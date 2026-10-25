Tân hoa hậu Nguyễn Ngọc Trà My gây chú ý với chiều cao 1,77m, vóc dáng nóng bỏng và khả năng dẫn chương trình song ngữ. Cô chú trọng phát triển tri thức, định hướng học tập chuyên sâu về quản trị kinh doanh.

Tại chung kết Miss Charm Vietnam 2026, Nguyễn Ngọc Trà My (sinh năm 1996) vượt qua 21 thí sinh để giành vương miện. Cô hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời là MC song ngữ Việt - Anh tại các hội nghị doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao.

Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026.

Chia sẻ với VietNamNet, Trà My cho biết áp lực lớn nhất sau đăng quang không chỉ đến từ kỳ vọng của khán giả mà còn từ chính bản thân. Thay vì đặt mục tiêu hoàn hảo trong mắt mọi người, cô muốn không ngừng tiến bộ về tri thức, kỹ năng giao tiếp, cách ứng xử và những giá trị có thể đóng góp cho cộng đồng.

“Khi đã có cơ hội được nhiều người biết đến, điều quan trọng với tôi là làm sao để xứng đáng với sự quan tâm đó. Danh hiệu có thể là một cột mốc nhưng hành trình hoàn thiện bản thân mới là điều cần duy trì lâu dài”, cô cho hay.

Vóc dáng gợi cảm của tân hoa hậu.

Trà My cao 1,77m, sở hữu vóc dáng gợi cảm với 3 vòng 86-64-96cm. Người đẹp quan niệm vóc dáng đẹp không chỉ nằm ở số đo mà còn là kết quả của sức khỏe, tính kỷ luật và lối sống cân bằng.

Cô duy trì lịch tập gym đều đặn mỗi ngày, kết hợp các bài tập thân trên, thân dưới và toàn thân. Bên cạnh đó, Trà My chú trọng dinh dưỡng, bổ sung protein, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý. Người đẹp hướng đến cơ thể khỏe mạnh, săn chắc, có sức bền để đáp ứng lịch trình công việc và các hoạt động cộng đồng.

Trà My xây dựng hình ảnh hoa hậu tri thức, tạo sức lan tỏa với cộng đồng.

Theo Trà My, ngoại hình có thể tạo ấn tượng ban đầu nhưng tri thức, nhân cách và khả năng giao tiếp mới giúp mỗi người xây dựng giá trị lâu dài. Công việc MC song ngữ tạo cơ hội để cô học hỏi từ nhiều lĩnh vực, tiếp xúc với những con người và nền văn hóa khác nhau.

Hơn 5 năm đồng hành cùng các chương trình cố vấn của Đại học Kinh tế TPHCM và Đại học RMIT cũng giúp cô nhận ra sự phát triển của một người không chỉ nằm ở thành tựu cá nhân mà còn ở khả năng chia sẻ kiến thức, truyền cảm hứng cho người khác.

“Tôi muốn xây dựng hình ảnh một người phụ nữ vừa biết chăm sóc bản thân, vừa không ngừng học hỏi và có trách nhiệm với cộng đồng”, cô nói.

Trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp, Trà My từng học ngành Truyền thông tại Melbourne, Australia. Những năm tháng xa gia đình giúp cô rèn tính độc lập, mở rộng góc nhìn và thích nghi với môi trường đa văn hóa. Sau khi tốt nghiệp, cô có cơ hội làm việc tại các tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực quản lý thương hiệu và dịch vụ cao cấp.

Trải nghiệm thực tế giúp Trà My nhận ra việc học không dừng lại sau khi rời giảng đường. Kinh nghiệm có thể giúp giải quyết nhiều tình huống công việc, nhưng để phát triển bền vững, cô muốn bổ sung kiến thức quản trị chuyên sâu và rèn luyện tư duy hệ thống.

Hiện cô theo học chương trình sau đại học về Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood (Mỹ) với định hướng MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh) và DBA (Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh).

Trà My cho rằng MBA giúp cô củng cố năng lực quản trị, tư duy chiến lược và khả năng ra quyết định; trong khi DBA hướng đến nghiên cứu các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và tìm kiếm giải pháp có tính ứng dụng.

“Tôi không xem việc học là để sở hữu thêm danh vị mà là để nâng cao năng lực tạo ra giá trị”, cô khẳng định.

Sau đăng quang Miss Charm Vietnam 2026, Trà My tập trung chuẩn bị cho sân chơi quốc tế, từ kỹ năng trình diễn, phỏng vấn, thuyết trình đến kiến thức văn hóa, xã hội.

Người đẹp mong muốn giới thiệu hình ảnh phụ nữ Việt Nam hiện đại, có tri thức, tự tin hội nhập nhưng vẫn trân trọng bản sắc dân tộc. Với cô, danh hiệu là cơ hội kể những câu chuyện về văn hóa Việt Nam, còn việc học là hành trình hoàn thiện năng lực để theo đuổi các mục tiêu dài hạn.

Khoảnh khắc đăng quang của hoa hậu Trà My

Ảnh, clip: HK, NVCC