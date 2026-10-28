Một công ty Mỹ tuyên bố sẽ làm ra chiếc laptop với 90% linh kiện sản xuất trong nước hoặc tại các nước đồng minh, bất chấp thực tế Trung Quốc vẫn đang độc quyền vài công nghệ.

Palmer Luckey, nhà sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Anduril, vừa tuyên bố kế hoạch đưa quy trình sản xuất máy tính trở lại nước Mỹ.

Khác với hoạt động lắp ráp đơn thuần, tham vọng của ông là tự chủ chế tạo từng linh kiện phần cứng riêng lẻ, bao gồm cả những thành phần hiện chỉ được sản xuất độc quyền tại Trung Quốc.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Anduril công bố hợp tác cùng tập đoàn bán dẫn Qualcomm phát triển mẫu máy tính xách tay mang tên BlueChip, dự kiến mở đặt hàng trước vào năm 2027.

Sản phẩm đầu tiên trong dòng BlueChip sẽ là một mẫu laptop "nồi đồng cối đá", được thiết kế để chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt và đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt của quân đội, cơ quan chính phủ, lực lượng phản ứng nhanh và các cơ quan thực thi pháp luật.

Mẫu laptop BlueChip. Ảnh: Anduril

Ở thế hệ đầu tiên, khoảng 90% linh kiện của BlueChip sẽ được sản xuất tại Mỹ hoặc các quốc gia đồng minh, nổi bật nhất là bộ vi xử lý trung tâm (CPU).

Máy sẽ vận hành trên dòng vi xử lý Snapdragon X Series của Qualcomm, được gia công trực tiếp tại nhà máy bán dẫn khổng lồ mới của TSMC đặt tại bang Arizona (Mỹ).

CEO Qualcomm Cristiano Amon cho biết chip này sử dụng chung kiến trúc với các dòng máy tính xách tay hiện nay như Microsoft Surface.

"Hiện tại, hóa đơn nguyên vật liệu của chiếc laptop này có khoảng 90% linh kiện đến từ Mỹ và các nước đồng minh, chúng tôi có lộ trình kỹ thuật để đạt mức 100% nội địa hóa theo thời gian. Mục tiêu dài hạn là tạo ra một lựa chọn được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ, từ màn hình hiển thị, chi tiết kim loại cho đến các thành phần từ tính", Palmer Luckey khẳng định.

Dù đã tìm được nhà cung ứng trong nước cho phần kính bảo vệ, ông Luckey thừa nhận bản thân tấm nền màn hình hiển thị vẫn là một trong số những linh kiện hiện chỉ được chế tạo tại Trung Quốc.

BlueChip thế hệ đầu không hướng đến khách hàng đại trà. Do yêu cầu gia cố chống va đập, kháng nước và bụi bẩn, thiết bị sẽ có trọng lượng nặng và thời lượng pin hạn chế.

Mục tiêu trọng tâm của sản phẩm là cung cấp cho các cơ quan chính phủ Mỹ một thiết bị đáp ứng các quy định bắt buộc về việc mua sắm máy tính nội địa, với chuỗi cung ứng minh bạch có thể truy xuất và kiểm toán độc lập.

"Đây là chiếc máy tính chống theo dõi. Bạn nắm toàn quyền kiểm soát thiết bị, biết rõ từng linh kiện bên trong và mọi thành phần phần mềm đang vận hành", Luckey cho biết.

Máy tính chạy trên kiến trúc Arm nhưng được tối ưu để vận hành trơn tru các ứng dụng Windows, các bản phân phối Linux chuyên dụng của chính phủ, cũng như các phần mềm đời cũ mà các cơ quan công quyền vẫn đang sử dụng.

Về giá bán, Anduril ước tính BlueChip sẽ đắt hơn khoảng 20% so với các mẫu máy tính cá nhân (PC) cao cấp thông thường.

Luckey thẳng thắn chia sẻ rằng nếu là người tiêu dùng bình thường, việc mua một chiếc laptop Dell sẽ kinh tế hơn. Tuy nhiên, ông kỳ vọng trong tương lai Anduril sẽ mở rộng sang phân khúc cho người dùng cá nhân.

Thị trường máy tính chuyên dụng siêu bền hiện đạt quy mô khoảng 5 tỷ USD. Luckey bày tỏ sự tự tin về tính khả thi của dự án và cho biết các nhà đầu tư hoàn toàn ủng hộ hướng đi này, mở đường cho nỗ lực tái thiết chuỗi cung ứng phần cứng độc lập của Mỹ.

(Theo TechCrunch)