Sau sự thành công của chuyến lưu diễn "bom tấn" Eras Tour, nữ ca sĩ Taylor Swift đã chính thức bước chân vào giới tỷ phú trên thế giới. Một phân tích của Bloomberg vào cuối tháng 10 xác định, tài sản ròng của cô ước tính trị giá hơn 1,1 tỷ USD.

Là ngôi sao hàng đầu thế giới, không có gì ngạc nhiên khi Taylor Swift sở hữu đội máy bay riêng phục vụ cuộc sống. Taylor Swift hiện sở hữu 2 máy bay phản lực Dassault, trong đó có một chiếc Falcon 900LX với giá 40 triệu USD.

Ngoài một số bất động sản sang trọng, chiếc máy bay riêng "số 13" của Taylor chắc chắn là một trong những thứ thú vị nhất mà cô sở hữu.

Tại sao Taylor Swift mua chiếc máy bay "số 13"?

Máy bay riêng của Taylor là chiếc Dassault Falcon 900LX, mang số hiệu N898TS và có con số 13 sơn ngay trước cửa cabin chính. Chiếc máy bay còn lại của cô là Dassault Falcon 7X.

Bỏ qua tất cả những quan điểm xung quanh cho rằng con số 13 là không may mắn, người đoạt giải Grammy có một số lý do đặc biệt để sở hữu chiếc máy bay mang con số này. Trong một cuộc phỏng vấn, Taylor từng chia sẻ về lý do tại sao 13 là con số may mắn của cô.

Cô cho biết sinh nhật của mình vào ngày 13. Lần sinh nhật thứ 13 của cô rơi đúng vào thứ 6 ngày 13 năm 2002. Album đầu tiên của cô đạt vị trí vàng chỉ sau 13 tuần. Ngoài ra, bài hát đầu tiên của cô từng đứng vị trí số 1, có phần giới thiệu dài 13 giây.

Mỗi lần cô đến dự tại buổi trao giải thưởng, cô đều ngồi ở hàng thứ 13 hoặc hàng M (chữ cái thứ 13).

Thậm chí, có người cho rằng nữ ca sĩ bị ám ảnh bởi con số 13. Năm 2020, nữ ca sĩ háo hức bước sang tuổi 31 và "trêu chọc" người hâm mộ bằng album Evermore (31 là số 13 đảo ngược).

Tại Lễ trao giải Video âm nhạc MTV (VMA) 2022, Taylor Swift giành được giải thưởng "Video âm nhạc của năm". Cô đã mặc một chiếc váy rực rỡ mà bản thân từng mặc tại lễ trao giải 13 năm trước.



Không gian bên trong chiếc máy bay Dassault Falcon 900LX

Không gian sang trọng bên trong

Chiếc máy bay được phát hiện thường xuyên nhất ở quê hương Tennessee của Taylor Swift. Cô dùng máy báy riêng để di chuyển tới các buổi biểu diễn. Dassault Falcon 900LX có một số trang thiết bị sang trọng đặc biệt để giúp chuyến đi của cô thoải mái hơn.

Máy bay có sức chứa lên đến 12 hành khách trên cabin rộng rãi, với các tiện nghi khác bao gồm nhà bếp, phòng tắm có vòi sen và phòng ngủ. Mọi thứ đều hoàn hảo để cô thư giãn sau mỗi buổi biểu diễn.

Máy bay đặt độ cao bay tối đa 15.544m và tốc độ tối đa khoảng 1.073km/h. Nó còn được trang bị hệ thống hỗ trợ thị giác FalconEye tiên tiến của Dassault, giúp phi công nhìn rõ hơn vào ban đêm và trong điều kiện thời tiết xấu.

Tiện nghi bên trong máy bay

Vào năm 2022, công ty tiếp thị kỹ thuật số Yard ước tính Taylor Swift đã thực hiện khoảng 170 chuyến bằng máy bay riêng. Tuy nhiên, người quản lý của nữ ca sĩ cho rằng con số không chính xác vì cô thường xuyên cho các cá nhân khác mượn.

Trước đây, cô từng sở hữu một chiếc máy bay phản lực Dassault Falcon 50 nhỏ hơn, có giá 4 triệu USD. Cô đã bán chiếc máy bay 9 chỗ này vào tháng 3/2020. Toàn bộ số tiền thu được cô gửi cho tổ chức từ thiện.