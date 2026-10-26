Hơn 55 năm theo đuổi chất lượng, đổi mới công nghệ và trách nhiệm cộng đồng, Minh Long tiếp tục được APEA 2026 vinh danh “Thương hiệu truyền cảm hứng” năm thứ ba liên tiếp, ghi dấu hành trình bền bỉ gìn giữ tinh hoa nghề gốm sứ Việt.

Với chủ đề “Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, Khơi nguồn tương lai”, Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (APEA 2026) tôn vinh những doanh nghiệp biết kế thừa giá trị đã tạo dựng, đồng thời mở ra hướng phát triển mới.

Việc Gốm sứ Minh Long ba năm liên tiếp được xướng tên ở hạng mục “Thương hiệu truyền cảm hứng” cho thấy hành trình xây dựng thương hiệu không dừng ở những thành tựu kinh doanh, mà còn được bồi đắp bằng sự kiên định với chất lượng, tinh thần sáng tạo và những giá trị tích cực dành cho cộng đồng.

Ông Lý Huy Bửu - Tổng Giám đốc Minh Long (bên phải) đón nhận giải thưởng “Thương hiệu truyền cảm hứng” tại APEA 2026

Đổi mới trên nền tảng tinh hoa truyền thống

Với Minh Long, đổi mới bắt đầu từ chính nền tảng nghề gốm sứ được vun đắp qua nhiều thế hệ. Kế thừa kỹ nghệ truyền thống, doanh nghiệp kiên trì đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn sản xuất và mở rộng khả năng sáng tạo trên chất liệu sứ.

Hướng đi này giúp Minh Long gìn giữ những giá trị cốt lõi của nghề gốm sứ, đồng thời đưa sản phẩm đến gần hơn với nhu cầu và thẩm mỹ của đời sống hiện đại. Truyền thống vì thế trở thành điểm tựa cho đổi mới, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện kỹ nghệ và theo đuổi những chuẩn mực cao hơn.

Công nghệ sản xuất hiện đại là một trong những nền tảng để Minh Long không ngừng nâng cao chất lượng và đổi mới sản phẩm

Một trong những dấu ấn về công nghệ của Minh Long là quy trình nung một lần ở nhiệt độ 1.380°C theo tiêu chuẩn châu Âu. Công nghệ này góp phần tạo nên sản phẩm có độ bền cao, tính thẩm mỹ tinh tế, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về an toàn sức khỏe.

Đằng sau bước tiến kỹ thuật ấy là tư duy không xem những thành tựu đã đạt được là điểm dừng. Với Minh Long, truyền thống không giới hạn khả năng phát triển, mà trở thành nền tảng để tiếp tục sáng tạo, hoàn thiện kỹ nghệ và chinh phục những chuẩn mực cao hơn.

Minh Long không ngừng sáng tạo, mang đến những trải nghiệm mới, giàu cảm hứng trong đời sống đương đại

Chia sẻ về định hướng này, ông Lý Huy Bửu, Tổng Giám đốc Minh Long cho biết, “Một thương hiệu truyền cảm hứng không sống bằng hào quang quá khứ, mà bằng khả năng kiến tạo giá trị cho hiện tại và tương lai. Chúng tôi không ngừng đầu tư công nghệ, tiếp nối tinh hoa nghề nghiệp để tạo ra những sản phẩm vừa mang bản sắc Việt, vừa đáp ứng tiêu chuẩn của đời sống đương đại. Đó cũng là cách Minh Long nuôi dưỡng uy tín và sức truyền cảm hứng bền vững”.

Ông Lý Huy Bửu - Tổng Giám đốc Minh Long tại APEA 2026

Chất lượng gắn với trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng

Một sản phẩm tốt cần đáp ứng nhu cầu sử dụng, nhưng để tạo dựng niềm tin lâu dài, doanh nghiệp còn phải quan tâm đến sự an tâm và lợi ích của người tiêu dùng.

Với Minh Long, định hướng “Vì sức khỏe cộng đồng” được thể hiện qua việc chú trọng nguyên liệu, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn an toàn và nghiên cứu các giải pháp phục vụ đời sống.

Minh Long mở rộng ứng dụng của sứ, hướng đến lối sống lành mạnh và phát triển bền vững

Trong định hướng này, trách nhiệm với người tiêu dùng được thể hiện từ những yếu tố cụ thể của sản phẩm. Việc chú trọng chất lượng, độ an toàn và công năng sử dụng cho thấy nỗ lực đưa lợi ích lâu dài của khách hàng vào quá trình phát triển.

Sự nhất quán ấy cũng góp phần định hình cách Minh Long xây dựng thương hiệu. Chất lượng không đơn thuần là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là cam kết với khách hàng - nền tảng để duy trì uy tín và vun đắp mối quan hệ bền vững với cộng đồng.

Khát vọng đưa tinh hoa gốm sứ Việt vươn xa

Với Minh Long, khát vọng nâng tầm gốm sứ Việt được thể hiện qua nỗ lực đưa kỹ nghệ chế tác và bản sắc văn hóa dân tộc đến gần hơn với những chuẩn mực của đời sống hiện đại. Mỗi bước phát triển còn mang theo mong muốn khẳng định rằng sản phẩm Việt có thể tạo dựng dấu ấn riêng bằng chính chất lượng và sự sáng tạo.

Ba lần liên tiếp được APEA ghi nhận là một dấu mốc đáng tự hào, đồng thời mở ra ý nghĩa rộng hơn cho hành trình Minh Long: từ câu chuyện của một thương hiệu gốm sứ đến nguồn động lực cho những doanh nghiệp đang tìm kiếm con đường phát triển của riêng mình.

Bởi giá trị của một thương hiệu truyền cảm hứng không dừng ở thành công đã đạt được, mà còn ở khả năng khơi mở những khát vọng mới, để tinh thần sáng tạo và bản lĩnh Việt tiếp tục được tiếp nối.

Bích Đào