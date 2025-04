UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa có thông báo tuyển dụng 16 viên chức ngành giáo dục năm 2025 với hình thức xét tuyển. Cụ thể, UBND huyện Tân Kỳ sẽ tuyển dụng 5 viên chức Y tế hạng IV bậc mầm non, 5 giáo viên hạng III dạy mầm non, 4 giáo viên dạy ngoại ngữ hạng III bậc tiểu học, 1 giáo viên dạy tin học bậc tiểu học, 1 giáo viên dạy công nghệ bậc THCS.

Trước thông tin UBND huyện Tân Kỳ tổ chức tuyển dụng viên chức, một số ý kiến cho rằng huyện này chưa thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương về việc thực hiện Kết luận 128.

Anh Nguyễn Tiến Nam (trú huyện Tân Kỳ) cho biết: "Theo Kết luận 128 của Trung ương, kể từ ngày 7/3/2025 cho đến khi hoàn thành việc thực hiện Đề án không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị hành chính... thì phải tạm dừng tuyển dụng viên chức, công chức. Tuy nhiên, UBND huyện Tân Kỳ tổ chức tuyển dụng 16 viên chức trong thời điểm đang sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính cấp huyện, xã. Việc này tôi thấy chưa phù hợp với chủ trương của Trung ương".

Ông Phan Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ. Ảnh: huyện Tân Kỳ

Sáng 10/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phan Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ xác nhận sự việc, đơn vị đang chuẩn bị công tác tuyển dụng 16 viên chức cho ngành giáo dục.

Theo ông Giáp, Kết luận 128 của Trung ương yêu cầu tạm dừng tuyển dụng viên chức kể từ ngày 7/3/2025, tuy nhiên, việc tuyển dụng viên chức của UBND huyện Tân Kỳ có chủ trương trước ngày 7/3/2025.

"Tháng 12/2024, huyện Tân Kỳ đã có chủ trương tuyển dụng viên chức nói trên. Vậy nên, UBND huyện Tân Kỳ tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên để phục vụ cho sự nghiệp chung. Hiện nay một số huyện cũng đã tổ chức tuyển dụng xong, còn huyện Tân Kỳ đang tập trung cho sắp xếp tổ chức bộ máy và đang trong quá trình thực hiện chủ trương tháng 12/2024 nên đang vướng mắc một số văn bản. Sau khi có văn bản được phép tổ chức tuyển dụng, phía huyện đã làm đúng quy trình. Đến nay thủ tục tuyển dụng đã xong, chúng tôi cũng đang xin thêm ý kiến của Sở Nội vụ về công tác tuyển dụng viên chức đợt này", ông Phan Văn Giáp nói.

Cũng theo ông Giáp, việc tuyển dụng đợt này nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của giáo viên, trường học.

"Tháng 12/2024, tỉnh Nghệ An phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục đối với huyện Tân Kỳ. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhu cấp cấp thiết của huyện. Đối với các trường hợp có chủ trương tuyển dụng trước ngày 7/3/2025 thì vẫn được tổ chức tuyển dụng nhưng chỉ tuyển dụng đối với giáo viên và nhân viên y tế. Những trường hợp này được xét vào diện đặc biệt", Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nói thêm.