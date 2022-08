Khả năng chỉ đón được 2 triệu khách

Tại một sự kiện mới đây, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL), cho biết, 7 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 954,6 nghìn lượt người, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn giảm 90,3% so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Như vậy, đến nay ngành mới chỉ đạt gần 15% so với kế hoạch đón 5 triệu khách quốc tế.