Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng và các mối đe dọa trên môi trường số ngày càng phức tạp, việc nâng cao nhận thức và thực hành an toàn bảo mật là điều vô cùng cần thiết. Ảnh: MM

Dự án ”Cùng học an toàn bảo mật với MoMo” bao gồm chuỗi các video ngắn xoay quanh các nội dung hướng dẫn bảo mật từ mật khẩu, OTP đến cảnh giác trước các link lạ, yêu cầu chuyển tiền hay các hướng dẫn giúp người dùng thực hiện các biện pháp bảo mật như xác thực sinh trắc học,...

Thời lượng của các hướng dẫn dài nhất là hơn 30 giây, bằng một quảng cáo của các thương hiệu, nhưng lại được thể hiện với hình thức, ngôn ngữ sáng tạo, gần gũi và “bắt trend” thay vì chỉ cung cấp kiến thức một cách bài vở, khô cứng.

Phần lớn chuỗi “bài học” được mô phỏng dựa trên các tình huống thú vị trong thực tế, trường hợp thường gặp như cách mọi người hay đặt mật khẩu đơn giản nhưng nhiều rủi ro, đồng thời hướng người dùng đến “mẹo” đặt mật khẩu an toàn. Chính nhờ cách thể hiện trực quan, sinh động, gần gũi này, MoMo đã biến các kiến thức an toàn bảo mật trở nên dễ hiểu, từ đó ai cũng có thể áp dụng để bảo vệ tài khoản, tài sản của mình.

“Cùng học an toàn bảo mật với MoMo” là dự án MoMo hợp tác với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) nhằm thúc đẩy nhận thức về an toàn bảo mật cho người Việt, từ đó nâng cao khả năng tự bảo vệ trước các rủi ro trên môi trường số.

Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập MoMo chia sẻ: “Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng và các mối đe dọa trên môi trường số ngày càng phức tạp, việc nâng cao nhận thức và thực hành an toàn bảo mật là điều vô cùng cần thiết. MoMo không chỉ chủ động bảo vệ người dùng bằng các giải pháp bảo mật tiên tiến, mà còn trang bị cho người dùng các kiến thức an toàn bảo mật dễ hiểu, dễ áp dụng”.

“Chúng tôi cũng sẽ cung cấp rộng rãi những kiến thức này đến với nhiều người dùng, thông qua nhiều kênh truyền thông có sức lan tỏa và ảnh hưởng, với mong muốn ai cũng có thể tiếp cận. Bằng cách chuyển đổi mục đích sử dụng kênh truyền thông, MoMo mong muốn góp sức vào các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn bảo mật cho người Việt, thay vì chỉ truyền thông các sản phẩm, tính năng và dịch vụ mới của doanh nghiệp. Nỗ lực đổi mới sáng tạo này của MoMo cũng nhằm hưởng ứng chủ trương "Nâng cao dân trí tài chính quốc gia", trong đó nâng cao nhận thức về an toàn bảo mật khi sử dụng các dịch vụ tài chính, thanh toán là một trọng tâm quan trọng”, ông Diệp chia sẻ thêm.

Ông Ngô Vi Đồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA), Chủ tịch Chi hội phía Nam chia sẻ: “An ninh mạng ngày càng trở nên quan trọng trong thế giới kỹ thuật số ngày nay vì các cá nhân và tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào các thiết bị số và dịch vụ số được kết nối Internet. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về các mối đe dọa an ninh mạng và các biện pháp thực hành bảo vệ là điều cần thiết để giảm thiểu các cuộc tấn công mạng và bảo vệ thông tin cá nhân. Tôi rất vui khi VNISA hợp tác cùng MoMo, một trong những siêu ứng dụng hàng đầu tại Việt Nam, trong dự án "Cùng học an toàn bảo mật với MoMo" nhằm nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho người dùng về các mối đe dọa trực tuyến và cách tự bảo vệ mình. Các kiến thức về an toàn bảo mật được cụ thể hóa một cách đơn giản, sinh động, dí dỏm và vô cùng gần gũi, dễ tiếp cận đến tất cả đối tượng người dùng.”

“Hợp tác với MoMo không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy an toàn thông tin mà còn thể hiện cam kết của cả hai bên trong việc bảo vệ người dùng khỏi những rủi ro tiềm ẩn trên môi trường số. Chúng tôi hy vọng dự án này sẽ giúp người dùng biết chủ động tự bảo vệ chính mình, giải quyết nhu cầu cấp thiết về việc tăng cường an toàn kỹ thuật số, mang lại lợi ích thiết thực cho hệ sinh thái số tại Việt Nam”, ông Đồng chia sẻ thêm.

Dự án “Cùng học an toàn bảo mật với MoMo” không chỉ giúp người dùng cảm thấy an toàn và tự tin hơn khi sử dụng dịch vụ của MoMo, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng người dùng thông thái, thúc đẩy mọi người học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau. Fintech này cũng kêu gọi người dùng chia sẻ và lan tỏa những kiến thức về an toàn bảo mật, cùng nhau nhận diện và đối phó với các mối đe dọa, từ đó giảm thiểu vấn nạn lừa đảo và đánh cắp thông tin trên môi trường số.