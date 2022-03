29/11/2019

Ngày 28/11/2019 Tập đoàn An Phát Holdings (APH) ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện (MoU) với Tập đoàn Itochu tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương).