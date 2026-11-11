Mua 2.575 sản phẩm quần áo giả mạo các nhãn hiệu D&G, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Nike và Adidas để bán kiếm lời, một người đàn ông bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ toàn bộ hàng hóa và bị phạt 55 triệu đồng.

Mua 2.575 bộ quần áo giả thương hiệu, dự tính thu lời hơn 25 triệu

Ngày 1/6/2026, ông Đinh Công T. thuê một ki-ốt tại KCN Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, Hà Nội của một người đàn ông để kinh doanh các mặt hàng thời trang, quần áo. Hợp đồng thuê có thời hạn 6 tháng, từ ngày 1/6 đến 31/12/2026, với giá 6 triệu đồng/tháng. Ông T. đã thanh toán toàn bộ 36 triệu đồng tiền thuê.

Khoảng đầu tháng 6/2026, trong quá trình kinh doanh, ông T. tìm hiểu và liên hệ qua mạng xã hội với những người không rõ lai lịch để mua quần áo giả mạo các nhãn hiệu D&G, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Nike và Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tổng cộng, ông T. mua 2.575 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, gồm 200 áo nam nhãn hiệu D&G, 275 áo Gucci, 460 áo Louis Vuitton, 180 áo Dior, 590 bộ quần áo nam cộc tay Nike và 870 bộ quần áo nam cộc tay Adidas.

Giá mua từ 60.000 đồng/áo và 110.000 đồng/bộ quần áo, tổng số tiền khoảng 227,5 triệu đồng. Ông T. dự định bán ra với tổng số tiền khoảng 264,4 triệu đồng, dự kiến lời khoảng 25,75 triệu đồng.

Mua 2.575 bộ quần áo giả mạo thương hiệu D&G, Gucci, Nike... đưa về Ninh Hiệp (Hà Nội) để bán kiếm lời, người đàn ông bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ và bị phạt 55 triệu đồng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Theo kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia ngày 23/7/2026, toàn bộ các mẫu sản phẩm được giám định đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tương ứng đã được bảo hộ cho sản phẩm quần áo tại Việt Nam.

Đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu gồm Công ty G., Công ty L., Công ty D., Công ty A., Công ty I. và Công ty C. đều khẳng định số hàng hóa bị thu giữ không phải sản phẩm do các doanh nghiệp này sản xuất, phân phối hoặc cho phép sản xuất, phân phối tại thị trường Việt Nam. Ông T. cũng không phải đối tượng được ủy quyền kinh doanh các sản phẩm mang những nhãn hiệu trên.

Kết luận định giá tài sản ngày 22/7/2026 xác định tổng trị giá 2.575 sản phẩm là 264,4 triệu đồng.

Chưa kịp bán hàng đã bị phát hiện, nhận mức phạt 55 triệu đồng

Ngày 23/6/2026, khi ông T. đang cất giữ toàn bộ số hàng hóa trên tại ki-ốt, chưa kịp bán ra thị trường, Công an xã Phù Đổng phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 kiểm tra, phát hiện và thu giữ số quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Đến ngày 3/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiến hành khám xét nơi ở của ông T. tại tỉnh Bắc Ninh và nơi làm việc tại KCN Ninh Hiệp nhưng không thu giữ thêm đồ vật, tài sản nào liên quan đến hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra cũng như phiên tòa, ông T. thừa nhận toàn bộ hành vi. Bị cáo khai nhận việc cất giữ số quần áo giả mạo các nhãn hiệu trên nhằm mục đích bán kiếm lời.

Đối với trách nhiệm dân sự, đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu G., L., D., A. và I. không cung cấp tài liệu chứng minh thiệt hại, đồng thời không yêu cầu ông T. bồi thường trong vụ án.

Riêng Công ty C. yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng do tổn thất về uy tín và danh tiếng. Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp cũng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế.

Tại phiên tòa, ông T. tự nguyện bồi thường cho Công ty C. số tiền 30 triệu đồng. HĐXX ghi nhận sự tự nguyện này.

Ngày 26/9/2026, TAND Khu vực 5 - Hà Nội đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên ông T. phạm tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã tác động tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh, hình ảnh thương hiệu và uy tín của các doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đặc biệt, số hàng giả chưa kịp bán ra thị trường đã bị phát hiện, thu giữ nên chưa gây thiệt hại vật chất cho chủ sở hữu nhãn hiệu cũng như người tiêu dùng.

Xét bị cáo có nhân thân tốt, không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định áp dụng hình phạt tiền là phù hợp.

Kết thúc phiên tòa, ông T. bị tuyên phạt 55 triệu đồng. Ngoài ra, HĐXX ghi nhận việc bị cáo tự nguyện bồi thường 30 triệu đồng cho Công ty C.

Tòa cũng quyết định tịch thu, tiêu hủy 2.569 sản phẩm quần áo giả mạo các nhãn hiệu D&G, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Nike và Adidas còn lại sau khi lấy mẫu giám định.

(Bài viết dựa trên Bản án số 496/2026/HS-ST ngày 26/9/2026 của TAND Khu vực 5 - Hà Nội)