại mảnh đất làm bãi trông xe.

Trong khi đó, chị Thắm muốn đòi nhà, đất. Chị Thắm cùng chồng là anh Nguyễn Tạ Ước (SN 1973, ở Đống Đa, Hà Nội) không bằng lòng với cách hành xử của các thành viên trong gia đình nên mọi người trong gia đình ông Tái bắt đầu nảy sinh mẫu thuẫn tranh chấp đất đai kéo dài.

Theo cáo buộc, khoảng 10h35 ngày 1/6/2019, khi anh Ước và chị Thắm cùng một số người bạn đến số nhà 125 phố Trần Hòa để dọn nhà thì gặp anh Lê Anh Sơn gần đó. Khi đó giữa anh Sơn và anh Ước xảy ra xô xát.

Lê Anh Sơn đã dùng súng tự chế bắn anh Ước 1 phát nhưng không trúng. Sau đó, anh này cùng bạn là Nguyễn Mạnh Tùng cầm dao nhọn đâm anh Ước 4 phát vào ngực trái, bụng và lưng. Trong khi đó, một người bạn khác của Lê Anh Sơn là Đỗ Mạnh Hùng (SN 1983, ở Vĩnh Phúc) và anh Lê Ngọc Sơn mỗi người cầm 1 tuýp sắt đánh nhau.

Hậu quả, anh Ước tử vong do đa chấn thương vùng bụng, ngực, mất máu cấp không phục hồi. Sau khi phạm tội, bị cáo Hùng bỏ trốn. Đến ngày 10/6/2023, anh ta đến Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Mới đây, ngày 2/11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Mạnh Hùng mức án 13 năm tù về tội Giết người.

Lê Anh Sơn sau khi phạm tội cũng bỏ trốn và tử vong do bệnh lý vào tháng 2/2022. CQĐT đình chỉ vụ án đối với Lê Anh Sơn. Riêng Nguyễn Mạnh Tùng hiện vẫn đang bị truy nã.

Trong một diễn biến khác, ngày 6/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1973, ở Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) mức án tử hình về tội “Giết người”. Vụ án xảy ra cũng do tranh chấp đất đai.

Ông Nguyễn Văn Dũng tại tòa. Ảnh: TN

Theo cáo trạng, cuối năm 2011, ông Dũng lấn chiếm một mảnh đất lưu không diện tích khoảng 200m2 tại ngách 76/39, đường An Dương, Hà Nội. Tiếp giáp cạnh mảnh đất trên là sân bóng An Dương của Công ty Cổ phần Tecotec Group đầu tư, khai thác sử dụng và do ông Lê Thanh Hà (SN 1969, ở quận Ba Đình) quản lý, điều hành.

Khoảng tháng 8/2022, ông Hà mở 1 cánh cửa từ sân bóng An Dương đi qua mảnh đất do ông Dũng lấn chiếm. Ông Hà cũng đặt vấn đề với ông Dũng về việc cho ông xây 1 ngôi nhà khoảng 50m2 trên diện tích trên nhưng ông Dũng không đồng ý.

Từ đây, bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn giữa 2 bên. Trong một lần xích mích xảy ra, vào chiều ngày 17/12/2022, ông Dũng đã rút dao đâm ông Hà liên tiếp nhiều nhát vào bụng, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.