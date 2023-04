Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn (BIDV Nam Sài Gòn) vừa thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá đối với khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mỹ Mỹ, chủ đầu tư Bệnh viện Quốc tế Mỹ (cùng tại số 6, đường Bắc Nam 3, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Theo thông báo của BIDV Nam Sài Gòn, khoản nợ của Công ty Mỹ Mỹ tính đến ngày 28/3 là hơn 697 tỷ đồng, trong đó nợ gốc trên 610 tỷ đồng, nợ lãi 85 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ trên gồm biệt thự tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM do ông Nguyễn Thành Lập và bà Nguyễn Cửu Thị Kim Chi làm chủ. Cùng với đó là một loạt tài sản lên tới 17 quyền sử dụng đất tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP. HCM do Công ty Mỹ Mỹ làm chủ sở hữu. Toàn bộ 17 quyền sử dụng đất này cũng chính là Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH). Công ty Mỹ Mỹ còn thế chấp toàn bộ công trình xây dựng trên đất là Bệnh viện Quốc tế Mỹ.

Ngoài ra, tài sản đảm bảo cho khoản vay còn bao gồm phần vốn góp tại Công ty Mỹ Mỹ của bà Nguyễn Cửu Thị Kim Chi và bà Nguyễn Thị Mỹ Phương (con gái ông Nguyễn Thành Lập và bà Kim Chi).

Tài sản thế chấp cho khoản vay của Mỹ Mỹ tại BIDV Nam Sài Gòn.

Công ty Mỹ Mỹ được thành lập từ năm 2015, là chủ sở hữu Bệnh viện Quốc tế Mỹ.

Bệnh viện Quốc tế Mỹ đi vào hoạt động từ năm 2018, sở hữu cơ sở vật chất gồm toà nhà 1 tầng hầm, 10 tầng nổi, công suất hoạt động 120 giường nội trú, 5 phòng mổ và các phòng chức năng. Bệnh viện cung cấp dịch vụ y tế cho 5 chuyên khoa gồm: Sản phụ khoa, Nhi khoa, Khoa Ngoại tổng quát, Khoa Thận – Niệu – Nam khoa, và Khoa Tiêu hoá – Gan mật.

Được biết, Mỹ Mỹ và các doanh nghiệp nói trên cùng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Tiến Phước, một tập đoàn hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản được thành lập từ năm 1995 tại Tp.HCM.

Tiến Phước là chủ đầu tư các dự án BĐS đình đám như: Khu dân cư Long Trường (Quận 9); Khu dân cư Senturia Vườn Lài 9,8ha (Quận 12); Khu dân cư Senturia Nam Sài Gòn 19,8ha (huyện Bình Chánh); Palm Heights 30ha (Quận 2), Senturia An Phú 18,2ha (Quận 2);, dự án Khu Tái định cư An Phú – Bình Khánh.

Hay liên doanh với các đối tác thực hiện dự án Empire City tỷ đô tại Khu đô thị Thủ Thiêm.

Tiến Phước cùng với CTCP Chín Chín Mươi (990) là chủ đầu tư dự án cao ốc văn phòng và khách sạn cao cấp Le Meridien Saigon tại số 3C Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM. Dự án cao 23 tầng được khởi công vào cuối năm 2010, với tổng mức đầu tư 120 triệu USD.

Tập đoàn Tiến Phước do ông Nguyễn Thành Lập (sinh năm 1950) sáng lập và là Chủ tịch HĐQT.

Tại thời điểm cuối năm 2022, Tập đoàn Tiến Phước có vốn điều lệ 2.018 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình công ty gia đình. Trong đó, ông Nguyễn Thành Lập nắm giữ 60% cổ phần, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (con gái) nắm giữ 10%, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương (con gái) sở hữu 3,87%. Số cổ phần còn lại gồm 26,13% do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Phước – một doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái của ông Nguyễn Thành Lập nắm giữ.