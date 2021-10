07/10/2019

Cuối tháng 9/2019, tại New York, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) nhận Cúp vàng Giải thưởng “The Stevie Awards”, hạng mục “Employers of the Year - Banking” - tôn vinh các tổ chức có môi trường làm việc hàng đầu.