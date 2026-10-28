Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc từ ngày 1/7 do sắp xếp sẽ được Hà Nội hỗ trợ.

Ngày 28/10, tại kỳ họp chuyên đề thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa 17 thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ giữ chức danh do cơ cấu, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố năm 2026.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với người nghỉ việc từ ngày 1/7/2026.

Nghị quyết này không áp dụng đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi, đối tượng giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 154.

Đối tượng áp dụng là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; UBND các xã, phường; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý, công nhận, phê chuẩn, chuẩn y hoặc bố trí chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mức hỗ trợ phụ thuộc thời gian công tác và tuổi nghỉ hưu

Với người chưa đến tuổi nghỉ hưu, không thuộc nhóm cán bộ, công chức cấp xã chuyển xuống thôn, tổ dân phố có quy định riêng được chia thành 3 trường hợp.

Người có dưới 5 năm công tác được hưởng đồng thời 3 khoản: hỗ trợ bằng 0,8 lần phụ cấp tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác; hỗ trợ bằng 1,5 lần phụ cấp tháng cho mỗi năm công tác và 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Người có từ đủ 5 năm công tác và còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được hỗ trợ bằng 0,8 lần phụ cấp tháng nhân với số tháng nghỉ sớm; cộng khoản bằng 1,5 lần phụ cấp tháng cho mỗi năm công tác và 3 tháng phụ cấp để tìm việc.

Nếu có từ đủ 5 năm công tác và còn ít nhất 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, khoản hỗ trợ tính theo thời gian nghỉ sớm được xác định bằng 0,8 lần phụ cấp tháng nhân với 60 tháng. Hai khoản hỗ trợ theo số năm công tác và tìm việc làm được tính tương tự.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 thì mức hỗ trợ được xác định theo quy định nêu trên.

Trong đó, mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng trong công thức tính hỗ trợ được thay bằng tiền lương tháng liền kề của chức danh cán bộ, công chức cấp xã trước khi được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đối với người đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, mức hỗ trợ một lần bằng 15 tháng phụ cấp hiện hưởng.

Chi trả chậm nhất là cuối năm

Nghị quyết cũng nêu, thời gian công tác được cộng dồn nếu không liên tục. Khoảng thời gian đồng thời đảm nhiệm nhiều chức danh chỉ tính một lần. Tháng lẻ từ 1 đến đủ 6 tháng được quy đổi thành nửa năm, trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính một năm đối với khoản hỗ trợ tính theo số năm công tác.

Phụ cấp dùng làm căn cứ tính hỗ trợ là mức của tháng liền kề trước tháng quyết định thôi giữ chức danh có hiệu lực; phụ cấp kiêm nhiệm không được tính. Kinh phí do ngân sách cấp thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

Việc rà soát, phê duyệt danh sách, bố trí kinh phí và chi trả phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12/2026.