Án mạng karaoke là phim đầu tiên Thanh Sơn đóng cùng đàn chị Vân Dung. Đây cũng là bạn diễn nữ lớn tuổi nhất từng bắt cặp với nam diễn viên sinh năm 1991 vốn quen thuộc với các phim giờ vàng VTV. Ngay khi Thanh Sơn chia sẻ trích đoạn cảnh nóng gây sốc với đàn chị hơn 16 tuổi trên trang cá nhân, nhiều người nhận định đây là cảnh phim nóng nhất sự nghiệp của nam diễn viên tính đến thời điểm này.

Cảnh phim nóng bỏng của Thanh Sơn và Vân Dung.

Chia sẻ với VietNamNet tại sự kiện ra mắt phim tối 23/10 tại Hà Nội, Thanh Sơn cho biết khi đóng cảnh này với Vân Dung, anh hồi hộp không phải vì diễn với chị Dung mà là vì tính chất của cảnh quay đó. "Trong bộ phim có rất nhiều nhân vật và mỗi nhân vật sẽ có một cảnh rất đặc biệt, quan trọng để hướng sự nghi ngờ và tập trung sự chú ý của khán giả.

Đối với nhân vật Trực, đó là một cảnh quan trọng. Điều làm tôi áp lực là làm sao để thể hiện tốt, không chỉ là cảnh nóng hay không mà nó còn thể hiện được cả tâm lý, sự lo lắng, hồi hộp của nhân vật. Tất cả những điều đó nằm trong cảnh quay này khiến tôi cảm thấy khá áp lực", anh nói.

Thanh Sơn tại sự kiện ra mắt phim "Án mạng karaoke".

Nam diễn viên tiết lộ đây chính là cảnh quay đầu tiên của anh trong phim Án mạng karaoke. "Hôm đó hai chị em gặp nhau ở sân bay, bay vào TPHCM rồi di chuyển xe lên Đồng Nai. Chúng tôi chỉ nghỉ ngơi một chút thôi là ngay buổi chiều hôm đó đi bộ lên bối cảnh và bắt đầu cảnh quay nên khá ngợp. Trong kịch bản không viết quá nhiều, chỉ có lời thoại và miêu tả đó là cảnh thân mật giữa hai người.

Còn chi tiết như nhảy hay cảnh quấn khăn tắm, cởi trần như vậy trong kịch bản không nhắc tới. Khi lên đến bối cảnh, tôi và chị Dung mới biết sẽ có cảnh như vậy. Chúng tôi bắt đầu tập nhảy, nghe nhạc và biết là mình sẽ phải cởi trần, quấn khăn tắm... nên cũng khá bất ngờ", anh nói. Thanh Sơn nói dù cảnh không quá dài nhưng cũng mất khá nhiều thời gian tập luyện.

Thanh Sơn hồi hộp khi đóng cảnh nóng với Vân Dung ngay đầu phim.

Thanh Sơn sinh năm 1991, là gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng hơn 1 thập kỷ qua. Anh đóng phim từ thời sinh viên Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, được khán giả biết tới qua các phim: Chiều ngang qua phố cũ, Tình yêu và tham vọng, Nàng dâu order, Cả một đời ân oán, Đừng bắt em phải quên, 11 tháng 5 ngày, Đấu trí, Gia đình mình vui bất thình lình, Đồng hồ đếm ngược... và được mệnh danh là mỹ nam phim giờ vàng VTV.

Ngoài phim truyền hình, Thanh Sơn còn góp mặt trong các dự án điện ảnh ra rạp liên tiếp gần đây như: Yêu nhầm bạn thân, Tử chiến trên không, Hẹn em ngày nhật thực.

Thanh Sơn là mỹ nam quen mặt trên sóng truyền hình.

Thanh Sơn cho biết cách đây hơn 1 năm quyết định theo đuổi thêm lĩnh vực điện ảnh vì muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Thanh Sơn và Vân Dung trong trích đoạn phim "Án mạng karaoke":

Ảnh, video: NSX, FBNV